VIDEO José Luis Perales desmintió noticia sobre su muerte a través de redes sociales #7Ago

Tras difundirse en reconocidos medios internacionales, la noticia de la muerte del cantautor español José Luis Perales, el artista apareció en un vídeo a través de sus redes sociales para desmentir tal hecho.

Los portales habrían informado la tarde de este lunes 7 de agosto, que el interprete de éxitos como «¿Y como es el?» y «Un velero llamado Libertad», habría fallecido a sus 78 años a causa de un infarto.

Sin embargo, tras la difusión de la noticia, el español apareció desde Londres diciendo: «Estoy en un sitio maravilloso, donde he pasado unos días maravillosos con mis hijos y mi mujer. De repente nos encontramos con que alguien, ha dicho que me he muerto, pero estoy más vivo que nunca y mañana nos estaremos viendo en España», dijo Perales.

El cantautor agradeció a quienes se preocuparon por la noticia de su supuesto fallecimiento y dijo que se encuentra «más feliz que nunca».

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

