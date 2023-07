Eduardo Edo Sanabria: “Venezuela, el horror y la esperanza” moldeados en disconformes caricaturas #3Jul

Eduardo “Edo” Sanabria (Caracas-1970) es un artista plástico venezolano exiliado en Miami que no teme al compromiso sociopolítico. Lo asume por el centro de la calle sin temor alguno ni prejuicios. Hecho que lo coloca almargen del idealista arte por el arte.

Así pues, las protestas juveniles del año 2017 en Venezuela contra el actual régimen repercuten hondamente en él. Imposible mantenerse impasible ante la brutal represión que costó la vida a 141 jóvenes empeñados en un cambio para bien del país, entre estos la reconquista de la democracia liberal con sus indudables ventajas.

La conducta rebelde del artista era manifiesta en varios medios impresos donde había laborado con sus combativas caricaturas: El Diario de Caracas, El Mundo, Economía Hoy y El Nacional, entre otros.

Desde ese frente de la noticia diariamente observaba lo que pasaba en su momento en el país. Su materia prima que luego volcaba en el dibujo con un logrado discurso gráfico que atrapa al espectador por lo esmerado de las figuras y variedad de armoniosos colores. La crónica gráfica de la historia del momento.

Inspirado en Guernica

No teme a las versiones de obras de las artes plásticas. En su criterio, aunque resulte increíble, se trata de no repetir y de ser al máximo original. Además se cuida de que la versión no haya sido hecha antes. Lo que le importa y mueve es la originalidad en la versión, recalca.

Este artista caraqueño fractura lo tradicional y los moldes establecidos de las artes visuales cuando de crear se trata. Pero supera la referencia abordada.

Su estremecedora obra en caricatura, “Venezuela, represión y esperanza”, está inspirada en el cuadro de Pablo Picasso Guernica, realizado en 1937 en el contexto de la Guerra Civil Española. La pequeña caricatura, coloreada en digital, la convierte en mural donado a la UCAB.

En la misma Sanabria refleja el terror de la represión de los cuerpos de seguridad durante aquellos tensos días. Sus víctimas son los jóvenes del país cazados como peligrosas fieras en calles, hogares, centros educativos, hospitales y otros lugares donde se refugiaban.

Unos dibujos muy fuertes por lo monstruoso atravesados de la violencia institucional con la cual el tiránico establecimiento grede con brutalidad a quien disiente y proteste. Ese clima de terror lo manifiesta con escasos colores, entre estos el negro y blanco, en una especie de reduccionismo de recursos, pero logrando el objetivo del mensaje.

La obra raya en las formas de la contracultura por criticar, cuestionar y denunciar a la maquinaria sociopolítica del régimen de turno que oprime a Venezuela desde 1999. Cumple con la belleza estética al tiempo que pone al desnudo las atrocidades gubernamentales. Todo por la necesidad humana de expresarse por medio de las artes visuales con un mensaje de denuncia ante la opresión sufrida por el hombre.

Su obra la marcan las influencias de, entre otros: el arte pop, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Monet, Charles Chaplin, Los Beatles. De estos ha hecho imágenes visuales por medio del dibujo.

Identidad, tecnología y libro

El acervo cultural latinoamericano y caribeño es una constante en su arte, expresión de su inconforme discurso artístico sin el chocante chovinismo.

En tal sentido, alerta sobre lo que considera un hecho grave que ocurre actualmente en Venezuela. Se trata de la pérdida de la identidad cultural del venezolano transcurridos 25 años del socialismo del siglo XXI. Un candente tema que toca la sabia de la vida espiritual y material del país por la desaparición de valores a consecuencia de la desnacionalización.

Edo es un convencido de las ventajas para el artista de la tecnología digital. Por lo que se pregunta qué hubiera sido de los artistas geniales del pasado de haber dispuesto de la misma. Citamos a Claude Monet de quien resalta su revolucionaria coloración en la modernidad del siglo XIX. Es todo apertura ante el buen uso que debe hacerse de la tecnología cuando se crea arte.

Este ilustrador y diseñador gráfico ha presentado, este pasado viernes 30 de junio, dos libros en el Maison de América Latina de París. Se trata de “Crónica, patria y pop” e “Influencers”. Ambos recogen sus libertarias caricaturas expuestas en diversos medios.

Freddy Torrealba Z.

Twitter: @freddytorreal11

