OPINIÓN Reflexiones en positivo: Recuperación de nuestra nación #18May

Dicen que el día más importante de la vida es el dia que se nace y el día que descubres para que se nace, creo que en nuestra patria no nos hemos dado cuenta de este decir por la incertidumbre que estamos viviendo la destrucción de las riquezas que fuimos dotados, no ando buscando culpables pero ¿dónde estábamos nosotros metidos cuando sucedió esto? entonces todavía no hemos descubierto para que servimos y es hora de la colaboración y esfuerzo espontáneo en construir sin odios ni rencores a que haya una pronta recuperación y luchar contra la permanente dificultad y adversidad, buscar tiempo para promocionar el respeto y la tolerancia invertir el tiempo en la sagrada tarea del trabajo honesto, esto con aspiraciones de ser asertivos y positivos, y no perseguidos si no admirados por ser un buen ciudadano que sume y no reste, prestando a nuestra hermosa y rica nación el título que nos dio el universo que hay que hacerlo respetar con toda dignidad y gratitud porque fuimos bendecidos y únicos en el universo que no está en discusión y que todos digamos AMÉN cuando expresó con todo sentimiento estos deseos que salen del alma y no dudemos que más del noventa por ciento lo desean y sin duda todos incluidos por todas las razones ya conocidas y reconocidas y nocivas para la salud, por tal hay que reforzar el trabajo, fe y esperanza con ruego al Espíritu Santo que consigamos el camino del bien y la prosperidad para todos.

Las incongruencias y contrapartida contra todas las aspiraciones de los deseos y la buena voluntad de los venezolanos de la forma más sana unidos para contribuir a que estas noticias, estudios y encuestas tan desalentadoras no sigan sucediendo y sean corregidos con hechos reales y positivos para no dar motivos a ver estos reales y verdaderos cuadros, da pavor oír esto, los científicos de la economía de poco equivocarse dicen que en el 2023 habrá una inflación del 490 al año, ¿a quién anima esto? ¿Y qué tipo de empresa puede producir? Está claro que ninguna; otro punto muy álgido y triste que un jubilado o pensionado pueda vivir y subsistir con dos dólares quince centavos diarios, eso ni que fuera mago aparte de que es muy triste los vejámenes al que aportó su vida al trabajo como buen ciudadano.

Una de las cosas más dolorosas que vi esta semana fue una encuesta, de la encuestadora más acreditada del país dice que de cada cinco venezolanos encuestados dos quieren irse del país, por otro lado se ve con sentimiento que hasta los países amigos están maltratando y deportando a los venezolanos esto es muy triste para todos asimilar esta anomalía, si este era un país tan noble buen anfitrión y buen vecino que todo el mundo lo admiraba y deseaba vivir aquí, con ayuda de Dios debemos recuperar nuestro señorío e idiosincrasia, no por estas dificultades debemos dejar de amar a nuestra nación, como madre enferma hoy necesita más y mejores comportamientos de sus hijos que no hemos o no han correspondido a sus bondades y de forma ingrata no ha sido correspondido pero siempre hay tiempo para rectificar, también hay tiempo para perdonar y desearle el bien al otro y unidos buscar una buena educación, un sector productivo del campo como la agricultura, la ganadería y apoyo a todo el que con buena voluntad y honestamente genere productos para el país, construya haga y comparta por medio de la decencia.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

