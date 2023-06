Asamblea Nacional legítima responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por la crisis de combustible #14Jun 

La Asamblea Nacional legítima responsabiliza al Gobierno de Nicolás Maduro, de la escasez de combustible, de las largas colas en las estaciones de servicio y la mala calidad de la gasolina, durante debate realizado este martes sobre la escasez de combustible causadas por las políticas del régimen.

El diputado Luis Barragán (Encuentro Ciudadano), calificó como “increíble” el hecho de que Venezuela esté hoy sin combustible, sobre todo partiendo del hecho de que PDVSA fue una de las empresas petroleras más sólidas e importantes del mundo y orgullo de todos los venezolanos.

Venezuela, recordó, vivió del petróleo durante un siglo, y enfatizó que el problema que hoy atraviesa la principal industria del país no es producto de sanciones ni de guerras económicas, sino de las “perversiones de un modelo económico propio de un Estado criminal que acabó con todo”. “No hay combustible en ninguna localidad de Venezuela. No pueden buscar más culpables, son ellos los macabros destructores que nos tienen sometidos” y que mantienen al país convertido “en un gigantesco estacionamiento”, apuntó.

Mientras que el diputado Elías Bessis (Alianza Bravo Pueblo), dijo que aun cuando Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, no tiene la infraestructura necesaria para explotarlas e invertir esos recursos en la resolución de miles de problemas que aquejan a la población.

A su parecer, PDVSA ha sido marcada por la corrupción, la desinversión y la mala gerencia, y aseguró que, aun cuando el régimen pretende hacer creer que el país está en normalidad, no puede evadir la grave escasez de combustible que ha paralizado la economía. De continuar esta situación, indicó, “podríamos entrar en una etapa de escasez y desabastecimiento en algunos rubros como legumbres y verduras, entre otros alimentos”.

Por su parte, el diputado Ricardo Aponte (Voluntad Popular), señaló que en los últimos días se ha agudizado la escasez de gasolina en todo el país, tanto en las estaciones de servicio subsidiadas como en las dolarizadas. Y que el propio gobernador de Falcón informó de una afectación en el Complejo Refinador Paraguaná que ha impactado en el inventario y la disposición diaria de combustible.

Cuestionó que la directiva de PDVSA “no tenga planes de contingencia suficientes para satisfacer el mercado local, por muchas razones que tienen que ver con la ineficiencia y la corrupción”; y peor aún, que no pongan interés en la mala calidad de la gasolina que se está produciendo y surtiendo a los vehículos y “que han multiplicado las averías en el parque automotor”.

Finalmente, el diputado Eliezer Sirit (Acción Democrática), aseveró que la escasez de gasolina se ha convertido en “otro dolor de cabeza para todos los venezolanos”; y al igual que su colega Barragán, catalogó como “increíble” el hecho de que siendo Venezuela un país productor nato de petróleo, esté sufriendo desde hace por lo menos cinco años, el desabastecimiento de combustible.

Es frustrante saber que los falconianos tenemos las dos refinerías más importantes de América Latina (Amuay y Cardón), y hoy están prácticamente paralizadas. A esto se suman las consabidas fallas en la extracción de crudo. Todo esto se traduce en colas de hasta cuatro y cinco días en las estaciones de servicio de todo el país”, concluyó, al insistir en un cambio de gobierno para superar la crisis.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera (Primero Justicia), cerró el debate advirtiendo el impacto que en el sector salud tiene la escasez de gasolina. A su parecer, el hecho de que un paciente no pueda llegar a un hospital; que el recurso humano sanitario no pueda disponer de transporte para movilizarse; que equipos, medicamentos y dotaciones que debe hacerse de manera gradual no lleguen; o que ambulancias no puedan salir y movilizar a un paciente, “se convierte en un problema de salud pública”.

Al igual que sus colegas diputados, Figuera reconoció que la escasez de combustible es un tema de carácter estructural. En este sentido, apuntó que la Asamblea Nacional “debe elevar palabras para a través de la ruta electoral, tener un candidato único que nos permita transitar por el camino que nos lleve a un cambio estructural, que le dé certidumbre de vida a los venezolanos y permita mejorar los indicadores de salud”, entre otros.

