OPINIÓN La crisis no puede destruir los orgullos nacionales #21May

No pudieron los dueños del viñedo Las Nubes detener el incendio devorador pero se abrazaron alegres al descubrir que las raíces de la planta madre estaban intactas y con ella que era su orgullo y fundadora de la del sembrado que les daba el sustento, podían nuevamente reiniciar el camino de vida y de progreso. Al vencer al fuego también derrotaron diferencias familiares que fueron trama de esa hermosa película que es Paseo por Las Nubes.

De igual manera como estas personas lucharon contra la devastación y lograron proteger la raíz de su orgullo para prevalecer contra la destrucción y la ruina, los venezolanos estamos obligados a poner todos los esfuerzos para resguardar metas y triunfos que alcanzamos antes de la oquedad nacional que nos agobia. Tenemos que hacerlo desde nuestros diferentes ámbitos de acción, desde la industria y el comercio, desde el arte y la literatura, desde la agricultura y la ganadería por supuesto. En esta última se ubica Casimiro Vieira, un venezolano nacido en Portugal que ama al país con sangre de guerrero y pensamiento de poeta. Fue primero panadero y el pan lo hizo ganadero por 20 años, luego las vacas le convirtieron de nuevo en panadero y desde su éxito como empresario de este ramo desea nuevamente volver a la ganadería.

- Publicidad -

Hay que preservar la raza carora

En todos los países del mundo donde hay razas puras estas se mantienen a pesar de las crisis, nadie allí piensa que por razones circunstanciales y para bajar costos de producción se deben acabar los animales puros, todo lo contrario, se generan alternativas de mercadeo para moderar los impactos económicos y se modifican los manejos para nivelar la relación entre costos y beneficios. Eso es lo que deben hacer los criadores de animales puros raza Carora, buscar alternativas para superar la coyuntura y no ponerse a mestizar sus vacas con la esperanza de encontrar soluciones donde no las hay, porque si están buscando más resistencia dentro de la raza Carora tienen la respuesta. Entonces lo que deben hacer es cambiar su manejo y no destruir el esfuerzo de trabajo genético que se ha hecho por más de 50 años. Por ejemplo si tienen dos ordeños con base a alimentos concentrados, rebajen a uno y eliminen lo suplementario y de esta manera lograrán equilibrar sus cuentas.

Casimiro Vieira no solamente es un venezolano que ama al país sino que también sembró su corazón en su historia al orientar su pasión ganadera en la raza Carora se convirtió también en defensor de nombres y circunstancias que tejen la crónica de este empeño larense de crear en medio del calor unas vacas que den tanta leche como las europeas de clima templado. ” Rigoberto Oropeza y Mario José Oropeza son dos grandes señores que no han visto el uso de esta raza simplemente como un negocio. Recuerdo que me decían que eran pretenciosos porque no le vendían animales a todo el mundo y resulta que ellos tenían que saber si el comprador tenía buenos manejos, cual es el tipo de tierras de la finca donde irían, porque no querían que unos semovientes tan nobles fueran a parar a unos terrenos de puros bejucos, aptos solamente para chivos y allí se murieran animales que ellos criaron con tanto cariño. Por el contrario, a quienes veían comprometidos con el desarrollo planificado de la raza y acoplados a manejos adecuados, les daban todo su apoyo.”

Cunaguaro y ronaldo

Casimiro Viera en sus tiempos de criador de raza Carora fue ejemplo de éxito y sus toros considerados como de los mejores en mejoramiento genético, de hecho para Mario José Oropeza, Presidente de Asocrica y del CIAC, el toro más emblemático de todos los tiempos dentro de la raza es Ronaldo, por sus aportes en pelaje y rendimiento en las lactancias. Para Don Casimiro sus logros se debieron por el hacer caso a los que saben. Julio Cesar en Asocrica nos daba una lista de toros pasa cada vaca y yo me ajustaba a esas indicaciones, sencillamente porque detrás de esas recomendaciones estaban una serie de estudios avalados por la universidad de Milán. Y al nombrar a esa universidad debemos recordar al doctor Franco Cerutti, formidable amigo y quien como profesional visionario pronóstico la actual escasez de cereales a nivel mundial que ha incrementado el costo de los alimentos concentrados. Por ello nos dijo que trabajáramos en el sentido de tener unos animales más pequeños, que comieran menos pero dieran igual cantidad de leche.

- Publicidad -

Y hablando de guías expertos recuerdo que en una feria de Carora yo le dije a Don Rigoberto que aprovechando un camión donde había traído unos animales para la exposición quería comprar un torete de Montevideo, donde ya había comprado unas novillas. Rigoberto tenía una biblioteca con cuadernos donde anotaba la genealogía de todos los animales nacidos en Montevideo y me dijo que aguantara dos días para recomendar el torete adecuado. Cumplido el lapso me dijo allá le tengo dos para que escoja, le respondí que como se le ocurría ponerme a mi escoger cuando él era uno de los padres de la raza, que me dijera cual debía llevarme y con eso era para mí suficiente. Monte al torete en el camión, más bien parecía un becerro, los amigos de Maturín que me acompañaban me echaron bromas, con tantos buenos toros que tenemos allá vienes y te compras un cunaguaro. A los dos años cuando hicimos ferias en Oriente presente al toro y ganó el premio más importante me dijeron, hay que ver tu si eres ventajista, te fuiste a Carora a comprar ese toro a última hora para ganar el concurso, para que ustedes vean, les respondí, ese toro es al que ustedes bautizaron Cunaguaro porque les parecía feo y chiquito y ahora es un semental que les da envidia. Cunaguaro fue padre de otros grandes toros como Nacional.

Genética y manejo

Don Casimiro Vieira, empresario de dos mundos y dos pasiones, venezolano y europeo, panadero y ganadero, de claros objetivos y análisis montados en la inteligencia y la sindéresis responde a las críticas sobre supuestos problemas en las patas de la raza Carora. Yo tenía mi hacienda en Vuelta Larga, zona de gran humedad, de tábanos y garrapatas. Me dijeron que no metiera allí vacas porque no era apta para eso. Allí tuve un rebaño de 90 animales entre grandes y pequeños, sacaba mil litros de leche al día, me fue muy bien, nunca mis vacas tuvieron problemas podales, me busqué veterinarios e ingenieros agrónomos y me indicaron el manejo correcto y por 20 años mi finca siempre tuvo ganancias y salí de ella por cosas de la vida, pero aun tengo fuerza y ganas de volver a la ganadería, para criar nuevamente raza Carora, una raza que no debe ser deteriorada por la crisis.

Don Casimiro cuando fue ganadero tuvo una de las mejores genéticas de la raza Carora en Venezuela, como empresario de la panadería vende los mejores panes y cachitos de Maturín. Hay que tener calidad en todo lo que hagamos, la calidad de nuestro trabajo refleja la calidad del alma. Don Casimiro está conectado con el Tao, con Dios, con la fuerza positiva del bien. Algún día iremos a probar sus panes.

Jorge Euclides Ramírez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí