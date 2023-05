Más de 13 mil personas utilizan a diario el puente Simón Bolívar #10May

Una nueva investigación registra que el puente internacional Simón Bolívar es utilizado por 13.550 personas y 15.000 vehículos a diario para pasar de Venezuela hacia Colombia.

Las horas más transcurridas por las personas es de 8:00 am a 7:00 pm, con un promedio de más de mil personas por hora, mientras que 6:00 am a 8:00 am se aproxima a los 500 ciudadanos por hora, datos del Diario La Nación.

Las personas en su mayoría son de San Antonio del Táchira y pasan por el país vecino por trabajo, estudio, salud o compras.

Sin embargo, se ha registrado en el último tiempo un alto número de ciudadanos que han emigrado por este punto, según autoridades fronterizas.

