Diputados del PSUV piden juicio y cárcel para todos los campesinos que boten sus cosechas #20Jun

Durante la sesión de la Asamblea Nacional, los diputados también aprobaron un proyecto de acuerdo por el asesinato Fabricio Ojeda y se inició la segunda discusión del el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales

Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) piden juicio y cárcel para los campesinos que boten sus cosechas alegando que no tienen combustible para distribuir la mercancía. Esto fue durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes 20 de junio.

La diputada Iris Varela asegura que los productores que han sido encarcelados en los últimos días «están bien detenidos. Todo el que se preste para esa campañita debería abrírsele juicio porque están boicoteando los alimentos de los venezolanos. Todo el que quiera generar zozobra debe ir detenido y se le debe abrir un juicio. Eso es lo que pedimos desde el PSUV».

A juicio de Varela, botar alimentos «no es una acción inocente» y no es verdad que los desechan «porque no hay gasolina». Afirma que es «una acción miserable» porque dice que los cambures ni maduros estaban y las zanahorias estaban «sanitas». «¿Qué campesino es tan idiota para botar eso?», se interroga.

De la misma manera, Iris Varela asegura que en el país la gasolina está garantizada y sostiene que esos campesinos les vendieron la mercancía a alguien que quiere «montar un show» para boicotear y usar esto como campaña electoral; sin embargo, no hizo referencia directa a ningún precandidato opositor.

Sobre este tema, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, relaciona el desecho de alimentos con la precandidata María Corina Machado (Vente Venezuela). «Los activistas políticos que difunden estos videos pertenecen a la tolda de esta precandidata, que sacó a sus hijos para que vivieran en Nueva York, Washington y Florida; pero convoca al asesinato de jóvenes venezolanos a través de una guerra fratricida», sostiene.

Agrega que desde el partido de gobierno han sido «tibios» con quienes dice han pedido guerras, convocado invasiones militares y exige ser «más duros y enérgicos en el tratamiento de esas personas que convocan a la destrucción y a la muerte».

Esta discusión se dio luego de que el diputado Bruno Gallo, del partido Avanzada Progresista, solicitara «libertad para estos campesinos y que sea la Asamblea Nacional solidaria con la solicitud de liberación de estos detenidos»; tras afirmar que ellos no botan sus cosechas porque quieran, como un acto subversivo para generar crisis, sino porque no tienen forma de trasladarla hacia las ciudades por la escasez de combustible, que es peor en los estados andinos.

Otra de las respuesta de la parlamentaria Varela ante la exposición de Gallo es que los productores del campo «deben sacar (la mercancía) en el lomo de mulas, en carretillas, arrastrado». Dice que ella trabaja en el estado Guárico y los campesinos hacen esto y «se las ingenian y llevan sus alimentos a las ferias».

Acuerdos de la AN

Por otra parte, Jorge Rodríguez informa que se aprobó la comisión para identificar el alcance y la responsabilidad en la que se incurrió por parte del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, «con responsables en EEUU, otros países y Venezuela» para que presenten el informe correspondiente ante la Asamblea Nacional.

La comisión está integrada por los diputados Pedro Infante como presidente de la misma, José Brito (vicepresidente), y Ricardo González, Mario Silva, Gilberto Jiménez, Oscar Ronderos, Alfonso Campos, María Rosa Barreto, Ilenia Medina y Juan Calos Alvarado.

El diputado Rodolfo Crespo fue el encargado de presentar el proyecto de acuerdo por el asesinato Fabricio Ojeda. Este 21 de junio se cumplen 57 años de esta muerte, Día de los Mártires; por lo que solicita desarrollar planes y programas formativos para estudios de la historia y publicar el acuerdo en la gaceta y dar difusión del mismo.

Este acuerdo fue aprobado por mayoría evidente.

El diputado Willy Medina presentó para la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y tras la lectura y reforma de varios artículos, este mismo diputado también solicitó el diferimiento de la discusión para revisar la redacción de los demás artículos.

El diputado Alfonso Campos por el partido El Cambio salvó el voto en la aprobación de estos artículos del bloque de la oposición.

