María Carolina Uzcátegui: No es sólo presentar un candidato, sino una alternativa de triunfo y de poder #31May

Bajo la premisa de tener del plan A a la Z, María Carolina Uzcátegui, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, respondió dudas de miembros de la Plataforma Unitaria Democrática y sociedad civil en Bolívar, en relación con los distintos escenarios que pueden presentarse de cara al proceso pautado para el 22 de octubre, como inhabilitaciones o adelanto de las presidenciales.

En rueda de prensa afirmó que el reto más complejo de la Comisión Nacional de Primaria fue la designación de las juntas regionales, para las que hubo más de 800 postulaciones.

“Hicimos un cronograma en el que se presentó una fecha inicial, que era el 19 de marzo para tener lista las juntas regionales, y no pudimos tenerlas listas para esa fecha. No porque no estuviésemos trabajando, sino porque había tanta gente, tan valiosa, tan comprometida, comprendiendo la importancia de este proceso, que fue complejo designar a los mejores y quedaron muchos buenos fuera de los equipos”, expuso.

Agregó que buscan tener todas las opiniones, desde los que quieren que el proceso se lleve a cabo con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), como los que no quieren nada con este ente.

“Ha sido difícil escucharlos a todos y por eso hemos tardado en tomar la decisión, porque es difícil generar confianza, no solamente en la gente. Queremos que la gente se sienta confiada en un proceso transparente, que le va a permitir presentar una alternativa democrática al país, pero también queremos generar confianza en quienes van a participar como candidatos (…) A mí no me interesa tener un candidato, a mí me interesa tener un presidente”, destacó Uzcátegui.

Sobre la posibilidad de que algún precandidato no cumpla con el compromiso de apoyar al ganador en las primarias, afirmó que hay confianza en el criterio político del venezolano, aunque a veces se menosprecia.

“La gente en Venezuela está bastante clara. Sabemos que ese cambio lo vamos a lograr en unidad. En el reglamento de la comisión está que todos los candidatos deben firmar un compromiso de cumplimiento a los resultados, y un programa mínimo de gobierno que deben aprobar todos los candidatos que se inscriban. No es solo presentar un candidato sino una alternativa de triunfo y de poder”.

Amparo constitucional

A los ataques que ya enfrenta el proceso de primarias opositoras se suma que este martes 30 de mayo el dirigente Luis Ratti informó que introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un amparo constitucional contra dicho proceso.

En sus argumentos, Ratti calificó el proceso de “viciado”, así como de tener una “marcada parcialidad de la comisión nacional de primarias, los movimientos a oscuras, las violaciones de las leyes del país, los rechazos a otros aspirantes, la falta de garantías para los venezolanos, el secuestro político de la oposición”.

Además dijo que solicitará una nueva Comisión Nacional de Primaria. Esta acción generó debate, ya que Ratti ha estado vinculado al oficialismo, y no forma parte de la Plataforma Democrática Unitaria, que recordó que Ratti fue “presidente del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez en 2016 y candidato contra la unidad en las elecciones de 2015, 2018, 2020 y 2021”.

