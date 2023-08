El Dr. “Chema” Colmenárez y el cardenal Baltazar Porras hablarán del Dr. José Gregorio Hernández en el Meeting de Rímini #15Ago

Del 20 al 25 de agosto se llevará a cabo el Meeting de Rimini, el cual es un encuentro cultural y de fe que organiza el movimiento Comunión y Liberación, en Rímini, ciudad ubicada en la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia, donde celebrará la 44ª edición.

En este encuentro estarán presentes el doctor José Manuel “Chema” Colmenárez y el cardenal Baltazar Porras quienes presentarán “la vida y obra del Dr. José Gregorio Hernandez” el 22 de agosto en un evento que atrae a más de 400 ponentes italianos e internacionales.

“Mucha gente acá en Europa no sabe porque fue elevado a Beato la persona de José Gregorio Hernández y es lo que queremos que se sepa. El siguiente paso es que se compruebe un segundo milagro, que se reconozca por los comités encargados para permitir canonizarlo y pasar a ser el santo”, destacó Colmenárez.

Al comentar su experiencia en este tipo de encuentro, el doctor “Chema” Colmenarez agrega que estuvo presente en el Meeting de Rímini en el 2019 donde habló acerca del Operativo Médico Quirúrgico El Tocuyo, una iniciativa del otorrinolaringólogo. “Para este año me invitaron para presentar la vida y obra de alguien que nosotros sabemos lo que significa para nuestro país, pero en Europa no es tan conocido”.

“Estaba hablando con mi madre, ella está apunto de cumplir 93 años, y ella me comenta que cuando yo estaba pequeño tenía problemas respiratorio y me llevaron al pueblo donde nació José Gregorio a pedir por mi salud y eso yo lo voy a contar y ahora como médico tocuyano recordar eso me hace sentir orgulloso y sé que es igual para los tantos de miles de médicos venezolanos que pudiesen estar aquí y el hecho que me hayan seleccionado me hace sentir sentir orgulloso y satisfecho de tratar de poner muy en alto el nombre de Venezuela y de la comunidad médica venezolana acá en la comunidad italiana”, acotó.

Cabe resaltar que este encuentro fue inaugurado en 1980 y es la insignia de Comunión y Liberación, una asociación internacional de fieles. Es un evento importante en la política nacional de Italia, que atrae a oradores invitados de alto perfil y recibe una cobertura notable en la prensa de ese país.

En el escrito de presentación referente al Dr. José Gregorio Hernández, destaca que el médico venezolano vivió entre América Latina y Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, y que dedicó su vida a los pobres y a la construcción de la paz, centrando este evento como inspiración a la vida, la obra y el mensaje del Beato José Gregorio Hernández.

