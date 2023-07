COLUMNA El rincón de los miércoles #19Jul

I

FECHA: Ya se han cumplido más de 100 días de la misteriosa desaparición de un personaje que se convirtió en Venezuela en uno de las más poderosas figuras del gobierno: Tareck El Aissami, acusado de haber defraudado a la que fuera la empresa petrolera más importante del mundo: PDVSA. Nadie sabe donde está y no se sabe nada de su paradero, excepto los jerarcas del régimen, que tampoco ofrecen ninguna pista por dónde anda por razones no explicables, salvo algunas pistas y especulaciones que van quedando en el más absoluto misterio.

Los periodistas venezolanos y extranjeros, al parecer, no parecen interesados en develar esta novela y menos preguntarle a quienes deben preguntar por Tareck, si está vivo o no. Será que esperan llevar su vida al cine o protagonizar en Netflix una serie televisiva que pueda saciar toda esa incógnita que mantiene en vilo a criollos y extranjeros durante estos 100 días transcurridos desde su partida… Los que si aparecieron fueron algunos restos del titán implosionado en el mar intentando llegar hasta la tumba del Titanic en el puerto de San juan de Terranova, según asegura la televisión pública canadiense, pero de Tareck no han dicho nada…

II

SÉPALO… Un listado publicado por el medio sobre los mejores estadios de fútbol del mundo coloca al de Boca Junior como el mejor del mundo y a su parque, conocido como la Bombonera, en los que vivir un partido representa la mejor experiencia para cualquier aficionado al mejor deporte del mundo, donde hasta las gradas se tambalean cuando juega el equipo. Visitar el barrio y no disfrutar de un partido en su estadio es como no conocer Argentina. Así es, altamente recomendable hacerlo en esos inolvidables 90 minutos en la Bombonera. A propósito, y guardando toda la distancia, nos preguntamos sobre será de la vida del estadio de Barquisimeto, nuestra amada ciudad. En su construcción se gastaron millones en una de las sedes para la Copa América, pero su vida ha sido muy efímera, el quipo representativo de la capital larense no tuvo más actividad.

III

Sabía el gobierno venezolano las consecuencias de la decisión de inhabilitar a María Corina Machado del proceso electoral para elegir el nuevo Jefe del Estado. Pienso, como muchos, que han medido la metida de pata con esa decisión que repudia no solamente el país nacional, sino la mayoría del mundo democrático, sorprendido como está en este momento. Enviar como mensajero a un diputadillo de segunda para dar a conocer la sanción contra Machado fue un error que escondía las intenciones del régimen como vocero de quienes no quieren medir la fuerza electoral de María Corina Machado, cuyo mensaje ha calado profundamente en el pueblo, según revelan todas las encuestas que se han realizado hasta la fecha. Los payasos de la comparsa quedaron fuera del escenario donde pretenden protagonizar una obra de muy poca imaginación.

IV

La Democracia ha perdido uno de sus más claros defensores, no exclusivamente del pueblo cubano, también de la intelectualidad de nuestra América Latina, residía desde hace algún tiempo en Madrid después de escribir su última columna que se publicaba en más de 30 medios en español, además de ser profesor universitario en varias instituciones. Montaner se identificó como enemigo jurado de las autocracias y populismo de las américas. USTEDES perdonen por la ausencia de estas líneas acostumbradas, pero intentaremos que no ocurra otra vez… El fin de semana los amigos de siempre se reunieron para celebrar el cumple del cronista en un delicioso compartir que espero se repita en los próximos años… VOCES: La bonit Claudia Saer ha debutado en Medellín con un concierto donde desgranó lo mejor de su repertorio con la aprobación de un público que no escatimó aplausos y aprobación. Ella es la hija de Alfonso Saer, el narrador del Cardenales de Lara.







