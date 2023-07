R E T A C I T O S #23Jul

En ningún momento el régimen sacó las cuentas del enorme favor que le hizo a María Corina Machado con la decisión de reactivar una inhabilitación que era por un año, pero que se la alargaron a 15 años solamente con la intención de sacarla del camino que la va a llevar hasta Miraflores, porque esta ha sido la reacción del pueblo ante la torpe e inoportuna decisión. En las reuniones proselitistas que se han estado realizando después que se dio la noticia, la presencia de la gente ha aumentado en 20% y 30% con gente de todos los niveles que han manifestado que el pueblo es el que tiene el poder y es el que la está habilitando para que siga adelante, ya que en estos momentos todas las encuestas, incluyendo las realizadas por el Gobierno, la colocan en primer lugar y a distancias inalcanzables de los demás candidatos que están en la palestra. De allí que hoy más que nunca es imprescindible impulsar las primarias y ratificar el respaldo de todos para el candidato único que vaya a medirse con el inquilino temporal de Miraflores, quien no se va a poder a un lado para darle chance a otro revolucionario, esto no ha pasado en ningún momento por su mente. Por supuesto, como ya lo hemos advertido en otras oportunidades, el gobierno se opone y le pondrá cualquier cantidad de trabajas a las primarias, porque están convencidos que han cogido tanto impulso que se han convertido en un peligro real para su permanencia en el poder; pero por otra parte, la oposición debe mantener por todos los medios la unidad, rechazando todas las estrategias del oficialismo para atomizar el voto, lanzando candidatos a los que solamente les atraen meterse en el bolsillo billetes verdes que les permitan luego darse la buena vida en cualquier paraíso fiscal de los tantos que existen a en cualquier lugar del mundo.

***

El próximo 25 de Julio del presente año, se conmemora el centenario del nacimiento de la lideresa política Dori Parra de Orellana, mujer de gran coraje, digna, honesta, presta siempre al servicio público y referente moral, llevando una vida pública sin tachas, reconocida por propios y extraños, compañeros y adversarios. La Doña ó la «Coronela de Namur», ésto último conocido por aquella célebre fotografía difundida por los medios de comunicación de la época y que circuló el 19 de Octubre, posterior al día del movimiento insurrecto conocido como la «Revolución de Octubre», en la que apareció la joven Dori uniformada y con un fusil en la manos defendiendo el movimiento Liderizados por Rómulo Betancourt. Entre tantas referencias que tuvo la futura homenajeada se tienen la de haber sido la primera mujer senadora y gobernadora de Venezuela, ambas posiciones representando a su estado Lara. Por tantos motivos se vienen planteando actividades para resaltar su fecha aniversaria por diferentes comisiones organizadoras. La primera de ellas corresponde a un grupo de ciudadanos y ciudadanas representantes de sectores y organizaciones civiles quienes tienen previsto un evento en la sede del Colegio de Ingenieros del Estado Lara donde le rendirán tributo a las ejecutorias de tan distinguida dama. Quienes integran la misma son Yuyita de Chiossone, Deborah de Valecillos, Marisol Bustamante, Ana Carina Vívolo, Josmileth Colmenárez, Natalia Reverón, Alejandra Dorante, Julio Gutierrez, Camila Caruso del Moral, Jesús Alvarez Penott, Jhony Torrealba, Wilmer Sequera. Igualmente se tiene previsto un gran acto homenaje a Doña Dori Parra en la sede política de «Acción Democrática en Resistencia», conocida como «La Pochocha» organizado por el primer Vice Presidente del partido, el Comité Ejecutivo Seccional y sus diferentes instancias políticas. Hemos conocido que dicha actividad estará llena de una amplia y sentida carga emotiva entendiendo el gran vínculo afectivo que tuvo la lideresa con su partido Acciòn Democrática, con el referido dirigente nacional y su Secretaria General Seccional. Nos llega igualmente la información del interés que tienen los directivos del Club de Leones de Barquisimeto de homenajear a «La Doña» quien fué su presidenta. Merecidos reconocimientos que ofrecen diversos y amplios sectores de la sociedad larense a la mujer, a la barquisimetana que más se ha destacado en el mundo político de la región, cuya huella queda marcada en la historia del estado. Honor a quien honor merece!!!

***

Enérgica fue la condena de la población de Carora al enterarse que un reconocido locutor e influencer y sus compañeros de trabajo fueron citados por el Perfecto EM, cuando grabó una entrevista para las redes con el ingeniero Aurelio Pereira quien explicó la situación de la falta de agua, las posibles soluciones y los problemas que se han ocasionado debido a la falta de personal formado para trabajar en la parte operativa de la hidrológica. El rechazo a esta acción fue inmediata y repudiada por todos, Ya que en la ciudad no hay información real o un vocero que pudiese indicar que está pasando con la distribución de ambas represas, se ha llegado a los extremos comunidades pasan más de cuarenta días sin una gota del preciado líquido, resultando verdaderamente injusto que se esté jugando con las necesidades de la población, sobre todo con algo tan vital como lo es el agua. Lo más preocupante es que tampoco existe un plan de emergencia, ya que según los usuarios de las radios y redes dijeron solo ven los cisternas en las casas de los jefes de comunas y jefes de calles. Muchas personalidades y sectores se preguntaron ¿por qué el Perfecto en vez de perseguir al locutor e Influencer no se dedica a investigar la denuncia que hicieron los cisterneros de hacer un aporte a «personeros del PSUV» para cargar en el llenadero clandestino de la avenida Rotaría. Quién o quiénes, son las manos y los bolsillos que reciben el pago?

***

Y seguimos en la tierra del Morere. La tala y quema de árboles de diversas especies en el sector Palo de Olor y en el caserío La cruces continúa de manera indiscriminada, los cortadores ni siquiera respetan la propiedad ajena y es así como se han atrevido a penetrar las cercas de sus vecinos con el fin de cortar los árboles de Veras, Curaries, Robles u otras especies que tienen en sus jardines, las denuncias se han formulado pero ni fiscalía ambiental ni el ministerio del ambiente actúan, menos la GNB pues según muchos pobladores de esos lugares, un capataz de los compradores de carbón es un efectivo de ese cuerpo castrense. La otra situación irregular es el paso de las pesadas gandola a altas horas de la noche por la avenida Fuerzas Armadas, ya que la carretera vieja Carora Barquisimeto está en muy malas condiciones, ahora transitan por la importante vía, pero amparados en las horas de la madrugada, como ladrones para no ser visibilizados. Lo peor de toda esta historia, es que no se trata de nada nuevo, se ha denunciado por todos los medios y a través de distintas instancias, pero lamentablemente diera la impresión que quienes están por detrás de tan lucrativo negocio, tiene muy buenos padrinos o se está bajando de la mula durísimo, ya que no existe otra explicación, para que estas cosas sigan pasando a la vista de todo el mundo, incluyendo las autoridades y nadie se ocupe de poner orden en la casa, ¿Será que acaso el burgomaestre no está enterado de estas acciones delictivas, que se realizan ante sus barbas?

***

Informan trabajadores que lo que anteriormente se conocía como el SERVICIO AUTÓNOMO DE ONCOLOGÍA y que hoy forma parte del HCUAMP, que después de más de media década inoperativo y de haber bajado recursos para su puesta en funcionamiento, por fin se está viendo un buen trabajo de estética, una remodelación de su infraestructura digna para los cientos de pacientes que tendrán la oportunidad de ser tratados en ese importante centro de salud, por cierto, oportunidad que no tuvieron los innumerables conciudadanos que en estos largos años no encontraron auxilio para su padecimiento por problemas oncológicos. Ahora bien, también nos informan que a pesar de su embellecimiento, falta lo más importante, a saber: El personal de RADIOTERAPIA, conformado por Médicos Físicos, [email protected] en enfermería, Médicos especialistas, empleados y obreros, así como en el área de Oncología también faltan médicos oncólogo, Licenciada en enfermería y el resto del personal, dicen que falta poner en funcionamiento los equipos y el personal de Laboratorio, servicio de Psicólogos y Nutricionistas, recordando que a nivel general en este centro han emigrado alrededor del 75% del personal. Comentan que en la parte de equipos y aparatos, faltan los dos aceleradores lineales y acondicionar el cuarto de control de esta área, el Tomógrafo, la sala de Braquiterapia, la máquina de anestesia que quitaron prestada para el HCUAMP y el resto de aparatos necesarios para que funcione al 100% este centro de salud. Este trabajo de Documentación, Denuncia y Divulgación lo hacemos cumpliendo con nuestra responsabilidad, no es para entorpecer sino más bien por el beneficio de la colectividad, deseamos que la eterna promesa de reinauguración de lo que anteriormente se denominaba SAO se cumpla lo más expedito posible y que sea no sólo con la muestra de las paredes pintadas, piso pulido y la remodelación del techo, sino que deseamos también que de una vez y por todas que los miles de pacientes oncológicos puedan tener un servicio óptimo para tratar su padecimiento en tiempo real y no en tiempo de ofrecimiento político. Seguiremos insistiendo con mejorar y recuperar el sistema de salud del estado Lara , por eso continuamos con la exigencia de un TOMÓGRAFO PÚBLICO ( no hay ni uno en todo la entidad ) la recuperación del Centro de Medicina nuclear, así como el resto de Hospitales y centros de salud de los nueve municipios del estado Lara. Alberto Domínguez. Dirigente Sindical.

***

Sorpresas te da la vida, una veces son muy alentadoras para algunos, pero son una pesadilla para otros, y esto es lo que acaba de pasar en el estado Lara con el programa 1×10 del bueno gobierno, donde las personas hacen sus requerimientos por la aplicación de VenApp y son dirigidas a las alcaldías y gobernaciones para ser atendidas. Los últimos resultados ponen de manifiesto que las alcaldías no están cumpliendo con darle soluciones y respuesta a los reclamos del pueblo en las metas establecidas. En estas últimas semanas se filtró un video de la Sala Situacional y alguien lo colocó en su WhatsApp, por supuesto alguien acucioso copio la información que revela que los resultados son altamente favorables para el gobernador con un 40%, en tanto que las alcaldías, a duras penas si alcanza al 25%. Por supuesto que esta información se filtró sin ninguna autorización, pero así como el gober estaba que bailaba en una sola pata con el resultados, los burgomaestres estallaron de la rabia por la filtración del video. La conclusión de los más avispados, es que los alcaldes están guardando guardando los churupos para otras cosas y le dicen al pueblo que le pidan al gobernador, que lleven sus cartas a la gobernación y no a las alcaldías, es una explicación que no es descabellada, aun cuando pone al gober a parir dinero exigiendo créditos adicionales al CLEL donde se los aprueban sin mayores requisitos.

***

Nos hacemos eco de una carta pública, de un ciudadano preocupado para los conciudadanos de Siquisique Proponiendo un referéndum contra el burgomaestre de Urdaneta: “ Hoy me dirijo a todos ustedes con un espíritu lleno de esperanza y determinación. Miramos a nuestro hermoso pueblo y nos encontramos con una realidad que no podemos ignorar: dos meses sin agua, malos servicios de vialidad, falta de suministro de gas doméstico, cloacas desbordadas y políticas erradas para el desarrollo de la economía, agricultura y el desarrollo del agave Cocuy. Es momento de levantarnos y tomar acción. Nuestro deber como ciudadanos responsables es velar por el bienestar de nuestra comunidad y luchar por una mejor calidad de vida. Tenemos el poder de cambiar esta situación y construir un futuro más prometedor. Es por esto que hoy les propongo activar un referendo revocatorio para el alcalde de Urdaneta, HA. No podemos permitir que nuestras necesidades básicas sigan siendo ignoradas, ni que nuestras voces queden en el olvido. Es hora de decir «basta» a la ineficiencia y la falta de compromiso. El referendo revocatorio nos brinda la oportunidad de expresar nuestra insatisfacción y buscar una alternativa que realmente represente nuestros intereses y trabaje incansablemente por el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Es momento de dejar atrás la resignación y la apatía, y dar paso a la acción y el cambio. Este referendo no se trata solo de destituir a un alcalde, sino de enviar un mensaje claro y contundente de que como ciudadanos exigimos responsabilidad y resultados. Queremos un líder comprometido y capaz, alguien que escuche nuestras necesidades y luche por satisfacerlas. Merecemos tener servicios básicos eficientes, calles seguras y una economía floreciente. Sabemos que el camino no será fácil, pero debemos recordar que la lucha por el progreso siempre vale la pena. Cada firma que recojamos, cada persona que se una a esta causa, será un paso más hacia la transformación positiva que tanto anhelamos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras calles se inundan y nuestras oportunidades se desvanecen. Hoy hago un llamado a cada uno de ustedes para que se unan a esta iniciativa. Involucremos a nuestros vecinos, amigos y familiares. Levantemos nuestras voces y exijamos un cambio real. No permitamos que la desesperanza nos consume, porque juntos podemos hacer la diferencia. Recordemos que la democracia es el poder del pueblo y, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de ejercer nuestros derechos y defender nuestros intereses.

***

Hoy, más que nunca, es el momento de alzar nuestras voces y actuar en favor de un futuro mejor para Urdaneta. No dejemos que el miedo nos sumerjan en la resignación y la desesperación, Mendigar en la miseria es una opción reservada para aquellos que se rinden ante los desafíos. Pero nosotros no podemos ser así. Somos luchadores, seres con una tenacidad inquebrantable y una pasión desbordante por nuestros sueños. No hay espacio para la mendicidad en nuestras vidas, porque preferimos hacer todo lo posible para alcanzar nuestras metas y vivir una vida plena y satisfactoria. Recuerda, la lucha es temporal, pero la recompensa es eterna. No tengas miedo de sacrificar algo en el presente, porque en el futuro recibirás mucho más de lo que diste. Ten fe en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier desafío que se presente en tu camino. Utilicemos esta oportunidad para construir un Siquisique próspero, donde cada uno de nosotros pueda ver reflejados sus sueños y aspiraciones. ¡Unámonos en esta lucha por el cambio! Actuemos con valentía y decisión! Siquisique merece estar en el camino hacia el progreso y el desarrollo. ¡Juntos podemos lograrlo! ¡Gracias y que Dios bendiga a Urdaneta! (RA).

***

Solamente quince días nos tomamos de vacaciones ausentándonos con los Retacitos, pero al regreso no encontramos mayores novedades, ni en el ámbito nacional, tampoco en el regional, ya que el régimen continúa haciendo lo que más provecho le ha producido, que es tratar de frenar por todos los medios la realización de las primarias, que comenzó con la defenestración del CNE, sin que aún se tenga noticias de sus nuevos integrantes; tratando de profundizar las divisiones en la oposición, insistiendo en las deshabilitaciones, cercenando los derechos de la dirigencia política y se espera que en cualquier momento, comiencen a profundizar el acoso y la persecución con los cuerpos de seguridad, el terrorismo judicial y las ordenes de privativa de libertad, por cualquier protesta debido a las fallas de los servicios. En la región el problema del agua se profundiza y los organismos competentes como la Alcaldía, en lugar de ofrecer soluciones permanente al problema, están regalando por toda partes pipotes para almacenar el vital líquido, que deberá pagarse a cisterneros en dólares; mientras que ciudad está llena de basura y de huecos por todas partes, ya que de la empresa recolectora de desechos sólidos, solamente brillan las abultadas facturas, porque el servicio brilla por su ausencia; mientras que los tapa huecos de Emica tampoco están dando nuestras de la eficiencia necesaria y cada día aparecen nuevos “luisitos” las calles y avenidas de la capital musical de Venezuela. Mientras tanto el navegante de agua dulce sigue sin decirle la verdad al pueblo, no hay agua suficiente en Morán, Jiménez, Iribarren, Torres dizque porque se cogieron los reales y no terminaron la Yacambu-Quibor, Dos Bocas, donde el susodicho tiene buena parte de responsabilidad pero como buen político revolucionario, no le importan los problemas del soberano, lamentablemente, es lo que tenemos.

C O R T I C O S

Siguiendo los malos ejemplos del Gobierrno, los adecos no se les ha ocurrido otra brillante idea, para poder resaltar la posición de su candidato, que aún no termina de cuajar, de lanzarse con una encuesta en la cual excluyen a María Corina Machado, posición que además de ser un error garrafal, es una evidente manifestación de egoísmo y no querer entender que la realidad no se la puede tapar con un dedo; de tal manera que mientras los partidos no entiendan esta realidad, Venezuela seguirá padeciendo, por cuanto nuestra dirigencia lejos de madurar políticamente , cada día actúa con criterios jurásicos. No entendemos que gente inteligente que hay en AD como para tirar para el techo, permiten estas metidas de pata de su candidote.

El colmo del descaro. Mientras los altos jerarcas del chavismo conminan al pueblo de a pie a salir a marchar en contra del bloqueo y las sanciones imperialistas, aseguran que el burgomaestre de Palavecino, a quien nunca se le ha conocido como rico de cuna, o propietario de negocios rentables y productivos, dizque se pasea por el pueblo luciendo una camionetota todo terreno valorada en US$ 120 .000, vehículo que al parecer aÚn mantiene el precio pegado en los vidrios, algo en lo que no cayeron ninguno de sus antecesores revolucionarios. Por eso dicen que el nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Qué opinará de este Tareck William Saab?, porque se trata de un caso público, notorio y comunicacional.

Las declaraciones de Luis Florido son personales y de su absoluta responsabilidad, no es línea y menos posición del partido UNT, ni comprometen en nada a nuestra organización. Las líneas ya nos fueron impartidas y son:

1) Respaldar el proceso de primaria

2) Rechazar todas las inhabilitaciones

3) Fortalecer el voto

4) Rechazar las conductas abstencionistas.

Por supuesto que con esta salida, Luigi además de ganarse algunos puntos con el jefe mayor, le hace el juego en las aspiraciones para que el candidato presidencial 2024 sea electo por consenso, lo cual ha sido rechazado por la mayoría, por lo que la aclaratoria del Baquiano Lencho fue rápida, certera y oportuna.

Por cierto que Manolo el maracucho está quedando muy mal con su partido UNT, con su militancia y con muchos seguidores independientes, con esta actitud de ambigüedad que comenzó al no dar la cara e inscribirse para la Primaria, después reservando un puesto para el partido, luego enviando mensajes por mampuesto con sus muchachos de mandado y la guinda de la torta la puso cuando dijo “Que alguien tenga más votos no lo hace dueño de la oposición”, de tal manera que de una vez por todas debería quitarse la careta, ponerse abiertamente al lado del inquilino temporal de Miraflores y decir que no está de acuerdo con las primarias y que el candidato debería ser escogido por consenso, con el mismo estilo cogollérico de siempre. Para su desgracia, ya el soberano no se la cala y están dispuesto a participar, tal como lo han señalado todas las encuestas serias.

Tendrá algo de verdad la versión que indica que la empresa Hidrolara desaparecerá, que el ministerio del Agua e Hidroven han asumido parte de sus funciones. Será que piensan salir del personal de vieja data de la hidrológica sin participarles, será que los dejarán por fuera para que pierda sus años de servicios. Que dicen los exdirectivo del sindicato de Hidrolara, Castañeda y Rodríguez de esta situación, porque no han informado a los trabajadores. Que se traen entre manos, porque todo es oculto. La verdad que si existe alguna intención de eliminar esta empresa por ineficiente, o para sustituirla por otra, los primeros que tienen que ser informados son los trabajadores, de lo contrario estaríamos en presencia de una total y absoluta irresponsabilidad, no solamente de los directivos, sino también de los líderes sindicales.

Las fiscalías 4ta y 8ta deben ser investigadas de inmediato debido a que no se justifica que se «pierdan» o que desaparezcan expedientes con denuncias graves, es así como el caso de la humilde familia a la cual los voceros de la comunidad de El Onzo, ubicada en el sector La Alfarería carretera Lara Zulia, le quemaron el rancho, les mataron los animales cuando salieron al hospital con uno de los hijos dejando en el sitio al niño de mayor edad, el cual estuvo a punto de morir quemado por las acciones criminales de estos sujetos, no hay detenidos, no hay señalados, no hay imputados la denuncia se «perdió», esto es muy grave, estamos en presencia de una total impunidad.

Pero tampoco hubo justicia para la doña de Sabana Grande, a la cual le invadieron parte de sus terrenos, hubo forjamiento de documentos, ha sido acosada, maltratada y golpeada y esto viene sucediendo desde hace más de cinco años, pero resulta que cuando solicito el expediente para verificar el estatus de la denuncia el mismo no existía, se perdió. De nuevo la doña inicio las denuncias, ya que el jueves Santo fue de nuevo golpeada por una de las invasoras y su padre, acudió a denunciar en el puesto de la PNB en Sabaneta, la sargento que la atendió es allegada a la agresora, de nuevo pretendían que la denuncia se quedará engavetada, pero de tanto luchar llegó a la fiscalía 4ta dónde de nuevo iban la iban a desaparecer el caso de este hecho delictivo. Señor fiscal en estos dos casos voceros de esos consejos comunales han atentado contra la vida de las personas involucradas, investigue porque las fiscalías de Carora no han impartido justicia, serán familiares de la agresores, son amigos, que nexos les une……

Se comenta por los predios de la «Casa Blanca» del parque «Ayacucho» que el grupo conocido como el «Cuartel de las feas» en reunión ordinaria de su sede en *Piedras Blancas» decidió evaluar varios puntos. Uno de ellos fué considerar y discutir el punto propuesto y elevado a dicha instancia por parte de la «Reina de los girasoles aromáticos» del porqué no fué incluída originalmente en la directiva del «Cuartel» alegando tener todo el derecho y condiciones para enrolar el mismo y su posterior queja por haber sido excluída y expuesta al quedar fuera de la «encerrona» política con desayuno incluído en casa del «jefe superior» el fin de semana pasado. En éste punto la respuesta emitida fué que últimamente la susodicha «girasolera» ha tenido muchas quejas y causado demasiados inconvenientes al grupo, no solo por su actitud inapropiada y destempladas posturas en amplias reuniones políticas, sino por sus antecedentes «fotográficos» de pésimo gusto, al igual que las actividades delicadas de su «retoño» que no han caído bien a lo interno. En realidad la consideran un verdadero y tóxico problema.

El otro punto discutido fue determinar como se «filtró» la especie del motivo de ésa «encerrona» dominical, donde el «anfitrión» entregaba un paquete logístico pretendiendo «lavar» en algo su imagen. No se tardó mucho en conocerse la especie lo que arrojó sorpresa en muchos y acompañada de la siempre picardía de las bases que no se hizo esperar, preguntándose igualmente si el mismo «sobre» llegaría completo a su destinatario. Y por último se aprobó la moción de urgencia de la traviesa «Cleopatra» que solicitó desde ya competir en el Maratón Aniversario con el travieso Marco Antonio, para lo cual pidió ella, ser identificada con el número 7 y él con el número 1 y así conformar el número 71 en la maratón por parejas. La rebelión de las bases están cada día más cerca.

Muy fea y grave la denuncia que circula profusamente por las redes sociales y que señala con nombre y apellido, al personajes que hoy anda inhabilitando a todo el que se atraviese en las intenciones del régimen de permanecer en el poder, con el famoso caso de un lote de Jeeps que les habrían entregado para una campaña, ya que aseguran que del lote el personaje de quedó con una flota de diez que nunca aparecieron, sino después de varios años, ya que los tenían “enfriando” hasta tanto se calmaran las aguas y nadie se ocupara de investigar qué pasó con esos vehículos. Ya teníamos conocimiento que cuanto estaba en la AN y presidia una comisión, en varias ocasiones al parecer “intercedió” ante las ensambladoras de vehículos para conseguirle carros a sus amigos, también se dijo que algunos modelos nuevos que se los prestaron para ser “probados” nunca fueron devueltos. ¿Cómo es que un personaje con este pedigrí puede estar en tan alto cargo? Zamuro cuidando carne.

Muy triste y solo apareció el ex alcalde Charrascosa, cuentan que estaba haciendo una cola para pagar un servicio, nadie se dio cuenta de quién era, nadie lo saludó, ni siquiera lo vieron, fue al salir que se encontró de frente con un camarada y a quien saludo de manera efusiva, mientras éste se hacia el loco mirando para otro lado, muchos quedaron asombrados, jamás pensaron ver a este personaje sin los jaletis que en todas partes le acompañaban y que siempre le palmeaban la espalda y le decían que era el “chivo que más meaba en el PSUV, después de Julito¸ con la única intención de “comérselo” y “bebérselo” mientras estaba en el cargo, ahora limpio de a bola y sin respaldo político, ¿a quién le puede interesar?

La situación del suministro de suministro de gas en Palavecino es caotica, denuncian que desde hace tres meses no llegaba el gas a la zona; sin embargo, hace tres semanas se presentaron los camiones a suministrar el combustible, todo ello bajo la dirección de unas damas con el apellido del cantor del “pájaro chogui”, quienes como par de heroína, pero al parecer por un precio muy por encima del regulado, pedían los vaucher de abril y mayo cuando se hizo el pago, sin recibir el gas. Ese fin de semana, en la zona de la redoma había no menos de 300 con bombonas al hombro, había cuatro camiones cargando bombonas y solo dos traían bombonas llenas, mientras las damas en cuestión actuaban como las directoras de la orquesta. ¿Qué talco?

En la bomba de Las Cruces un caserío, ubicado en la carretera vieja Barquisimeto y Carora, ahora es imposible poner gasolina. Resulta que al lugar se vino a vivir una fulana que le dicen la Maracucha, la cual se expresa de manera vulgar y soez, resulta que ella se encarga de sacar y seleccionar quien pone gasolina y quien no, sin importar las horas o días que los productores de Río Tocuyo y Parapara permanecen en la cola. Aseguran que la damisela en cuestión dizque se queda con suficiente gasolina, la cual ofrece luego a los productores que sacó de la cola, que requieren comprar para trasladar las cosechas. Muchos de ellos dijeron que se habían resteado y habían sacado al ex concejal y su pandilla para que ahora está fulana y sus malandros venga a imponer nuevamente el bachaqueo.

En nombre de la familia Salas Graterol y en el mío propio quiero agradecer a todos nuestros amigos por las numerosas condolencias y manifestaciones de pesar, ante la inesperada partida al más allá, de Jonathan Salas Graterol, mi sobrino e hijo mayor de mi hermano Elio. Es verdaderamente difícil asimilar esta tipo de atípicas situaciones, donde los padres tienen que enterrar a sus hijos, pero si el Señor así lo dispone, solo hay que aceptarlo y pedirle que nos de la fortaleza, para sobrellevar el lacerante dolor que deja y que no será fácil de superar. Vaya también nuestro agradecimiento para los grupos deportivos, que le rindieron homenaje como un reconocimiento a su trayectoria como deportista. Para todos y cada uno, un Dios se los pague y que se los recompense con mucha salud y larga vida.

