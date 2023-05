EsPaja | ¿Hugo Chávez condenó la política de bonificación del salario? #11May

Trabajo de: www.talcualdigital.com

El audio de Chávez fue recuperado en noviembre de 2022 por un canal de YouTube (Tatuy Televisión Comunistaria). Aunque en EsPaja.com no pudimos encontrar el video o sonido originales, sí existen constancias escritas de que las palabras de Chávez fueron pronunciadas en una alocución en junio de 2006: «La llamada política de bonificación del salario pulverizó la noción de la remuneración», dijo el fallecido presidente en referencia a los gobiernos democráticos de los años 90, aunque 16 años después, cualquier parecido con la realidad quizás no sea solo coincidencia

«La llamada política de bonificación del salario pulverizó la noción de la remuneración». Para frotarse los ojos, o en todo caso, los oídos: el martes 2 de mayo de 2023 recibimos para verificación un video animado acompañado por un audio en el que la voz de Hugo Chávez pronuncia estas palabras. El video completo también lo podemos ver en YouTube. ¿Será una manipulación digital de su voz con una intención política?

Horas antes, en el Día de los Trabajadores, Nicolás Maduro —a quien Chávez pidió elegir como su sucesor en la presidencia de Venezuela en su última alocución pública antes de fallecer— no anunció un aumento del salario mínimo oficial y formal, como suele ser habitual cada 1° de mayo. Este último se mantiene en Bs 130 (unos $5 dólares para la fecha en ese momento) desde marzo de 2022. Según los anuncios de Maduro, los trabajadores de la administración pública que ganen salario mínimo oficial y reciban dos bonos (uno de «alimentación» equivalente a unos $40 y otro de «guerra económica» ajustado luego a $30, que se cobra por Sistema Patria), tendrían hasta 93% de sus ingresos en bonos.

¿Es la voz de Chávez? Quienes vivieron bajo sus presidencias constitucionales entre 1999 y 2013 probablemente no tendrán duda alguna. No solo es su voz, sino su estilo. Sin embargo, en 2023 están ocurriendo fenómenos antes impensables debido a la creciente intervención de la inteligencia artificial. En abril de 2023, se difundió una nueva canción en la que supuestamente se escuchaba en dúo a los artistas anglosajones Drake y The Weeknd. En realidad es un engaño generado a partir de la codificación y manipulación de sus voces reales con algoritmos.

Investigamos y el audio proviene de una fuente real. Hugo Chávez pronunció frases como las siguientes en un acto público el 8 de junio de 2006, en el que canceló (en el sentido de hacer efectivas) prestaciones sociales correspondientes al período 2002-2003 entre el personal docente, administrativo y obrero de las universidades nacionales:

«Yo quiero insistir ahí, el neoliberalismo, que es una fase del capitalismo, ustedes no recuerdan (pero) aquí en Venezuela, por ahí sobre todo en los años 90, comenzaron a modificarse leyes, los gobiernos aquellos de los 90, comenzaron a tomar decisiones como la eliminación de las prestaciones sociales, por ejemplo, como la bonificación del salario, la desmejoría del salario de los trabajadores».

«(…) A través sobre todo de las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y las presiones que los gobiernos poderosos ejercían sobre los más débiles y siguen ejerciendo de muchas maneras, fue así como los salarios se fueron deteriorando, la base salarial, la llamada política de bonificación del salario pulverizó la noción de la remuneración, la remuneración como mecanismo compensatorio de la vida, de la salud, de la tranquilidad de los trabajadores de la familia».

«Aquí tengo yo unas cifras según las cuales apenas en esos años 90, apenas el 20% el ingreso percibido por los trabajadores tenia incidencia en el calculo de las prestaciones sociales (…) de allí que las prestaciones cuando llegaban, si es que llegaban (…) eran unas prestaciones miserables y las pensiones ni se diga súper miserables, era una miseria, pues, lo que le tocaba a los trabajadores después de toda la vida laborando, en el sector público, en el sector privado, condenados a la miseria, a una vejez en la miseria».

«Entonces nosotros hemos venido tomando medidas, para ir revirtiendo aquella situación, es terrible que tú tienes un ingreso, pero sólo el 20% impactaba las prestaciones, fíjate (…) las trampas del neoliberalismo que fueron bonificando, ustedes no se acuerdan que aquí inventaban bonos a cada rato, el bono de transporte, el bono por hijo, el bono por zapato, el bono por respirar, el bono por no sé qué más, es famosa aquella gaita de Joselo (…)».

El audio de Chávez fue rescatado el 28 de noviembre de 2022 por un canal de YouTube identificado como de usuario «Tatuy Televisión Comunistaria» (sic). Forma parte de una serie de videos identificada, a su vez, como «Chávez Radical». Tatuy Televisión Comunistaria se identifica como «un núcleo de formación y trabajo comunicacional, comprometido con las luchas populares y la transformación revolucionaria. Fundado en 2007 y ubicado en Mérida, en la República Bolivariana de Venezuela».

Aporrea.org, una web de noticias y opinión que actualmente se identifica a sí misma como «bloqueada por el Estado venezolano» (durante el gobierno de Maduro), difundió también el video de Tatuy TV ya en enero de 2023.

En EsPaja.com buscamos en YouTube el video o el audio originales de Chávez. La búsqueda fue infructuosa. Pero sabemos que el fallecido antecesor de Maduro pronunció —entre su dilatado cúmulo de discurso público— estas palabras en junio de 2006.

Así consta en Todochavez.gob.ve, una web del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías (institución estatal con sede en Barinas). Todochavez funciona como una base de datos de declaraciones transcritas de Chávez. La podemos considerar, entonces, como información oficial.

Incluso, Tatuy TV cita a Todochavez como fuente de respaldo en el texto que acompaña al video de 2022, una buena práctica informativa.

Transcripción oficial del acto en el que Chávez arremetió contra la práctica de la llamada «bonificación» de los salarios en 2006

Una cosa es la fecha del discurso (junio de 2006) y otra la fecha en que se transcribió o subió el link a Internet. Esto no aparece en el link de Todochavez o en su código fuente, pero usando otros métodos, por ejemplo la web Whois (útil para rastrear el origen de páginas en Internet), sabemos que el portal está activo al menos desde 2015.

Y según la información que conserva Google, probablemente en ese año (2015) también se subió a la web la transcripción del discurso de Chávez en el que arremete contra la «bonificación del salario», casi como si se estuviera dirigiendo al Maduro de 2023. O por lo menos, desde 2015, ese link está alojado en el motor de búsqueda. Por cierto, Google considera a Todochavez un sitio poco seguro en términos de la protección digital de los usuarios.

Frases II (de Hugo Chávez) es un libro descargable en PDF editado por el Ministerio de Comunicación e Información en 2006. Allí no aparece ninguna de las palabras de Chávez sobre la «bonificación» del salario, aunque hay otra frase sobre «el nivel de vida de la familia» que coincide con el texto de Todochavez del discurso del 8 de junio de 2006. Esta es una manera de validar la transcripción de la web como una compilación «canónica» del corpus de intervenciones públicas del fallecido líder militar y político.

La frase: «Continuaremos buscando todas las alternativas posibles para continuar incrementando el nivel de vida de toda la familia venezolana».

Es decir, tenemos pruebas oficiales de que Chávez dijo estas palabras en 2006 y de que la transcripción —autorizada por el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías— está alojada en la web Todochavez.org probablemente desde finales de 2015.

No es una declaración nueva o manipulada en 2023: Chávez arremetió contra las prácticas de «bonificación» del salario aproximadamente unos 16 años antes de que Maduro decretara que más de 90% de los ingresos de una parte de los empleados públicos estarían integrados solo por bonos.

