VIDEO Luis Miguel vuelve a los escenarios tras cuatro años de ausencia #4Ago

Luis Miguel volvió a los escenarios el jueves por la noche, tras cuatro años de ausencia. El cantante mexicano ofreció un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, ante más de 15.000 personas.

En el espectáculo interpretó sus grandes éxitos, incluyendo «Será que no me amas», «Suave», «Culpable o no», y «Hasta que me olvides». El público también disfrutó de interpretaciones de tangos emblemáticos realizados por el mexicano como «Por una cabeza».

La gira del cantante continuará en los próximos meses, con conciertos en Chile, México, Estados Unidos y Puerto Rico. El interprete también anunció que lanzará un nuevo álbum en 2024.

El concierto duró aproximadamente dos horas en las que «El sol de México» estuvo acompañado por una banda de músicos de primera categoría. El escenario estuvo decorado con luces y pantallas LED y el público argentino fue muy entusiasta y coreó todas las canciones.

