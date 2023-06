Cuatro voluntarios de la NASA vivirán un año en una simulación de Marte #26Jun

La NASA ha seleccionado a cuatro personas que pasarán un año aislados en un hábitat que simula las condiciones de vida en Marte. Se trata de la primera misión analógica de la agencia espacial estadounidense para prepararse para enviar humanos al planeta rojo.

Los cuatro voluntarios no son astronautas, pero han pasado rigurosos exámenes físicos y psicológicos. Ellos ingresarán al hábitat llamado Mars Dune Alpha desde el 25 de junio de 2023 en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas.

Mars Dune Alpha es una estructura creada por una impresora 3D que tiene unos 160 metros cuadrados y está diseñada para emular la superficie, el clima y los paisajes marcianos. Los voluntarios tendrán que realizar actividades científicas, de ingeniería y de salud, así como enfrentar los desafíos de tener recursos limitados, comunicación restringida y fallos en los equipos. También usarán lentes de realidad aumentada y virtual para simular expediciones espaciales.

La misión tiene como objetivo proporcionar datos confiables y científicos para tomar decisiones críticas sobre los recursos y el apoyo que necesitarán los futuros exploradores de Marte. La NASA espera que esta experiencia le ayude a avanzar en sus planes de enviar humanos a la Luna con el programa Artemis y luego a Marte a partir de 2033. Mientras estén en el hábitat, los trabajadores de la NASA seguirán continuamente la salud física y mental de los voluntarios.

Esta no es la primera vez que se realiza una simulación de Marte en el mundo. Un esfuerzo ruso anterior llamado Mars 500 no tuvo mucho éxito debido a que las personas involucradas no estaban bien preparadas. La NASA espera que esta misión sea más exitosa y contribuya al desarrollo de la exploración espacial.

