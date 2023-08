¡Afecta a 2 mil familias! En el barrio Santo Domingo tienen años sin contar con el servicio de agua potable #1Ago

Más de 2.000 familias se ven afectadas por el problema de suministro de agua potable en el barrio Santo Domingo, al suroeste de Barquisimeto, donde los habitantes señalan tener al menos tres años con esta problemática que cada día afecta a más sectores de la comunidad.

Es por eso que la mañana de este martes 01 de agosto se acercaron hasta la sede la Hidrolara para hablar directamente con la presidenta de la hidrológica, la ingeniero Sabrina Salvatrice de Ramirez, para solicitar ayuda a los problemas del sector, siendo el agua potable el principal déficit, seguido de botes de aguas servidas.

- Publicidad -

“Sabrina nos dijo que por los bajones y los cortes eléctricos no llega el agua a nuestra comunidad, porque eso baja los motores y cuesta volverlos a encender y esa es una problemática. Asimismo, nos dio respuesta satisfactoria que es la revisión de las válvulas de la transversal 5 con sector 2 y una válvula dañada en la 48 con San Vicente que será revisada”, dijo Antonia Mendoza, habitante del sector.

Mendoza alertó que en la comunidad hay sectores que no cuentan con el servicio de agua desde hace al menos tres años, “otros tienen peor realidad porque tienen hasta 8 años, aunque en el sector 1 tienen solo tres meses, es muy dispar, pero es una problemática general”.

Lee también: Familiares de reclusos de “Pata e´ Palo” se concentraron frente a este recinto

- Publicidad -

“Nosotros tenemos tres años acercándonos acá y no le voy a decir que no nos han atendido, lo que pasa es que no han solucionado nada, lo que nos dicen es que no tienen los recursos. Suponemos que con esta revisión ya mañana llegue el agua normal, sobre todo al sector 1, sino vendremos de nuevo”.

Sin presupuesto en Hidrolara

La vocera comunitaria, quien estuvo acompañada por otros miembros del sector, resaltó que desde la hidrológica del estado Lara les comentaron que “no hay presupuesto”, destacando que “están trabajando con las uñas”, recomendando a las comunidades que “paguen una parte” para poder solventarles el problema.

“Nos dijeron que no hay presupuesto, que la hidrológica trabaja con las uñas. Dicen que en algunas comunidades ponen mayormente el presupuesto, pero nosotros no tenemos para pagar ese trabajo, ella dice (la presidente de Hidrolara) que hay comunidades que la hidrológica pone una parte y la comunidad pone otra parte, eso nos parece ilógico”, agregó Antonia Mendoza.

Desde la comunidad de Santo Domingo hacen un llamado a la Gobernación del estado Lara y a la administración de Nicolás Maduro para solventar este problema que afecta a más de 2 mil familias, de lo contrario seguirán acercándose hasta Hidrolara y protestando hasta encontrar una solución.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí