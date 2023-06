“Falta de combustible en Venezuela obliga a productores a tomar decisiones desesperadas” #21Jun

Trabajo de www.lanacionweb.com

La falta de combustible en Venezuela ha llevado a algunos productores presuntamente a botar sus hortalizas y a tomar decisiones desesperadas para poder trasladar sus cosechas, lo que ha resultado en la detención de un productor en el estado Mérida. Ante esto, el legislador del estado Táchira Heriberto Labrador pide un plan de emergencia para los trabajadores del campo y sostiene que la producción agrícola es continua, por lo que se necesitan soluciones sostenibles.

- Publicidad -

“En la región andina, por la falta de combustible para poder trasladar las cosechas a los centros de consumo, pues algunos productores se han visto presionados, precipitados a tomar decisiones que fueron evaluadas por la Fiscalía como un acto que pudiera ser sujeto de una investigación penal”, detalló el diputado.

Recomendó que, lejos de poner tras las rejas a un productor agropecuario, se le debe brindar la posibilidad y la garantía de poder trasladar sus cosechas. Insistió en que nadie está de acuerdo con que se bote el producto, pero asevera que esta es una medida a la que se han visto empujados por los inconvenientes para transportar su producción.

“Antes de detener a los productores, la solución hubiese sido más bien montar un plan de emergencia para que los trabajadores del campo pudieran surtir gasolina y no se presentaran esos hechos de haber tenido que botar la mercancía”, manifestó el representante de Acción Democrática en resistencia.

- Publicidad -

Labrador indicó que este tipo de situaciones que se han conocido por redes sociales, donde se ven a los productores botando su mercancía, en Mérida y Trujillo, a su juicio también puede suceder en el Táchira, teniendo en cuenta que este es un estado agricultor y lamentablemente se ha visto afectado también por la falta de combustible:

“Este martes vemos las grandes colas en San Cristóbal, prácticamente desbordadas las calles con carros esperando poder surtir, producto de que no existe este combustible. Táchira es una zona netamente productora agrícola y aquí se van a presentar problemas si no se le da una solución, o no se les presenta un plan alternativo a los productores”.

Leer más en Diario La Nación

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí