COLUMNA Soliloquios de café: ¡Hicimos lo posible…! ¿Haremos lo imposible? (Parte VII) #4Jun

El gravísimo problema que enfrenta la población del estado Lara, amerita que se concatenan los artículos que les he enviado que contienen diagnósticos realizados por expertos en la materia y las soluciones propuestas, entre otras están las realizadas por el ingeniero Javier Navarro, las cuales he dividido en varias entregas por razones de espacio y he tratado de unificar esas transmisiones de información dada la importancia que, para mí, revisten. Cito:

“Igualmente se debe estudiar la distinta huella hídrica que tienen las poblaciones ya que en cada nación es distinta».

- Publicidad -

La huella hídrica sirve para tener un valor de referencia en el uso del agua y sobre todo valorar donde mejorar como organización ya sea en la vivienda, en la producción de alimentos o en el campo e ir comparándola con las recomendaciones de los organismos Internacionales, sirviendo de base de partida para establecer un manejo eficiente del agua y el establecimiento de objetivos.

En esencia, desde antes del año 2019, por distintas razones (falta de agua, electricidad) en Lara ya se está aplicando la sectorización del agua por sectores (racionamiento) pero no se quiere reconocer que el déficit de agua es bastante severo ya que esta situación viene desde aproximadamente 1998 y no se han tomado medidas urgentes y definitivas a largo plazo como se viene planteando desde hace tiempo, creando más desabastecimiento a la población. Este control de sectorización es cerrar llaves en ciertas tuberías, las cuales deben ser realizados por personal de la compañía del agua (hidrológica) y de acuerdo a un programa establecido y nunca se ha de dejar a la comunidad, porque se usa para razones políticas.

Entre las medidas a considerar se encuentran:

- Publicidad -

Un punto muy importante es la cantidad de tomas ilegales, ya sea para viviendas o para el riego, que hay en las aducciones, ya sea con agua tratada o agua cruda (sin tratar), ya que en muchos casos son tuberías de bombeo que tienen bastante presión. Se deben de realizar observaciones, ya sea caminando o con drones que tengan la propiedad de detectar salida de agua, para tomar sus correctivos. Una forma para saber si hay fugas o tomas ilegales en una aducción es tener macro-medición tanto a la salida como en la llegada de estas tuberías, en el caso que sea necesario dejar una salida del agua se debe poner una placa orificio para control y disponer de un medidor para cuantificar el volumen de agua que se entrega.

En los acueductos de Barquisimeto, Quibor y el Tocuyo se tendrán que aplicar políticas de razonamiento bastante severas por las razones expuestas, y la hidrológica debe de hacer un estudio de sectorización más profundo para que le llegue un volumen de agua necesario a la población, que podría ser de 50 litros/persona como mínimo, tal y como lo hizo la Ciudad del Cabo el año pasado debido a una intensa sequía, y también la segunda ciudad de Costa de Marfil, Bouake, que también tuvo problema con el abastecimiento de agua a la población y se tomaron medidas extremas. De igual forma se ha de reducir la presión en el sector donde esté muy alta para disminuir las fugas.

Se debe de tener un catastro completo de la ciudad, y tener una sectorización para determinar el precio del agua a cobrar en cada sector, dependiendo del volumen de agua que llega, y tener facilidades de pago a través de taquillas periféricas que mantengan la facturación al día, así como acostumbrar al cliente que, si no paga, se le cortará el agua una vez avisado con antelación, y colocar medidores en todas las zonas.

Igualmente, se debe hacer monitoreo de la infraestructura y reparación para evitar la pérdida de agua a través de sistemas de tuberías por la antigüedad de ellas. Las pequeñas filtraciones son cada vez mayores con el tiempo. La creación de nuevas tecnologías, tales como válvulas inteligentes inalámbricas y dispositivos de detección de fugas en tuberías, colocar macro-medición en sectores determinados, y micro-medición en donde el caudal sea constante y la presión sea alta. Esto está ayudando, pero se debe utilizar junto con las políticas de agua, tales como los planes de información y de igual forma realizar un plan de reparaciones de tuberías de emergencia…

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Apóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí