EntrevistaDominical Doctor Miguel Soto: Maria Corina, Capriles y Superlano no han sido enjuiciados para ser inhabilitados #13Ago     

Tanto la ingeniero industrial y profesora universitaria María Corina Machado como el abogado Henrique Capriles Radonski y el ingeniero Freddy Superlano, precandidatos a la presidencia que participan en la Primaria del 22 de octubre, pueden seguir haciendo proselitismo político en busca de apoyo popular porque, a pesar de que sobre ellos instancias oficiales dicen que están inhabilitados, legal y constitucionalmente no se encuentran privados de sus derechos políticos porque ninguno de los tres ha sido enjuiciado por delito alguno.

Afirmación en tal sentido hizo el doctor Miguel Soto, profesional del Derecho y profesor universitario en esa materia, quien al ser entrevistado por El Impulso acerca de diversos aspectos de la política nacional dijo que hace falta seriedad en las decisiones tomadas por los organismos públicos, ya qué estos deben ceñirse estrictamente a la Constitución.

En cuanto a las presuntas inhabilitaciones que han sido tomadas por la Contraloría General de la República, el doctor Soto fue enfático al señalar que nadie puede ser inhabilitado en Venezuela para ejercer sus plenos derechos ciudadanos.

Las funciones de la Contraloría, continuó diciendo, están precisadas en la Constitución de 1999, según las cuales ese organismo tiene que asumir responsabilidades en el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos y gastos de la administración pública y en los bienes públicos.

Una de sus atribuciones es saber de la deuda contraída por el Estado venezolano y, por supuesto, de la forma como se ejecuta el presupuesto de la nación.

Con excepción de Capriles, que fue gobernador, ninguno de los otros dos ha tenido funciones de administrador de dineros y bienes públicos.

Ninguno de los tres ha sido enjuiciado y, por lo tanto, tienen todos sus derechos para aspirar a la presidencia de la República y, por tanto, contrario a lo que han dicho otros aspirantes, deben dejar de hacer campaña en el país para adherir acompañamiento de los electores.

Control

¿Cómo es que se ha deteriorado la institucionalidad en Venezuela al haber asumido el Ejecutivo Nacional el control de todos los demás poderes?

La base central del funcionamiento de un país son las instituciones públicas fundamentalmente, pero con la condición de que estas deben cumplir al pie de la letra lo establecido en la Constitución de la Republica en cuanto a la separación de poderes. Esto tiene como propósito que no funcione como un reinado, sin caudillos y en donde prevalezca el estado de Derecho. Esa es una condición insustituible para que funcionen las instituciones a plenitud.

Abuso

¿Cómo pudo darse el caso de que Amazonas perdiera su representación en 2.015 y no la pudo recuperar?

-Tradicionalmente, Venezuela ha sido un país presidencialista. Sin embargo, el Poder Legislativo, que es la representación de todas las entidades federales, perdió en 2.015 los diputados indígenas de Amazonas y nunca los pudo recuperar. Lo que sucedió en esa ocasión es consecuencia, en primer lugar, de una situación de política abusiva, porque la política no puede estar por encima de la voluntad popular y, en segundo término, quedó demostrada la debilidad de nuestro estado de Derecho, a tal punto que ni los ciudadanos electores ni los electos tampoco consiguieron justicia para la expresión soberana del pueblo

Improcedente

¿Qué nos dice del desacato de la entonces Asamblea Nacional que declaró el Tribunal de la República?

La medida de desacato es improcedente en las condiciones como se plantearon. Si por alguna circunstancia la Asamblea Nacional hubiese cometido alguna falla, debió haberse hecho un juicio, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso; pero nada de eso no ocurrió. En razón de esa medida, fue írrita la sentencia desde el punto de vista del Derecho.

¿No pierde cualidad el Poder Legislativo cuando deja de interpelar a los ministros, ni procede a realizar investigaciones como en el alarmante caso de la desbordada corrupción que se registró en Pdvsa, no de ahora sino desde hace más de veinte años?

No solamente deja de cumplir sus funciones que le confiere la Constitución, sino que, además, los integrantes del cuerpo legislativo podrían estar haciéndose cómplices de un hecho que a la republica le interesa sea esclarecido. No hacerlo es muy grave desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista legal.

¿Tiene alguna explicación que funcionarios del Consejo Nacional Electoral o diputados de la Asamblea Nacional sean escogidos por esta para integrar el Tribunal Supremo de Justicia, sólo por pertenecer al partido de gobierno?

Eso es otro abuso de poder, condenable y violador de principios constitucionales. Decisiones de ese tipo para favorecer al régimen son reprochadas por la opinión pública en general, la cual no comparte el procedimiento, ni mucho menos acepta las personas seleccionadas para esa instancia. Y la comparo con algo:. En este momento en Venezuela hay un proceso de primaria y una de las fortalezas de ese proceso es precisamente la respetabilidad y credibilidad de la Comisión Nacional de Primaria en razón de que sus integrantes son personas con honorabilidad a toda prueba, a lo que debemos agregar que ninguno de los factores que están participando en ese proceso las ha cuestionado. Esa es la forma como debe hacerse ese tipo de selección y procedimiento.

Inexistente

¿Cómo se puede entender que la Contraloría General de la República inhabilite a ciudadanos que aspiran a cargos públicos?

Esta muy claro que la inhabilitación tiene que ser un proceso judicial. En las leyes democráticas latinoamericanas en general no permiten la inhabilitación en procedimientos administrativos. Incluso hay un ejemplo importante ocurrido en el 2015 cuando el alcalde Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, fue inhabilitado administrativamente, pero apeló por la ilegalidad del procedimiento, lo que llevó a que se revisara completamente la causa y le levantaron la inhabilitación y hoy es el presidente de Colombia.

En este punto, el doctor Soto hizo la explicación sobre el caso de María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano con el cual encabezamos la entrevista.

Ninguno de los tres, dijo en forma contundente, ha sido inhabilitado de manera judicial y, por lo tanto, a mi me parece procedente que todos continúen en su aspiración y una vez que el pueblo decida quien fue el escogido, entones, habrá que consignar la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral.

¿Y en caso de su desconocimiento?

Se vería una violación muy grave a la Constitución y a las leyes, e indudablemente, un golpe de Estado institucional a un proceso plenamente democrático.

¿Es posible comprender que todavía la Contraloría General de la República no haya procedido investigar lo que ha sucedido en Pdvsa?

Si es comprensible: Está paralizado por razones políticas. La Contraloría es una institución inexistente para el estado de Derecho, en la cual se gasta un dinero del erario público injustificadamente para que no funcione.

Privatización

¿Cómo observa ahora que Pdvsa está en situación crítica que se hayan vendido las refinerías que tenía la empresa en el exterior?

-En este gobierno, ejecutivamente, sin previa consulta con la Asamblea Nacional, fueron vendidas a Rusia 4 refinerías que tenía en Alemania y otras tantas en Inglaterra, Escocia, Bélgica y Suecia.

Ante estas operaciones se puede decir que un hecho asi fue una manera de haber privatizado bienes muy valiosos de Pdvsa, que no se podía hacer por cuanto todavía no está contemplado la legalidad de esas ventas. La empresa sigue siendo del Estado venezolano y no puede privatizarse ninguno de sus bienes sin haber sido modificada la ley.

Ética y moral

¿Cómo es que el gobierno suscriba acuerdos con otros países y no se conozcan los contenidos de esos documentos, cuando éstos deben ser del conocimiento de la ciudadanía?

Esa es otra violación. Ya todo el mundo sabe que son documentos públicos. Los documentos públicos tienen interés para el ciudadano y para el funcionamiento del aparato estadal.

Con usted hemos tratado aspectos relacionados con el caso de Alex Saab. ¿Cómo es que llegó el gobierno a decir que era diplomático?

Sorprende que el gobierno haya defendido a un empresario colombiano detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, pero luego se le adjudica condición de diplomático que no reconoce la justicia estadounidense.

Como ese caso todavía está latente, sería bueno que hiciéramos encuesta para tratar el problema de la ética y la moral en la administración pública.

En ese asunto se ha puesto en duda la respetabilidad como país soberano en apoyar incompetencias e inconveniencias. En lo primero porque se quiso decir que era embajador y ni siquiera era venezolano y fue inconveniente porque lo que hizo ese individuo fue el despilfarro de una cantidad de enormes millones de dólares por los cuales tiene un juicio en los Estados Unidos, ya que en ese país cometió delitos.

Hablando de Estados Unidos, sus autoridades han hecho graves acusaciones contra funcionarios de alto nivel, e incluso militares, por delitos de narcotráfico. Sin embargo, antes que proceder a realizar una investigación profunda, lo que ha hecho el gobierno es desmentir los señalamientos. ¿Cómo queda la imagen de la república ante el mundo?

Hay algunas personas que han dicho que Venezuela es un estado fallido y un narcoestado; pero, no puedo afirmar lo uno ni lo otro. Por sus frutos los conoceréis, dice el Nuevo Evangelio cuando nos remite a las acciones de las personas. Solo sus acciones son las que hablan de ellos; es decir, de su conducta moral y de su ética.

-En este mismo sentido, ¿no es muy grave que se esté hablando de un cartel de los soles, en alusión a militares de alto rango, que estén involucrados en narcotráfico?

Yo oro porque eso sea mentira. Le pido a Dios que no sea verdad. Pero, indudablemente, hay cosas que aclararle al país porque no nos conviene que se digan esas cosas de gente venezolana.

Soberanía

¿Cómo se puede hablar de soberanía cuando Venezuela, en boca del propio Hugo Chávez y de los mandamás de Cuba, formaban una sola nación y, desde entonces, las relaciones han sido ejercidas por la isla que tiene a funcionarios como asesores en distintas instancias de los poderes venezolanos?

Yo no se si es Venezuela es soberana o no lo es. Me da tristeza pensar la cantidad de venezolanos que tuvieron que luchar para lograr la soberanía de Venezuela y esta se pueda haber perdido sin disparar una sola bala. Eso seria monstruoso para el país.

-¿Cómo ve usted las relaciones de Venezuela con países no democráticos como China, Rusia, Irán, Bielorrusia, Siria, Turquía, así como las dictaduras de Cuba y Nicaragua?

No son criticables las relaciones internacionales si éstas se hacen para mantener actividades que beneficien al país. Lo que preocupa es que se conforme un eje dentro de un planteamiento ideológico y político para vulnerar las democracias existentes. Porque las relaciones pueden entenderse con todo el mundo, pero no para someter a la población y llevar a cabo todo los abusos.

¿Tendría algún sentido que el propio Nicolás Maduro haya dicho que el dólar es una válvula de escape para la economía nacional y ahora, atendiendo a sugerencias del régimen iraní, diga que buscará otro tipo de moneda, como el yuan, para las relaciones comerciales del país?

Esas palabras del presidente muestra la tragedia del bolívar y de la economía durante este gobierno. A su pregunta yo haría otra: ¿Qué nos espera?

Oposición

Doctor Soto, ¿esta situación que estamos viviendo, como dicen algunas personas que critican la oposición, se debe a que ésta ha guardado silencio?

Yo puedo entender que haya sectores de la oposición que hayan tomado la decisión de no hablar, pero no todo el mundo. La oposición no es solo de personas que todavía. Viven, sino también de los centenares de adultos y jóvenes que murieron en las calles, así como de los que están los presos en El Helicoide y en otras dependencias de los cuerpos represivos. La oposición dignamente se ha expresado en muchísimas oportunidades. Y hemos visto cómo los efectivos militares y policiales han ha repelido al pueblo indefenso cuando éste ha salido a la calle para protestar enérgicamente como le corresponde por derecho constitucional . Y de esa manera el pueblo no solo ha sufrido por la muerte de inocentes, sino que profesionales, técnicos y, en general, gente de todas partes se ha ido del país. Hoy día tenemos más de siete millones fuera del territorio venezolano porque no encontraron su felicidad en Venezuela. Y es esa oposición la que hoy confía en que haya un cambio para que podamos vivir dignamente.

