Carlos Ocariz insta a la unidad y exigir restablecer las habilitaciones políticas de precandidatos #27Jul

Trabajo de: www.correodelcaroni.com

El dirigente nacional de Primero Justicia, Carlos Ocariz, estuvo de gira en Bolívar para promover la participación en las primarias opositoras y el mensaje de unidad y respaldo a quien resulte ganador en dicho proceso con el que se busca el abanderado para las presidenciales de 2024.

- Publicidad -

Ocariz se refirió a las primarias como la mejor herramienta para la escogencia de un candidato, en lugar del consenso, al tiempo que reconoció los errores que por años caracterizaron la designación de candidaturas regionales y municipales desde Caracas.

Asimismo reiteró diferentes propuestas que ha hecho en función de cambios en el país, entre ellas, que jóvenes a partir de los 16 años tengan derecho al voto, y que venezolanos menores de 35 años tengan oportunidad de ocupar cargos en el gobierno.

Como parte de esas propuestas y en espera que de los precandidatos surja un plan de gobierno unitario, sostuvo que una de las primeras áreas que se debe atacar es el cambio del actual modelo económico en Venezuela.

- Publicidad -

“Sin duda este modelo económico colapsó completamente, y ese cambio no va a pasar si no hay un cambio político, porque es que aquí nadie va a invertir mil dólares, un millón de dólares, cien millones de dólares con Maduro de presidente. Tiene que haber un cambio político para que se generen condiciones, confianza para que haya un cambio económico. ¿Qué significa un cambio económico? Que la gente pueda tener acceso a trabajos dignos, con salarios dignos, con moneda estable que no se devalúe. Que usted sabe que lo que va a ganar hoy le va a alcanzar, pero que lo que va a ganar el mes que viene también le va a alcanzar”, expuso.

Agregó que hay que acabar con la anarquía monetaria, en relación con la moneda que se maneja en las diferentes fronteras del país.

“Esa anarquía monetaria, en mi opinión, se acaba cuando tengamos una sola moneda que sea estable. Yo he propuesto la creación de una moneda como pasó en el vecino Brasil, que hace más de treinta años pusieron el real. Ha pasado a gobiernos de izquierda, de centro, de derecha y el real se mantiene, ¿por qué? Porque es una moneda estable que está unida a un banco central brasileño y que independientemente de las coyunturas políticas se ha mantenido”, planteó.

El fantasma de las inhabilitaciones

El relación con el tema de las inhabilitaciones políticas, teniendo actualmente tres precandidatos participando en las primarias con esa condición, sigue presente ante la incertidumbre de cuál será la medida a tomar en caso de que alguno de ellos gane las primarias y no pueda participar en las presidenciales de 2024.

“Yo creo que si eso llega a pasar, creo que todos tenemos que apoyar al que quede electo en lograr recuperar sus derechos, porque ninguna inhabilitación es válida. Igual que si gana otro que no esté inhabilitado, seguramente lo van a inhabilitar. Entonces, el punto es, ¿qué hacemos ante eso? Yo creo que hay que acompañarlos en esa lucha para lograr su habilitación”, afirmó.

De no llegar a superarse la inhabilitación, apuesta por un camino alternativo.

“Primero salgamos a las primarias. El que quede electo allí, debemos apoyarlo todos. Si esa persona está inhabilitada, luchar para que se la quiten”, reiteró.

Ocariz sostuvo que en octubre no solamente escogerán a un candidato presidencial, sino un liderazgo para la reconstrucción de la democracia.

Leer más: www.correodelcaroni.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí