VIDEO Cussano: Comunidad internacional debe ser garante de la negociación entre venezolanos #23Jun

Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras y miembro del Foro Cívico, destacó la necesidad de que se retome el proceso de negociación entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro, pero señaló que la comunidad internacional debe ser garante de estas conversaciones.

«La comunidad internacional tiene que ser garante, construir espacios que hagan viable la negociación, pero esta debe ser entre, para y por venezolanos. Es lo que constantemente expresamos porque además la narrativa de lo que se dice que vive en Venezuela en el exterior es totalmente distinto a lo que estamos pasando», declaró Cussano a El Impulso.

«Muchas veces los voceros tiene intereses políticos, algunos pintan la situación mucho mejor o peor de lo que está. La realidad es que acá hay un país que no se está confrontando por situaciones políticas sino que está clamando por soluciones y acuerdos y eso es lo que se le está intentando llevar a la comunidad internacional para que incentiven a los actores políticos a que se terminen de sentar y a dar una solución al país sin mezquindades políticas», agregó.

Cussano también se refirió a la ayuda humanitaria que reciben los migrantes venezolanos, afirmando que esta ha sido muy importante para los ciudadanos que se encuentran en el exterior.

«Ha habido muchísima ayuda internacional para venezolanos migrantes, algunos se han ido con los bolsillos llenos con capacidad para rehacer sus vidas, otros con algún titulo, otros con la voluntad y fuerza de sus manos para ir a trabajar. Pero la realidad es que la ayuda debe ir orientada a Venezuela para evitar que siga esa migración, para que las condiciones mejoren y esos venezolanos que no hayan echado raíces o que estén pensando en volver, tengan las garantías de que acá van a conseguir un país que no fue el que dejaron, sino que les brindará la oportunidad de poder desarrollar sus vidas sobre la base de su propio esfuerzo y no depender de las dadivas de un gobierno de turno», puntualizó.

Por último, instó a la comunidad internacional a contribuir a que mejoren las condiciones internas de Venezuela, para evitar que la migración de venezolanos siga aumentando.

Cussano emitió estas declaraciones durante el acto de juramentación de la Junta Directiva para el periodo 2023-2025 de Fedecámaras Lara, realizada la tarde del jueves.

