Gobernador de Bolívar promete casas luego de dos meses de afectaciones por lluvias #19Jun

Eran pasada las 3:00 pm de este domingo cuando las fuertes lluvias en Ciudad Guayana ocasionaron lo que se advirtió hace dos meses atrás: una vivienda del sector Pinto Salinas, en San Félix, terminó por derrumbarse por la socavación de una cárcava que tiene más de 30 años sin atención.

La casa afectada es de Benigna Acosta y albergaba a tres familias. Perdieron los pocos alimentos que tenían, incluso la ropa, solo les dio tiempo de salvar su vida.

“Necesitamos casa, todo lo perdí. Algunas cosas mojadas y sucias fue lo que quedó y esa media pared. Porque aquí no hemos recibido nada, porque ni siquiera una carpa, ni unas sillas, no han hecho nada. Lo que hacen es foto y foto. Vienen solo a ver si nos morimos o estamos vivos. Van a esperar que nos hundamos dentro de la quebrada para podernos ayudar, será darnos urnas”, denunció Acosta.

Su vivienda fue una de las 12 afectadas con las lluvias que se registraron en abril, cuando se derrumbó parte de dos casas de ese mismo sector.

La vivienda de Yolanda Marcano fue una de esas 12 perjudicadas y fue ella quien grabó el video justo en el momento en que la casa de su vecina caía en el farallón. “Me dio fue una crisis horrible, que yo lo que hacía era gritar y llorar. No sé de dónde saqué fuerzas, pero yo lo tenía que hacer para publicar el video que anda ahorita rodando”.

“Por los momentos yo estoy sola en mi casa porque mi hijo está trabajando, y me da un temor. No duermo, me la vivo con dolor de cabeza, estresada, con el miedo de que pase algo, y no soy yo sola, somos varias familias”, agregó.

Una promesa más

A las familias afectadas por las lluvias y derrumbes registrados en abril solamente las llevaron a una iglesia cercana como refugio. Sin embargo, fue hasta este nuevo episodio cuando el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, prometió entregar esta misma semana 12 viviendas para las familias ya perjudicadas, un total de 19.

“Hoy mismo vamos a empezar a trabajar en la cárcava (Pinto Salinas), porque hasta que no solucionemos eso continuará el problema”, declaró Marcano. Sin embargo, hasta 2013 se tenía un registro de 62 cárcavas en Ciudad Guayana, la mayoría activas. Incluso, surgieron otras nuevas.

En la urbanización Francisco Avendaño se comenzaron las reparaciones en 2022, luego que en diciembre de 2021 terminaran por derrumbarse las tres viviendas que quedaban en el terreno. La obra avanzó casi 70%. No obstante, vecinos denunciaron que la obra se paralizó, inicialmente por lluvias, pero pasó la temporada de sequía y no hubo más avances.

Más estragos

Además de las afectaciones en Pinto Salinas, en el sector Las Delicias, cedió parte de la vialidad a la altura del paso hacia el centro de San Félix, en la avenida Gumilla.

“No solo afecta lo que es la avenida Gumilla, porque esto con la crecida del río va ser un problema más grave para los vecinos porque esto genera también enfermedades como paludismo, dengue, entre otros. Es algo fuerte para la comunidad”, dijo un habitante. Estima que son 20 viviendas y 40 familias las perjudicadas.

En Puerto Ordaz, en la urbanización Orinoco, se derrumbó la mitad de una casa, afectando dos habitaciones, el área del lavadero y parte de la cocina.

“Perdí mis cosas. El bebé quedó prácticamente desnudo porque sus cosas estaban allí, mi sobrina embarazada también perdió sus cosas. Damos gracias a Dios que estamos vivos”, relató Yessimar Borges, una de las afectadas.

En esa área vivían ocho personas: cinco adultos y tres menores de edad. En la planta alta habitan 12 personas: tres adultos y el resto entre adolescentes y niños.

Este lunes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) lanzó una alerta de prevención por lluvias en 11 estados de Venezuela, a los que recomienda estar atentos por, al menos dos días. Bolívar se incluye entre esas entidades con alerta amarilla.

