COLUMNA El rincón de los miércoles #21Jun

Cuando se intenta hablar de los países con problemas tenemos que dar una vuelta completa a este globo llamado tierra para tratar de detenernos en pocos lugares que merecen la pena detenerse en ellos e intentar mirarnos en esos espejos con la esperanza de hacer una copia en la búsqueda incesante de vivir la felicidad en el tiempo que se nos ha dispuesto para ocupar el espacio terrenal. Está suficientemente comprobado que no todos los seres humanos tienen la suerte, para llamarla de alguna manera, de nacer, por ejemplo, en los países nórdicos, donde sus ciudadanos disfrutan de una existencia casi idílica y en la mayoría sufren de grandes penalidades que, pensamos, injustamente, si estamos convencidos que formamos parte del mismo planeta. Los beneficiados por la naturaleza gozan de buena salud que les permite llegar a cubrir grandes expectativas de vida, buenos gobiernos, estupendos y abundantes lugares para producir suficientes alimentos. Lamentablemente el mundo también nos muestra la presencia de continentes privados de esas condiciones de una vida miserable que parece más bien un castigo que debemos pagar el resto de nuestra existencia. Ayer, mirando un informe de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Honduras y Haití son los países principales en pedir asilo a nivel mundial con más de 200 mil solicitudes, y en otro lado del globo terráqueo asoma Afganistán con 300.000 solicitudes. Que Venezuela aparezca en línea en esa lista es para no creerlo si tomamos en cuenta que hace muy pocos años estaba considerada como una de las naciones con mayores riquezas del continente y hoy víctima de una pobreza crítica donde más de 7 millones de sus habitantes se han visto en la necesidad de emigrar.

II

Shakira mantiene intacta la pelea con su exesposo Gerard Piqué. No solamente lo atacó ferozmente con sus violentas canciones que multiplicaron su fortuna, sino que también los hijos de la pareja se quedaran en España cinco días para asistir a la boda de su tío Marc Piqué que se realizará en Barcelona este 23 de junio, si ustedes, caros lectores, saben que la colombiana coquetea con un piloto de Fórmula 1 llamado Lewis Hamilton, pero no quiere que los pequeños compartan con Clara Chía Marti, la novia del futbolista… Sépalo: La princesa Leonor, hija de los Reyes de España Felipe VI y la Reina Leticia ha terminado sus estudios de bachillerato en Gales esperando ingresar a finales de agosto a la Academia Militar, un deber que le toca cumplir como futura monarca. La Princesa está convertida en una linda pava, como solemos decir en Venezuela, y muy inteligente, para orgullo de sus padres. La formación militar de la Princesa Leonor tendrá una duración de tres años…..Sépalo: El actor Al Pacino, a los 83 años está de enhorabuena: su esposa Noor Alfallah lo ha convertido de nuevo en papá. El niño se llamará en el futuro Román Pacino. Por su parte Robert De Niro también está de plácemes a los 80 años su esposa Tiffani Chen, de 45 años, también le ha regalado un chamito y ambos están muy contentos. Pacino fue padre por primera vez a los 49 años, su hija mayor tiene ya 33 años… Messi: Tiene en su récord personal 41 títulos en su increíble carrera, 35 con la camiseta del Barcelona, 10 ligas, 8 Supercopas de España, 7 copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. 4 fueron con la camiseta de la selección: el Mundial SUB 20 del 2005 que se jugó en los Países Bajos, los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín, la Copa América y la Copa Mundial.

III

Una chica llamada Hadonay ha ganado The Voice de Chile después de una soberbia actuación que conquistó a un público que se enamoró perdidamente de una voz llena de matices. Hadonay es venezolana y llegó desde el estado Cojedes hasta Chile para mostrar su talento y en busca de un sueño. Tuvimos la impresión que fue estimulada por su compatriota José Luis Rodríguez que no dejó de creer en ella como una futura estrella de la canción, no solo por su voz, sino también por su impresionante presencia. Bravo Hadonay.

IV

El partido popular llegó a un acuerdo con algunas minorías en Barcelona para despojar a los independentistas en las elecciones municipales del domingo pasado, mientras los socialistas sufrían una descomunal derrota en casi todos los ayuntamientos españoles, como un anticipo de lo que puede suceder en las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez y el socialismo para el próximo 23 de julio.

LRM

