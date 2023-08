R E T A C I T O S #6Ago

La sentencia de una jueza condenando a seis dirigentes sindicales a 16 años de prisión, por reclamar sus derechos ha generado la peor reacción de rechazo en contra de una medida y de una funcionaria, por considerar que no está actuando en función de los principios jurídicos establecidos, sino atendiendo a un capricho personal o de quienes como sus superiores le han exigido este aberrante pronunciamiento. Las reacciones de las diferentes organizaciones sindicales, tanto nacionales como internacionales, no se han hecho esperar y reclaman la revisión y anulación de la medida por estar injustificada, existiendo ahora el temor que a partir de hoy todos los líderes sindicales, según la justicia injusta, quedan expuestos a ser procesados y condenados por ejercer la libertad sindical y la pregunta que todos nos hacemos: ¿acaso a través de este terrorismo judicial se pretende silenciar las protestas de los trabajadores por reclamar sus derechos? Asimismo, entre la dirigencia sindical existe el criterio de que esta sentencia es la confirmación de la criminalización y judicialización del ejercicio de la Libertad sindical, pues de acuerdo a esta sentencia, en Venezuela ser dirigente sindical es sinónimo de delincuencia organizada, por lo que ésta nefasta sentencia condenatoria, no es más que una aberración jurídica. Lo peor y lo más grave es que defensa de los dirigentes, demostró, que las pruebas evacuadas en la fase de juicio, quedaron desestimadas, estando en presencia de la teoría penal de la inacción, es decir No hay ni una prueba que haya demostrado la Fiscalía que los imputados hayan estado incursos en hecho punible alguno. ¿Se pronunciará la Fiscalía? ¿La Defensoría del Pueblo? ¿A dónde habrá que apelar esta sentencia? Acaso ante la Corte Celestial. Le verdad que no hay derecho.

Ante la agresiva y poderosa campaña del régimen, con la finalidad de evitar a toda costa la realización del proceso de elecciones primarias, la reacción de la sociedad civil, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los venezolanos que estamos comprometidos con realizar todos los esfuerzos para lograr un cambio en el país, que nos saque y nos libere de esta profunda crisis, se impone con la mayor urgencia la unión de todos los sectores para constituir un sólido bloque de protección que garantice la realización del proceso el 22 de Octubre, tal y como está previsto. El régimen no ha dejado de atacar las primarias, comenzó con el desmantelamiento del CNE, poniendo en manos de la ilegítima AN la designación de los nuevos rectores, pero el tiempo sigue pasando y hasta estos momentos no ha habido ningún pronunciamiento y aún están evaluando las credenciales de los potenciales rectores; se produce la renuncia de la Vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, como otro elemento para demorar y obstaculizar el proceso; sin embargo, ante estas acciones las autoridades de la Comisión de Primarias han continuado avanzando, y es allí donde los partidos políticos y los 13 candidatos que han postulado sus nombres, tienen que restearse, mostrar una posición firme, solida, sin dobleces, y sin ninguna evidencia de duda, en favor del proceso por cuanto existe el convencimiento que el gran temor que existe en el Gobierno, es que por primera vez están viendo como su intención de eternizarse en el poder, como la asegura Diodiablo, como si fuese el dueño de la verdad absoluta, cuando asegura “de aquí no nos saca nadie”, pero si tienen tal grado de seguridad, por qué la angustia, por

qué el temor de permitir un proceso donde se escogerá un candidato que será el abanderado de toda la oposición unida, para las elecciones del 2024. ¿A que le temen?

Ya Adán Celis Michelena es presidente de Fedecámaras y está convencido que el país está en un proceso de transformación, afirmando que tal vez muchos no lo vemos, porque los venezolanos somos muy ansiosos y esperamos que los cambios se produzcan inmediatamente. “Pero sí estamos en un proceso de transformación. El primer proceso, es el cambio del país rentista que teníamos, que dependía de un solo producto que era el petróleo y de un solo factor que era el gobierno que manejaba el 80% del PIB que venía de lo que aportaba el Estado a través del petróleo, a un país productivo por el cual estamos caminando hoy en día, hoy lo poco que estamos logrando en el país, es producto de la gente, de cada venezolano que esta de alguna manera emprendiendo, hoy en día más 60% de lo que se produce proviene del trabajo de los venezolanos y cada día el Estado está jugando un rol, en este sentido, mucho menor de aporte al PIB, eso ya es un proceso de transformación”. Asimismo, asegura que el papel de los gremios es influir, no ser militantes activos, sino para incidir en las políticas públicas, indicando que Fedecámaras está en eso. “Sinceramente pienso que por muy tímidos que sean los cambios que se vean, se están produciendo estos cambios, porque no hay otra, aquí ya no tiene cabida el Estado benefactor, ese Estado que permitía que todo el mundo tuviera margen de error, aquí el Estado está hecho en base a la gente y cada vez el Estado se está dando cuenta. Lo que si te aseguro, es que nosotros los que tenemos empresas, tenemos por nombre empresarios, pero nuestro apellido es terquedad y allí vamos a seguir insistiendo una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, hasta lograr los cambios necesarios que ser quieren en el país, para tener un país productivo, un país de oportunidades para todos, y un país donde todos los venezolanos puedan tener un nivel mayor de ingresos y el país pueda, de alguna forma, empezar a navegar destinos distintos”. Amanecerá y veremos.

Neltor emplaza a transportistas a carnetizarse con carácter obligatorio: Saludos Cordiales amigo Transportista. El presente mensaje es para indicar que el nuevo proceso de carnetizacion está aperturado de manera permanente, los pasos a seguir para poder carnetizarse son los siguientes: Presidentes de sindicato deberán presentar la documentación correspondiente de únicamente 50 personas los días lunes y martes en horario comprendido de entre las 10am – 12m, se atenderá por orden de llegada. El formato es: copia legible de cédula de identidad con anverso y reverso de la licencia de conducir y certificado médico únicamente de 5to grado (sin excepción) Se atenderá un máximo de 50 personas los días miércoles y jueves entre las 10am – 12m. Quienes no se presenten el día y la fecha pautada en el horario comprendido no tendrán prorroga, por favor pedimos compromiso y responsabilidad. El costo del carnet se modifica debido a aranceles de AMTT por uso de las instalaciones y los recursos del mismo, por ello el precio final del carnet será: 6$ lo que supone 5$ precio del carnet, inclusión al sistema y porta carnet con cinta +1$ de Aranceles AMTT. La inclusión al sistema se realizará de manera inmediata los días Lunes y Martes al recibir la documentación y el proceso de impresión de carnet será de entrega inmediata los días Miércoles y Jueves en los horarios anteriormente mencionados. Adicionalmente aquellas personas que deseen imprimir sus licencias de conducir en PVC más durable y resistente el mismo tendrá costo de 5$, únicamente deben solicitar el mail de la empresa al cual enviaran el archivo que les brinda el INTT de la licencia para realizar la respectiva impresión. Los canales únicos de atención serán de manera presencial en las instalaciones de la AMTT con los responsables. No se atenderán solicitudes vía WhatsApp o telefónicamente, se deben presentar con la documentación impresa (los que no la tengan en sistema) o con una lista con nombre y cédula de quienes ya estén en sistema pero no se hayan podido carnetizar por el motivo que sea. Saludos ! ¿Qué talco? Tremendo negocio.

El gobierno anuncia como un gran logro, que en estos momentos 4 de las 6 refinerías que están instaladas en el país, han comenzado a operar lo que si bien es una buena noticia por cuanto seguramente va a contribuir reducir las colas en algunas estaciones de servicios, los especialistas advierten que no hay que hacerse muchas ilusiones, porque las refinerías están trabajando solamente a un 10% de su capacidad instalada, lo que indica que entre todas deben estar produciendo alrededor de 150.000 barriles, que aun cuando se ha reducido considerablemente consumo de gasolina, debido a la crisis del país, cuya economía desde 2013 hasta la fecha perdió más del 75% del PIB lo producido no será suficiente para atender completamente la demanda interna. José Toro Hardy un conocedor de la materia, ha señalado que si bien es una buena noticia, para ponernos en un contexto recuerda que Venezuela llegó a tener una gran capacidad en materia de refinación, Pdvsa llegó a tener la propiedad total o parcial de 22 refinerías en el mundo, ocho en Europa que ya no tenemos; 8 en Estados Unidos de las cuales nos quedan 3; dos en el Caribe que ya no tenemos y las 6 de Venezuela que nos dicen que solo 4 están operativas, lo que es una gran noticia para el país. Estima que la demanda de gasolina debe estar en estos momentos entre 150.000 y 170.000 millones de barriles, señalando que esta producción que se anuncia será de una gran ayuda, señalando que en Caracas las estaciones de servicio nunca han tenido este tipo de desabastecimiento como el que ha habido en otras partes del país.

Las cosas siguen de mal peor en el municipio Urdaneta del Estado Lara, donde la situación ha llegado tal extremo que se ha planteado públicamente la urgencia de hacer un referendo revocatorio, por cuanto la crisis del municipio cada día que pasa se profundiza y la Alcaldía en lugar de ocuparse de buscar soluciones, se ocupa de atender sus negocios particulares, donde presuntamente se realizan operaciones muy poco ortodoxas que en nada benefician a los pobladores, sino que por el contrario profundizan sus precarias condiciones de vida. Llega a nuestra mesa de redacción un dossier con denuncias de personas vinculadas con el burgomaestre, donde se advierte que todo el mundo está enterado de los hechos de corrupción que se están cometiendo en el municipio, señalando que desde la Alcaldía se engaña a la gente, denunciando la ausencia de los principales servicios básicos, como agua, electricidad, gas, con el advirtiendo que el gobernante no rinde cuentas. Están tan convencidos de la anarquía que hay en el municipio, que advierten que no les extrañaría que el propio funcionario salga con su cara bien lavada, negando todas las denuncias, señalando que son falsas. Asimismo señalan, que hay grupos de personas que tienen zapatos, comidas, bombonas de gas y las venden como les da la gana, mientras que una gran cantidad de niños deambulan por las calles con sus caras de no haber comido un pedazo de pan, además descalzos, con la ropita rota. Denuncian que Urdaneta es el segundo municipio que tiene muertes por falta de atención médica, asegurando que de allí la importancia de que esta denuncias llegue a todas las instancias, porque la corrupción en el municipio Urdaneta esta completamente debordada, incluso se identifican como integrantes del Polo Patriotico, señalando que esta es una situación

que no se puede tapar con un dedo, pero lamentablemente ni las autoridades regionales ni las nacionales han hecho caso a las denuncias que se vienen haciendo en los últimos años. Se espera que la gente de la revolución se aboque a darle respuesta inquietudes de su propia gente.



C O R T I C O S



Sería interesante averiguar si es cierto que la recaudación por tarifa de peajes al parecer la llevan en efectivo a la sede de la 23 con la 19 al 4to. piso, donde funciona una oficina de administración, dirigida por una dama de la capital de la República. A finales de la semana pasada y principios de esta, trascendió la versión de un presunto “hurto”, información que nadie confirma, pero que tampoco niegan. ¿Qué pasa con ese efectivo?¿Cual es su destino final? ¿Se tienen las cuentas claras en relación con estos dineros? Corresponde a los responsables de la recaudación, aclarar que hay de cierto en esta versión que circula tras bastidores, no olviden que el que calla otorga y al final de cuenta son cómplices de estas situaciones irregulares.



Con las tablas en la cabeza salieron quienes ordenaron realizar unas encuestas aguas adentro entre los rojos rojitos, arrojando los resultados que el rechazo que tienen, tanto la gobernación como en los nueve municipios es total y absoluto, no son aceptados por el pueblo de Lara, ya que no resuelven los problemas de salud, agua, electricidad, gas, vías de comunicación, sumado a espejismos en redes sociales que solamente ellos se creen. Asegura que esta dramática situación llenó a manos del inquilino temporal de Miraflores, quien al parecer los mandó a llamar para darles sus correspondientes “templones de orejas”, llegando las cosas a tal extremo que sus respectivos padrinos tuvieron que intervenir para calmar las furias del cónyuge de la Primera Combatiente, quien dizque quería poner a rodar la cabeza de varios.



A propósito, aseguran que a otro de los dirigentes larenses de la revolución que tienen en “la mira” desde el alto mando de la revolución, es al Coccosette, ya que al parecer han estado revisando y al parecer las “cuentas no cuadran”, lo que pareciera evidenciar que a la hora de los repartos, no se hicieron las entregas en forma equitativa; también por Catastro en la Alcaldía, podría haber movida de mata, por razones similares. Por supuesto se rumora que quien pudiera volver por esos predios, sería doña Amalia; sin embargo aseguran que al parecer últimamente ha tenido problemas de salud y que eso le impediría asumir nuevas responsabilidades, pero de nuevo su nombre ha estado sonando muy fuertemente. Dicen que el Cocosette busca apoyo ya que no tiene intención de que lo siquitrillen, argumentando haber sido electo por el pueblo, así que amanecerá y veremos.



Hacemos un llamado a todos los poderes del estado venezolano, al uso de su autonomía, a los diferentes organizaciones nacionales e internacionales de DDHH, a la OIT para que le hagan un llamado URGENTE a los representantes del ejecutivo nacional para que depongan su política de criminalización de la protestas y enjuiciamiento a quienes levantamos la voz por exigencias de mejores condiciones de vida para nuestros conciudadanos. En una monarquía los súbditos no se les permite exigirles nada a sus gobernantes, pero en un estado «democrático» somos CIUDADANOS, y como tal tenemos el deber y el derecho de exigirles a quienes le hemos conferido la administración del estado que nos rinda cuenta de sus acciones, es por eso que desde el movimiento sindical exigimos cese la criminalización y judicialización de las protestas. Exigir mejores condiciones de vida no es un delito. Libertad para los presos por protestar. Basta de injusticias. Alberto Domínguez, dirigente sindical.

Muy por debajo de la mesa ha pasado la trifulca que se produjo entre jóvenes, en una actividad celebrada en el Colegio de Abogados del Estado Lara, donde se causaron daños materiales de importancia a la infraestructura del CAEL por las cuales ahora nadie responde, y las autoridades actuales (EO-DY y DL), al parecer se han hecho de la vista gorda ante esta problemática, que dejó un saldo de dos portones tirados al piso además de varias personas heridas del personal de seguridad, según los denunciantes. Se estima que al menos se debería abrir una investigación, con la finalidad de determinar las responsabilidades y obligar a los organizadores del evento, a responder por los daños causados a las instalaciones, ya que no se puede continuar permitiendo la comisión de delitos donde se causen destrozos y nadie responda.



Una situación irregular se presentó el pasado 21 de julio con un grupo de ciudadanos, a quienes mantuvieron detenidos en el edificio nacional durante dos días, porque ningún organismo de seguridad quería recibirlos. Pero gracias a los buenos oficios del Fiscal 13, unas seis personas estuvieron siendo tratadas, no como seres humanos, sino como animales, quienes fueron acusados de los delitos de Contrabando de extracción en grado de cómplice no necesario. La pregunta que nos planteamos quienes no somos especialistas en derecho, es ¿No existen en las normativas y códigos vigentes, mecanismos que se puedan aplicar, para impedir que se abuse de los derechos humanos de los ciudadanos? Trataremos de investigar un poco para ponernos al día y poder opinar con propiedad sobre temas tan sensibles.

Denuncia don Guille, que están recopilando toda la información y todas las pruebas, para desenmascarar al régimen y a sus secuaces, asegurando tener todos los soportes para demostrar como el PSUV y el gober marinero, han ordenado asfixiar la gestión de la Alcaldía de Torres y del burgomaestre, Javier Oropeza en perjuicio de la comunidad, lo que califican como un delito de lesa humanidad. La situación es tan dramática que advierte que esta ineptitud tiene a Carora y a sus habitantes sin agua por más de 50 días y tratan de justificar enviando al presidente de Hidrobarro a que se dé un paseíto por la zona y diga que todo está en orden, en cuanto a la operatividad de los equipos, pero la realidad es que el agua sigue sin llegar a Los hogares de los caroreños.



Verdaderamente infelices e inoportunas las expresiones del gobernador del estado Trujillo (GM), quien con su posicionamiento demuestra la falta de madurez política y lo grande que le ha quedado el cargo, que necesita rebajarse hasta ofrecerle “coñ…) a una dama, tal vez con la intención de ganarse unos puntos en Miraflores, o un ascenso si es militar, pero lo único cierto es que ha dejado en evidencia su mediocridad, que su liderazgo es para público de galería y una propuesta saludable para ponerlo en su sitio, es que sea declarado por las principales organizaciones políticas democráticas, como una “Persona non grata” en todo el territorio nacional, de manera que le apliquen un poco de su propia medicina, cada vez que salga de Trujillo. Se olvida que a las damas no se les toca “ ni con el pétalo de una flor”.



Escuhamos recientemente al dirigente de AD, Octavio Loyo, Secretario Agrario de AD en la seccional Lara; miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Campesina de Venezuela, quien al parecer no está muy de acuerdo con quien en estos

momentos está actuando como candidato presidencial de esta organización, afirmando que a nivel del partido, con otro candidato podrían lograr la unificación de la organización, pero con el actual candidato no, señalando que es un dirigente campesino, mostrando orgullosamente sus manos encallecidas por el trabajo del campo, lo que no es fácil ver en estos momentos en los dirigentes políticos actuales que no saben lo que es una chícora y un machete para cortar el monto, limpiar las tierras para sembrar. Realmente no sé a qué candidato se refería, pero lo que me llamó la atención es “lo sabroso que habla, la franqueza de sus palabras”, líderes como ese hoy no se consiguen. Lo felicito, querido amigo, hace mucha gente como usted en el seno del glorioso partido del pueblo.



Sería interesante averiguar si es cierta la versión que indica que Neltor, al parecer quiere mejorar la raza, así que dizque habría enviado a parte de la familia para Alemania, de manera que la descendencia tenga nacionalidad teutona. Por eso dicen que uno no puede escupir para arriba porque le cae en la cara, tanto que el personaje le aplica el ácido a los transportistas en el país, pero a la hora de las chiquitas, aplica la misma de los los grandes revolucionarios, quienes sus hijos estudiando en el imperio, en la madre patria y ahora en Alemania, así que esto al parecer lo tienen muy calladito, pero como no soy escaparate de nadie, allí se los dejo.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentiras”.



JBS

