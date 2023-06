Macario González: Venezuela vive en un estado permanente de incertidumbre #20Jun

La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela tras la renuncia de cuatro rectores principales y suplentes, presenta escenarios desfavorables para la oposición venezolana, que está a casi cuatro meses de una elección presidencial primaria marcada hasta el momento por la perplejidad, coinciden expertos.

Estiman que no es otra cosa que una maniobra más por parte del poder de facto para desestimular el voto.

El Diputado Macario González, voz política de Lara del partido Voluntad Popular señala al respecto que, Venezuela vive en un estado permanente de incertidumbre.

–Lo que ocurre con el CNE es una muestra contundente de ello al margen de la constitución y la ley del poder electoral, cuando el partido socialista unido de Venezuela (PSUV), ordenó a sus representantes en ese organismo renunciar; en este caso, la figura de la renuncia es un ardid puesto que es público y notorio, como lo dijo el ex rector Humberto Castillo, no de la oposición precisamente, pues obedece a una estrategia política y no a una urgencia de reestructuración para mejorarlo.

Esto, añade el parlamentario larense, pudiera mañana ocurrir con el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional psuvecana o cualquier otra institución del Estado, porque como se sabe, todas ellas están en manos de Nicolás Maduro y la cúpula del PSUV, situación que crea una inseguridad jurídica en Venezuela que no solo nos afecta en el tema político sino en lo económico, porque así las cosas, ni el capital privado nacional ni el internacional correrán a invertir medio en Venezuela donde no tendrían ninguna garantía de protección en caso de que les correspondiera abordar la defensa de sus derechos, porque precisamente, no existe esa seguridad.

Para el profesor universitario esa es la lucha que estamos dando hoy en Venezuela quienes nos agrupamos en la plataforma unitaria democrática y algunos otras organizaciones, que aunque no están en la plataforma, también militan en esta causa democrática como “Vente Venezuela”, el “Movimiento al socialismo” (MAS), Futuro, la Fuerza Vecinal, entre otras, a los efectos de lograr por la vía electoral reinstitucionalizar al país en el evento que está previsto para el 2024 en materia presidencial, y el 2025 para los otros cargos de elección popular.

La Elección Primaria en Venezuela será 100 por ciento autogestionada, de acuerdo con la información dada a conocer en conferencia de prensa por el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, luego de los últimos eventos relacionados con el cambio de rectores en el CNE y la falta de respuesta a las comunicaciones enviadas.

Líderes como el candidato a la Primaria por el partido Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, y María Corina Machado, exdiputada, fundadora del movimiento político “Vente Venezuela”, entre otros, aseguran que la Comisión Nacional de Primaria (CNP), tomó la decisión correcta de organizar una elección manual y autónoma el próximo 22 de octubre.

¿Cuál es su criterio?

–En primer lugar ratifico mi confianza a los miembros de la comisión nacional de primarias encabezados por el doctor Jesús María Casal, gente honorable, quienes han salido de su zona de confort para poner un grano de arena en la causa democrática prestando ese servicio cívico de conducir un complejo proceso de primarias, que en este caso será autogestionada, visto que esta última maniobra del régimen de disolver el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el órgano rectoral, sin duda, nos dificulta el proceso de primarias, pero confiamos en que los rectores sabrán sortear cada uno de los obstáculos que se nos presenten, y en este sentido nos complace registrar el respaldo que ha tenido de todos los candidatos quienes aspiran liderar la lucha democrática a partir del 22 de octubre.

Freddy Superlano, precandidato a la primaria por Voluntad Popular, presentó su propuesta a los larenses siendo el tema energético su emblema de desarrollo económico de Venezuela, que no es otra cosa que el petróleo, planteando igualmente la diversificación económica de otros sectores como el agrícola y pecuario, como el de la construcción y un eje transversal como lo es el turismo.

¿Está bien encaminado ese proyecto?

–Freddy Superlano, quien por cierto en pocos días de haber salido al ruedo para aspirar conducir la lucha democrática en el país, de salir ungido por el voto popular el 22 de octubre, ha venido creciendo en la suma de respaldo de manera vertiginosa, quizás por la importancia que tiene el hecho de haber llevado al pueblo de Barinas, cuna de esta tragedia que llaman socialismo del siglo XXI, a su más contundente derrota política.

Señala el Diputado Macario González que también por su juventud y formación universitaria ha emocionado a diversos sectores, y en este sentido se ha tomado el rol que le corresponde hoy con seriedad y rodeado de un excelente equipo técnico que está trabajando diversas materias que apuntan a sacar al país del atascamiento en que se encuentra.

Recuerda el ex alcalde de Iribarren que para 1998 Venezuela estaba entre los primeros países del continente al lado de Brasil, Argentina, Chile, como una de las principales economías y en vía de desarrollo, y la tragedia que a partir de esa fecha asumió el poder político nos colocaron como vagón de cola con una economía destrozada, una pobreza extrema que afecta al 70 por ciento del país, y un caos en materia de servicios públicos.

“Sin embargo, dados los recursos que aún le quedan a Venezuela, vemos con optimismo el futuro, pero para ello tiene que producirse el cambio político que con ideas sensatas y un gobierno de unidad nacional que en menor escala dejó instalado Superlano en Barinas”.

Agregó que es un ejemplo que se puede extra polar a toda Venezuela recogiendo también las ideas que los demás candidatos están diseñando y que tienen como punto de partida el plan país, que con anterioridad “ya habíamos elaborado entre todas las fuerzas democráticas”.

Para el profesional del derecho Macario González, lo importante es que pese a las circunstancias adversas que hoy registramos, contamos con una unidad que está cada día consolidándose y que, ratificada como está la junta electoral, sin temor a quienes definitivamente queden como rectores del CNE, si el ciudadano asume la tarea del cambio como suya, no existe la menor duda de que tendremos una contundente victoria en el 2024 o cuando fijen definitivamente la fecha electoral y como las pongan, porque ante una avalancha electoral no hay trampa ni ventajismo que valga.

Parafraseando al Vaticano “Habemus Papam”, Macario González concluye: “podemos decir con fe y alegría “Habemus primarias”.

