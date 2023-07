Pérez Vivas alerta sobre posible adelanto de elecciones presidenciales por parte de Maduro #28Jul

El candidato a las primarias de la oposición por el movimiento Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, participó en el ciclo de coloquios “Elecciones en dictadura”, organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, donde advirtió que Nicolás Maduro podría intentar una emboscada electoral para evitar medirse en las urnas en 2024.

“Yo estoy convencido que Nicolás Maduro, en el fondo, no quiere contarse. Si por él fuera, no habría elecciones. Él podría adelantar una elección presidencial, lanzar unas medidas desesperadas y no hacer elecciones en 2024”, expresó Pérez Vivas.

El exgobernador del Táchira afirmó que la única forma de salir de la dictadura es a través del voto y que por eso hay que darle batalla al régimen en todos los espacios.

Asimismo, se refirió al proceso de primarias que se realizará el 22 de octubre para escoger al candidato unitario de la oposición y lamentó que el Consejo Nacional Electoral se negara a colaborar con el mismo.

“No le estamos pidiendo un favor al CNE, es un deber facilitar el ejercicio del derecho político y Maduro está violentando ese derecho constitucional”, denunció.

Pérez Vivas propuso que los candidatos que participen en las primarias lleguen a un acuerdo político previo sobre la agenda que cumplirán si llegan al poder y que no se trate de un cheque en blanco.

“La primaria debe ser una selección de venezolanos que trabajen articuladamente con los sectores porque de lo contrario no va a lograr integrar a la sociedad democrática, no va a lograr crear el piso donde podrá edificarse ese proceso político. El acuerdo de gobernabilidad debe lograrse antes de tener un candidato”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la participación electoral y aseguró que todos los actores políticos están convencidos de que hay que acudir a la cita electoral del próximo año.

“No podemos dejar la cancha sola para que el Gobierno adelante estos procesos electorales con todo el ventajismo y capacidad de fraude que tienen, nosotros estamos en la obligación de hacerle frente político y electoral al gobierno”, concluyó.

