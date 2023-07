Monitor Ciudad propone aumentar participación privada en sistema hídrico nacional para garantizar agua potable en el país #25Jul

La grave crisis del sector hídrico nacional, que ha dejado a millones de venezolanos sin acceso a agua potable de forma regular, fue el tema central del foro «El agua en Caracas» organizado por la Organización No Gubernamental (ONG) Monitor Ciudad, que se llevó a cabo la mañana de este jueves.

En el evento, los expertos de la ONG hicieron un diagnóstico de las causas y consecuencias de la falta de agua en la capital y en el resto del país, y plantearon sus propuestas para cambiar esta realidad que afecta la salud, la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

Jesús Armas, director general de Monitor Ciudad, señaló que la corrupción, la falta de transparencia y la ineficiencia son los principales factores que han deteriorado el sistema hídrico nacional, y que han obligado a los venezolanos a recurrir a soluciones alternativas y costosas para abastecerse de agua.

«Los ciudadanos tienen que invertir en promedio hasta cinco sueldos mínimos mensuales para poder satisfacer sus necesidades con el tema del agua potable y además (…) hay una privatización ‘de facto’ de este servicio público», denunció Armas.

El ingeniero indicó que la única forma de revertir esta situación es con una mayor participación del sector privado en el sector hídrico, mediante asociaciones público privadas con las empresas hidrológicas del país, que permitan recuperar la infraestructura, mejorar la gestión y garantizar la calidad del servicio.

«Dependiendo de la realidad de cada región debe haber una transformación del modelo de gobernanza, pero sin duda alguna vamos a necesitar de la participación del sector privado para poder recuperar los acueductos de nuestro país y volver a llevar agua a los hogares los venezolanos», afirmó.

Por su parte, Jesús Vásquez, gerente de datos de Monitor Ciudad, presentó los resultados de las investigaciones que ha realizado la ONG sobre el suministro de agua en el país, y reveló que en el Área Metropolitana de Caracas los ciudadanos pasan 65% del tiempo sin agua, es decir, solo reciben el servicio unas 60 horas a la semana.

Vásquez agregó que los estados más afectados por la escasez de agua son Amazonas, Zulia y Carabobo, donde los habitantes pasan más del 60% del tiempo sin el servicio. Asimismo, alertó que hay personas que están completamente desconectadas del sistema hídrico y dependen exclusivamente de camiones cisterna o pozos.

El gerente de datos también se refirió a la reforma de la Ley Orgánica de Agua que se está discutiendo en el Parlamento, y señaló que no contribuye a resolver el problema sino que lo agrava al mantener un modelo centralizado e ineficiente. «Nosotros tenemos que ser muy claros y responsables con las propuestas, cuando el servicio de agua es interrumpido -de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, el agua no es potable. Por lo tanto las personas en sus hogares deben tomar medidas de potabilización para poder garantizar la salud de su familia. Hoy no se está haciendo nada por evitar esto», dijo.

Finalmente, Vásquez ofreció una serie de recomendaciones para los ciudadanos que sufren por la falta de agua, entre las que destacan: almacenar el agua en recipientes limpios y tapados, hervir o clorar el agua antes de consumirla o usarla para cocinar, lavarse las manos con frecuencia y evitar el desperdicio del recurso. También invitó a los ciudadanos a denunciar las irregularidades en el servicio y a exigir sus derechos como usuarios.

