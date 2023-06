María Corina Machado visitará Cabudare #1Jun

Dentro de su programa de gira por el país, la ingeniero María Corina Machado, precandidata a la Primaria del 22 de octubre por Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y otras organizaciones, visitará Cabudare, municipio Palavecino, el próximo 16 de junio.

Al ofrecer la información Juan Barragán, dirigente de ABP en Lara, manifestó que este partido está apoyando a la ex parlamentaria porque representa la verdadera esperanza del cambio exigido y esperado por la mayoría de la población venezolana

Se trata de una persona que se ha venido preparando no sólo para ejercer la presidencia con eficiencia, dinamismo y honradez, sino para recuperar la economía y dignificar la vida de los venezolanos, quienes hoy padecemos los peores problemas ocasionados por un régimen caracterizado por la incapacidad, la improvisación y sobre todo por la corrupción.

María Corina Machado es la única que, cara a cara, se le enfrentó a Hugo Chávez cuando éste, irresponsablemente, comenzó su perversa política de expropiaciones, la cual llevó al desastre económico del país, expresó Barragán. Es de recordar ese enfrentamiento, transmitido por televisión en cadena nacional, cuando la entonces diputada de la Asamblea Nacional tuvo la suficiente firmeza para rechazar la política del poderoso mandatario y éste quedar al descubierto ante el mundo como un individuo dictatorial, arbitrario y arrogante.

Durante este régimen de Chávez y Maduro se ha destruido el país, hemos sido llevado de regreso al pasado en por lo menos un siglo de atraso, la pobreza supera el 90 por ciento de la población y a diario mueren innumerables personas por falta de atención médica, porque hasta ahora se han ido del país más de 44 mil profesionales de la medicina, además de personal de enfermeras y de laboratorios.

Tres devaluaciones que le han quitado catorce ceros al signo monetario nacional indican que este régimen, que ocasionó la inflación más alta en el mundo entero, no sirve porque es un modelo concebido para la ruina y el desastre.

María Corina Machado ha venido recorriendo el país, al cual conoce perfectamente porque ha sido una verdadera luchadora por la democracia, y quiere llegar a la presidencia porque reúne los méritos suficientes y tiene la capacidad que se necesita para que haya un cambio total en la vida de Venezuela.

Alianza Bravo Pueblo está a su lado porque confiamos en que su candidatura representa la esperanza que tiene este pueblo, ya que no hay día bueno porque el régimen se ha encargado de que suframos penurias, falta de servicios y un alto costo de la vida que no puede ser enfrentado porque la gente carece de un salario decente, puesto que el vigente es el peor de todo el mundo, dijo Barragan. Y para colmo de males, el saqueo perpetrado por el oficialismo a Pdvsa pretende utilizarlo como pretexto para la campaña presidencial con una supuesta ley de recuperación de bienes que le quitaría bienes que están en poder de algunos y no de todos los saqueadores rojos rojitos.

