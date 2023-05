EntrevistaDominical Franklin Peña: Existe el peligro de la suspensión  del proceso de Primaria #28May

La situación política venezolana sigue siendo marcada por la agenda del gobierno, el cual pone como condiciones las propuestas que lleva a la mesa de diálogo, lo que no es más que un chantaje a la oposición para mantener el status quo que ha manejado hasta ahora.

Tal observación hace el politólogo Franklin Peña, quien tiene experiencia como parlamentario, al ser consultado por El Impulso.

Considera que este gobierno es derrotable si la población, mayoritariamente opositora, sale masivamente a votar y, por tanto, tiene que haber una candidatura sólida para el 2024.

Pero, advierte que existe el peligro de que el proceso de Primaria sea suspendido abruptamente por el G-4 si sus candidatos no logran posicionarse en el electorado.

Chantaje

¿Cómo chantajea el gobierno a la oposición?

-Porque las condiciones que ponen son evidentemente imposibles que se cumplan, dejando en claro el gobierno que ciertamente ha cometido fraude cuando expresa a la oposición que si quiere elecciones libres debe ser liberado el dinero que se encuentra congelado.

Con esa declaración se deja ver que el gobierno no ha sido transparente en los procesos electorales.

Sin embargo, bastaría analizar y saber por qué ha mantenido silencio la correlación de fuerzas democráticas de la Plataforma Unitaria que está motorizando el proceso de Primaria.

Sin duda, el G-4, conformado por Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, organizaciones intervenidas, y Un Nuevo Tiempo, va a jugar un papel muy importante frente a las decisiones que puedan surgir en el posible diálogo en México.

El G-4 es el que está manejando todo el aparataje de la Primaria y ésta está sujeta a los partidos de ese grupo.

Se está hablando de que es posible que ese G-4 suspenda el proceso de la Primaria porque, hasta ahora, sus candidatos no han podido tener una buena posición en las mediciones de las encuestas a nivel nacional. Es de advertir que una decisión en ese sentido sería muy peligrosa.

Suspensión

¿Qué pasaría si se suspende la Primaria?

-Arrebataría la poca confianza que está recibiendo del electorado, ya que se ha venido observando que la sociedad venezolana está recuperando el valor del voto. Esa confianza se había perdido y, prácticamente, anulada, por los discursos de que no valía votar porque Nicolás Maduro se robaba las elecciones, entre otros. Ese discurso fue alimentado precisamente por quienes hoy participan en el proceso de Primaria y no le han dado explicación al país de por qué antes no votaron y por qué sí ahora cuando sigue existiendo la figura del presidente de la República en la persona de Maduro Moros. Entre los dirigentes que desconfiaron de la votación está María Corina Machado, la principal vocera de la abstención, al igual que Manuel Rosales y Juan Pablo Guanipa, quien tras ganar la gobernación del Zulia no se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente porque la desconocía. Esa posición ha quedado en el pasado y la de la convocatoria está permitiendo que la población recupere confianza en el voto y en el organismo electoral; pero, de perderse esa confianza, se estaría favoreciendo al gobierno.

Bisagra

Además del G-4, al cual se han sumado algunas organizaciones políticas, están otras agrupaciones que hasta el momento no participan en la Primaria. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Si, están la Alianza Democrática conformada por unos veinte partidos y el denominado Pacto Independiente por el Cambio Popular, promovido por Timoteo Zambrano, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero Carabaño y sus respectivas organizaciones. Esas correlaciones de patidos están teniendo hasta el momento una posición neutral. Sin duda estos grupos de partidos pudieran ser la bisagra para lograr un entendimiento nacional, que logre unificar a la oposición en un solo bloque.

Debilitamiento

¿Cómo se explica que la Alianza Democrática, que reúne a muchos partidos, no se sienta?

-Se puede ver que la Alianza Democrática mantiene un silencio a su alrededor porque está muy debilitada, a pesar de ser dirigida por la Acción Democrática encabezada por Bernabé Gutiérrez. Está muy dividida. No han tenido coincidencia y por eso no se han manifestado en bloque. Hay que recordar que Avanzada Progresista y Cambiemos formaban parte de esa Alianza y salieron para crear una coalición aparte con Alianza del Lápiz. No está participando la Alianza Democrática en la Primaria con el argumento de que no se les permitió la participación allí.

Mientras siga esa polarización en la Plataforma Unitaria, la minoría le seguirá dado la victoria a Nicolás Maduro.

Decisión

¿Ha notado algún detalle de interés entre los candidatos que están en la calle?

Hay que prestarle mucha atención a la actuación política de campaña electoral que está teniendo dentro del proceso de Primaria el doctor César Pérez Vivas, quien tiene un discurso muy integrador y dice tener un programa para un nuevo país, al igual que el planteamiento que ha venido haciendo Benjamín Rausseo. Sin embargo, ellos podrían ser víctimas y ser desfavorecidos si el proceso de Primaria queda suspendido por decisión del G-4, que es el que mantiene el control de ese proceso. Son ellos los que manejan el status quo de la oposición política en Venezuela. Si el G-4 decide que el país debe votar, el país vota. O si decide que se abstenga, el país se abstiene. Y lo que aquí pudiera haber es que se rompa ese status quo y, entonces, otro sector de la oposición establezca la agenda para enfrentar al gobierno. Porque la única vía con la cual se puede derrotar a este gobierno, con todas las dificultades que pueda haber, es la electoral.

Fortaleza

Se ha comentado que el Consejo Nacional Electoral permitió las elecciones en Barinas, a pesar de que el gobierno no quería que se hiciera, y la oposición sensatamente logro unirse para derrotar al candidato oficialista. ¿Ha podido ese CNE recuperar la confianza del electorado al demostrar que tiene cierta autoridad?

– Eso es correcto. El gobierno ha sabido sembrar el desánimo y la desesperanza en la población con el discurso de que el CNE estaba de su parte. El gobierno levantó esa opinión pública y, por supuesto, sembró dudas en la población. Sin embargo, ha quedado demostrado que cuando los electores salen a votar, el gobierno es derrotable. Eso ocurrió en el Zulia, donde ganó la oposición con Guanipa, quien desafortunadamente no asumió. Y en Barinas, donde repitieron las elecciones. El gobierno siempre va tener la ventaja cuando haya poca afluencia de electores en los centros de votación. Por eso el país tiene en estos momentos a su favor, primero, toda la oposición que en el pasado no había participado en elecciones, hoy está llamando a la participación; y segundo, los nuevos electores han sabido hacerle frente a las pretensiones del gobierno de manipular a ese órgano del Estado, que es independiente. El CNE sí tiene ahora una fortaleza moral, una buen reputación de autonomía y que, sin duda, va a garantizar que cada voto se respete en las próximas elecciones.

Sin embargo, yo puedo sugerir, primero, que en estos momentos, se abra el Registro Electoral en todas las parroquias del país, porque ese es un derecho de los electores. Ahora, el Registro Electoral sólo está abierto en las oficinas principales de las capitales. ¿Cómo va a venir un joven o una joven que haya cumplido 18 años de Guarico o Baragua o de cualquiera de los pueblos más remotos de nuestros municipios a inscribirse en Barquisimeto? Y segundo, que se vuelva a restablecer el uso de la tinta indeleble para los votantes, porque eso es cultura electoral. Cuando una persona antes votaba mostraba con orgullo su dedo entintado y expresaba: yo voté. El país nuevamente debe sentir que las elecciones son una fiesta y celebrar que su voto tiene valor.

Sanciones

¿Qué se ha logrado con la Conferencia de Bogotá, promovida por Gustavo Petro, para considerar la crisis de Venezuela?

No hay que negar que el presidente Petro está haciendo de lobista del gobierno de Venezuela, para crear otras tribunas de gobiernos de Latinoamérica y Europa e influir junto con congresistas de los Estados Unidos, donde hay algunos demócratas haciéndose eco de las peticiones a Joe Biden, destinadas a aliviar ciertas sanciones. Que esto vaya a beneficiar a la población venezolana en general, pudiera ser porque hoy en día el gobierno de Venezuela está bajo la mirada de organismos internacionales, en especial la ONU, y la Corte Penal Internacional, que está enfocada en investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Si bien la Corte sigue adelante, también el gobierno sigue adelante con sus atrocidades, porque hemos visto cómo fue condenado, a más de cuatro años de prisión, el dirigente político Daniel Ceballos, acusado por supuesto delito de terrorismo en las protestas del 2.017. Esto pone entredicho la posibilidad de que el gobierno quiera conciliarse con la sociedad venezolana y que todo ese dinero bloqueado que vaya a recibir lo ponga al servicio de las calamidades que tiene este país y las cuales, sin duda, ponen en riesgo la vida de la gente por los malos servicios públicos. Porque la falta de energía eléctrica y agua en un hospital atentan contra los pacientes, como un simple ejemplo.

¿Qué ha pasado con esa reunión en Bogotá? Lo veremos cuando Biden le responda a sus propios congresistas que han recibido las peticiones sobre la liberación y el alivio de las sanciones económicas.

Reclamos

Ahora que habla de servicios públicos, ¿ha sido blandengue la oposición al no haber presionado por la falta de combustibles y, en general, los malos servicios?

Lo ha sido porque el aparato represor prácticamente ha silenciado a quienes han defendido siempre los intereses del país. Sin embargo, las diferentes cámaras de producción sí han mantenido una posición de reclamos porque, sin duda alguna, los malos servicios son el principal indicador del atraso productivo mientras, al mismo tiempo, el gobierno sigue con su voracidad fiscal y no se ve que esos impuestos se distribuyan, pues no hay mejoras en el país.

Aprovecho para hacerle un llamado al gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, para que se preocupe en solucionar los problemas de la energía eléctrica porque ahora los cortes del servicio se hacen sin ningún tipo de programación e igual pasa con las empresas que tienen plantas eléctricas, porque no tienen el combustible (gasolina, diesel, gas) para poner en funcionamiento estos equipos.

Corrupción

¿Cómo ve el problema de la corrupción, cuando por una parte, el gobierno ataca a Manuel Rosales, Juan Guaidó, Henrique Capriles, Dinorah Figuera y a otros más de corruptos; y por el otro, dice que lleva a cabo el operativo Caiga quien caiga, procediendo a informar sobre detenciones por el caso Pdvsa-criptomonedas, aunque fuera del oficialismo se señala que se está haciendo una razzia dentro del Psuv?

El país ha sido víctima del más grande saqueo por parte del gobierno y del sector de la oposición al manejar empresas. Quiero mencionar a Guaidó porque el proyecto del gobierno interino ha sido el proyecto político de mayor estafa porque en manos de políticos de oposición estuvo administrada Monómeros y sigue administrada Citgo. Además, la presidencia interina amasó más

de 300 millones de dólares percibidos como ayuda de la Usaid, pero el dinero no llegó a lo que necesitaba la población venezolana. Y el gobierno ha demostrado ser el peor que ha tenido Venezuela en toda su historia, no sólo por su mala gestión sino porque el mismo gobierno ha puesto en evidencia la más grande corrupción ( en proyectos, obras, Pdvsa y todas las empresas básicas), que haya habido en el mundo. Del ex vicepresidente ejecutivo de la República y ex ministro Tareck El Aissami, quien renunciara a su cargo el 20 de marzo, no se sabe qué ha pasado y persiste el oscurantismo en ese caso. Y lo más extraño es que la Contraloría General de la República no ha hecho ningún pronunciamiento en torno a esas propiedades que tienen los grandes dirigentes del Psuv a nivel nacional, porque si usted compara cómo llegaron al poder todos ellos y cómo viven ahora, es importante saber el origen del dinero para tener sus propiedades y lujos. Hay que reconocer la labor de la Fiscalía General de la República que con presión o por iniciativa propia ha venido dando respuestas en alarmantes casos. Pero, para acabar con la corrupción e impedir que se produzcan nuevos casos hace falta un gobierno que restablezca la justicia, la moral y la transparencia en la administración pública.

Monarca

¿Podrá haber un gobierno distinto al existente si el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que la oposición no llegaría jamás a Miraflores?

No, él dijo textualmente que la oposición jamás llegaría a tener poder político nacional. No hay que caer en provocaciones. Es curioso escuchar las declaraciones de .elecciones presidencial, él ratificaría a Padrino López como ministro de la Defensa Él sabrá cuál es la estrategia de esa afirmación. Sin embargo, no hay que negar que la fuerza armada en su cúpula más alta no ha sabido defender la Constitución frente a todas las desviaciones que ha tenido el gobierno nacional. La fuerza armada está obligada a defender la Constitución, no a un monarca. Porque en Venezuela el problema es que ya no hay democracia, sino que tenemos un presidente que se cree un monarca y gobierna sin respetar la Constitución. Cuando estamos frente a un gobernante que no respeta la Constitución sencillamente nos encontramos frente a un monarca autoritario, que hace lo que le venga en gana y lo que sea. Y cuando eso sucede es precisamente cuando la fuerza armada debe poner orden para que el Ejecutivo Nacional cumpla con lo establecido a las funciones de la presidencia de la República. Al decir eso Padrino López se le debió haber advertido que la fuerza armada es apolítica y no debe pertenecer a ningún partido político porque perdería su imparcialidad ante las demás organizaciones políticas. No hay que hay caer en provocaciones porque declaraciones de ese tipo no pueden hacer recular a la oposición, sino por el contrario avanzar en la recuperación de la democracia para restablecer las condiciones aceptables de vida a quienes residen en el país y hagan posible el regreso de quienes se han ido a otros países en busca de oportunidades.

