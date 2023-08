Norys Saavedra: Mi poesía habla de la ancestralidad y del paisaje #1Ago

“Medio Corazón del Rebaño” es el nombre del libro de la escritora larense Norys Saavedra, presentado el pasado sábado 29 de julio durante la 18 edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Capítulo Lara 2023.

La actividad se desarrolló en el auditorio de la Biblioteca Pública Pio Tamayo con la presencia de destacados escritores regionales y nacionales, así como figuras del quehacer cultural.

- Publicidad -

Saavedra comentó que en los próximos meses también efectuará la presentación en la ciudad de Caracas, mientras expresó para El Impulso que su poesía habla de la ancestralidad y del paisaje autóctono de la región; “y es lo que siempre he tratado de resaltar, esa esencia”.

Lea también: ¡Todo listo! 18ª edición de la Filven Lara 2023 inicia este jueves

Cabe resaltar, que la escritora fue parte de los homenajeados de la feria junto a Neybis Bracho, Antonio Urdaneta y en reconocimiento póstumo a Pío Tamayo.

- Publicidad -

“Me siento totalmente honrada, siendo Lara una tierra de tantas figuras como Rafael Cadenas, Salvador Garmendia, y muchos otros; es un oportunidad para mi. No tengo palabras para describir la emoción”.

Añadió que su escritura se basa en muchas influencias, “en la influencia de la narrativa porque también soy narradora, no digamos que me gusta encasillarme en una sola cosa sino que escribo según lo que me mueva en el momento”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí