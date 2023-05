OPINIÓN Amor verdadero #23May

Es posible que a estas alturas del tiempo alguien pudiera opinar que el tema que vamos a tratar hoy pasó de moda. Pero no es así. Hay dos temas entre otros que nunca pasan de moda. Uno, es el tema de la Salvación en el único donde hay Salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Y otro, el de la madre, instrumento de amor de Dios para el hijo nacido de ella.

Entonces es imposible no hablar de las madres y de la SALVACIÓN. Por cuanto el amor de una madre es el más parecido al amor de Dios. El hecho de gestarnos dentro de sí y llevarnos por nueve meses en su ser es una ventaja que no puede superar ningún hombre. De allí la barbaridad de pensar que un hombre pueda gestar un bebé por cuanto lo desea. Pero ese no es el tema. Y si son dos niños que lleva en su vientre, como es el caso de este servidor que es gemelo, imagínense como será ese amor. Se desarrolla una interacción afectiva extraordinaria que hace que la mente, el cuerpo y el alma se fusionen en dos seres que prácticamente son uno.

Recuerdo a mi madre en nuestros momentos de angustia, por enfermedad o preocupación, los tomaba para sí y los vivía en carne propia. La crisis económica que ya adultos afrontábamos era de ella y así mismo salía adelante para ayudar a resolvérnosla. Por encima de cualquier obstáculo, no importaba la edad, el grado de instrucción, casado o no o si no estaba haciendo las cosas muy bien, ese era su hijo. Suficiente para dar la vida por él si era necesario. No indagaba ni preguntaba el origen de la crisis. Solo había en su corazón un amor que le forzaba a resolver el problema. Decía “… es que la placenta me habla”. ¿Cómo les parece? Siempre nos llevaba con amor y firmeza delante de Dios y nos conminaba a rezar a orar, oía la voz de Dios que le preguntaba ¿Dónde está la grey que te dí?. Jer.13:20. Intuía que tenía un compromiso muy grande con Dios por la prole que le dio, inculcar los valores cristianos a sus hijos para que éstos a su vez lo inculcaran a sus descendientes.

En muchas ocasiones, por las noches, al final, en el solar de la casa, en la oscuridad y en un silencio cómplice de sus angustias. Al lado del gallinero, con su perro y su lora, la encontrábamos hablando “sola”, derramando su alma ante Dios por sus hijos. Echando bendiciones al aire. Decía “…me dirán que hablo sola … que estoy loca”. !Pero no !.Hablaba con Dios. Volcaba su alma y todo su corazón por sus hijos. Clamaba a Dios con gemidos por cada uno de los trece.

Muchas cosas extraordinarias son capaces de hacer las madres por sus hijos. Por ejemplo. Juana Beretta Mola, valerosa madre italiana que ofreció su vida para salvar al hijo que llevaba en su seno. Prefirió morir de cáncer, antes que matarlo por aborto. La inglesa Marina Donethy, cuando tenía cuatro meses de su primer embarazo, recibió un diagnóstico de cáncer. El médico le planteó someterla a un tratamiento de quimioterapia para aumentar sus posibilidades de supervivencia, pero ella prefirió no poner en peligro la vida de su hijo David. Gracias al sacrificio de su madre el niño nació varios meses después. Ella murió poco tiempo después.

Sí, es un amor humano inigualable, pero el amor que te da la Salvación no es ese sino el que el Padre mostró en la cruz del calvario con la muerte vicaria de su hijo Jesucristo. Las tradiciones son muy lindas. Seguirlas es algo normal pero las convicciones absolutamente claras las dejó DIOS con precisión en las Sagradas Escrituras. “Y en ninguno hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Hech.4:12. Y agregó “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” 1Tim. 2:5. “en ningún otro hay salvación”.

Ahora, Dios sabía que por culpa del pecado muchas madres abandonarían sus hijos. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo. La diáspora que azota nuestro país habla por sí sola. Es por ello, que Dios promete y dice a través del salmista. “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá” .Salmo 27:10. ¿Amén? Este, es el amor verdadero.

¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

