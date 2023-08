Javier Milei promete cambiar la política de Argentina hacia Venezuela: No hacemos pactos con comunistas #18Ago

El candidato presidencial Javier Milei prevé, de llegar a la Presidencia de Argentina, cambiar las relaciones con la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.

También dijo que China pasaría a ser solo un socio comercial del sector privado, pero, afirmó, su gobierno no hará pacto con comunistas. “La gente no es libre en China, no pueden hacer lo que quieren y cuando lo hacen, los matan. ¿Comerciarías con un asesino?”, manifestó.

“No promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba ni con Venezuela ni con Corea del Norte ni con Nicaragua ni con China», agregó el candidato en una entrevista con Bloomberg.

Milei, líder de La Libertad Avanza, también cree necesaria la eliminación del Mercado Común del Sur porque es “una unión aduanera defectuosa” que perjudica a los argentinos. “En el fondo, es un comercio administrado por Estados para favorecer a empresarios prebendarios”, manifestó.

El candidato, que se impuso en las elecciones primarias del pasado domingo en Argentina con 30,04 % de los votos, recibió una respuesta del régimen de Xi Jinping. La Cancillería china aseguró que si Milei visitara el país y lo observara respondería de manera diferente a la pregunta de si China es libre.

El portavoz Wang Wenbin aseguró que China, bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, ha logrado “dos grandes milagros”: “el rápido desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo”.

Según Wang, el sentimiento de felicidad y seguridad de los chinos aumenta cada día. “La libertad es parte importante de los valores comunes de toda la humanidad y de los valores fundamentales del socialismo”, dijo Wenbin.

