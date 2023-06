Composición, música y rap: Conoce al artista barquisimetano Tony Bvdass #19Jun

El artista José Antonio Carucí Colmenárez, mejor conocido como Tony Bvdass, es un músico rapero, compositor y diseñador gráfico larense que ha dejado el nombre de la ciudad en alto por toda Venezuela.

Su pasión por la música comenzó desde niño cuando en una navidad le regalaron una guitarra. A pesar que nunca aprendió a tocarla desde pequeño observaba programas de televisión que poco a poco hicieron que se fuera enamorando del mundo del rap y el hiphop.

“Estando en el colegio, en el recreo siempre habían batallas de freestyle, una vez me invitaron a una por curioso y de los nervios me bloqueé, pero eso me hizo escribir un beef y aprendérmelo para enfrentarme al día siguiente con el oponente”, señaló Tony entre risas.

Su primera composición fue cuando tenía 15 años. Investigaba por internet para ver qué palabras sonaban referentes a las cuales iba acompañar, poco a poco fue desarrollando la escritura, el pensamiento y las ideas.

Tony Bvdass, indicó que gracias al diseño gráfico se le abrieron muchas puertas cuando tenía entre 16 y 17 años.

“Esto me llevó a conocer a grandes reggaetoneros de Puerto Rico, trabaje para Julio Voltio, Franco El Gorila, Tego Calderon, Cosculluela, Jowell & Randy, De La Ghetto, Guelo Star, entre más y estuve haciéndole artes para lanzamientos de música en las redes sociales, cuando ellos venían a las Ferias de Barquisimeto me invitaban para conocer y ver quien era esa persona detrás de la computadora que se encargaba de hacerles artes gráficos”, acotó.

El rapero señaló que sueña con compartir tarima con artistas internacionales como Drake, Chris Brown, y Central Cee, dentro de los artistas venezolanos indicó que le gustaría llegar a trabajar con el rapero carupanero «Chuchú Bermudas» aunque ya ha compartido tarima con el antes mencionado y se conocen en persona, también cuenta con colaboraciones como lo son: Nasty Killah, Scrop «El De Pinto» Oldtape (musico productor nominado al Grammy Latino) y muchos featuring más que aún no pueden revelarse.

Dentro de su inspiración, a la hora de componer, manifestó que dependiendo de su estado de ánimo cuenta historias y redacta canciones. “Siempre me gusta colocarme en los zapatos de la otra persona para plasmar el sentimiento”, recalcó.

Por último, señaló que se describe como un joven soñador y reveló que actualmente posee una firma con un sello disquero junto a raperos de Los Ángeles, California de su mismo género Hip Hop.

“Al principio nadie cree en ti y te tildan como loco hasta que finalmente lo logras”, finalizó Tony Bdvass.

