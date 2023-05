Luis Madrid: 80% de la población sufre de ansiedad y 30% de depresión #26May

Desde hace muchos años, se sabía que la depresión iba a empezar a subir en prevalencia; se estimaba que para 2020, la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares y ese momento llegó, indicó el psiquiatra Luis Madrid.

“Estamos viviendo en una sociedad donde hay unos altos niveles de exigencia, donde a pesar de los avances tecnológicos, la calidad de vida ha disminuido” expresó la mañana de este viernes en entrevista para Unión Radio.

Según Madrid, un gran sector del mundo está en terribles condiciones y con una predisposición genética en la que todo empeora, por lo que alertó que en una sociedad deprimida o muy estresada, la gente no sonríe, no saluda y no hay contacto visual.

Puntualizó que 80% de la población sufre algún tipo de ansiedad y la depresión supera el 30% en el mundo.

“Estamos viendo tasas de depresión y suicidio en adolescentes más elevadas, además consumo de sustancias. Lo que a veces vemos como un simple problema de consumo de drogas, tiene un problema depresivo, de ansiedad social”, acotó.

