OPINIÓN El rincón de los miércoles #2Ago

I

BAYLY: Como saben, Jaime es un escritor peruano que ha tenido mucho éxito, no solamente escribiendo novelas muy bien pensadas y mejor recibidas por el gran público, sino también por una legión de admiradores en toda Latinoamérica que, igualmente, le son fieles a su programa de televisión, una especie de revista donde nunca faltan personajes conocidos con los cuales mantiene largas conversaciones, aderezadas con gran simpatía por Jaime, a su vez un gran defensor de la democracia en nuestra región y enemigo de dictadores de América Latina, un comportamiento que agradecen los pueblos que lo siguen fielmente como felices espectadores de sus ocurrencias y posturas. No es desconocido, por ejemplo, en Venezuela, un país al cual defiende con vehemencia. Destaca, entre otras cosas, su originalidad en los temas del espacio televisivo y un lenguaje sencillo en la charla que mantiene con una audiencia, cautivada por un hombre y sus programas que forman parte de quienes no solo leen sus libros con avidez y lo escuchan diariamente desde su tribuna de la Mega, un canal de Miami. Bayly no es un showmen cualquiera, es un intelectual que llegó para quedarse como una estrella que brilla con luz propia a pesar de su desfachatez en el lenguaje.

II

Ante el tropiezo del Partido Popular en las elecciones españolas, todos en América siguen preguntándose por qué la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, quien ganó la elección en la capital española con una impresionante ventaja, no fue la que enfrentaría a Pedro Sánchez en este último proceso electoral donde el candidato del socialismo pudo salir airoso en la consulta y permitir que Núñez Feijóo siguiera su carrera política victoriosa en Galicia. En ese oficio, estoy seguro, los errores se pagan caro.

III

MR DOLAR: La moneda estadounidense sigue su marcha ascendente. El fin de semana se estaba cotizando en 29 bolívares por cada uno, pero una noticia en los medios asegura que a finales de año se estima que cada unidad norteamericana puede llegar a los 62 bolívares Como es de suponer, desde el mes de agosto los precios de la cesta básica mostrarán aumentos considerables en los últimos meses. Así es que agárrense de las manos y eviten enfermarse, por que en la mayoría de los expendios de medicamentos registran importantes subidas de precios…

IV

EL JULI: Ha sido un torero que ya anuncia su retiro del oficio después de 25 años ininterrumpidos interpretando, desde muy chico, un valor y un arte impresionante en los ruedos. Lo vimos cuando era un muy jovencito en una feria de San Cristóbal, en el estado Táchira, asombrando hasta los aficionados más exigentes y conocedores, el tercio de capa los cubría con hermosos dibujos y una muleta primorosa en cada lance provocando ovaciones interminables de un público asombrado que no vacilaba en entregarse al chico que le daba un nuevo sentido a la fiesta. El Juli se despide en una tarde en esa catedral llamada Las Ventas de Madrid el próximo mes de agosto.

Fue un privilegio haberlo conocido.

LRM

