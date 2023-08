PulsoEmpresarial Interruptores automáticos o Breaker refuerzan la seguridad de los sistemas eléctricos

Cuando un circuito o cableado eléctrico está sobrecargado en amperaje, los Breaker cortan automáticamente el suministro de energía eléctrica, evitando que se produzcan cortocircuitos que causen daños mayores a las instalaciones, como los incendios que son consecuencia de esos cortocircuitos.

Sin interruptores automáticos los sistemas eléctricos no serían seguros, debido a la posibilidad de accidentes, causados por las fluctuaciones eléctricas, que ya son comunes en el país, o por problemas de cableado y fallas en los equipos, El trabajo del Breaker es cortar el circuito siempre que la corriente salte por encima de un nivel seguro.

- Publicidad -

El presidente de la marca Pickens, Ramón Abreu, señaló que “fabricamos una amplia gama de protectores para todos los usos con lo último de la tecnología, En el caso de los Breaker se elaboran con ABS (plástico no inflamable), y utilizando cobre en la parte interna”.

Explicó que los Breakers de Pickens tienen internamente “un bimetal que se expande y se contrae, dependiendo de si hay un exceso de amperaje. Cuando él se dilata, hace que brinque el breaker. Si eso no es un metal de calidad, el breaker puede no reaccionar o dispararse en el momento en que no debe, y permitir la entrada de una potencia eléctrica que no es la acorde. Y si no tiene ABS, ese chispazo hace que el plástico que no es ABS se encienda, por lo que muchas veces esos aparatos son los que inician un incendio, porque no tienen el material ABS”.

Bien controlados

- Publicidad -

La fábrica donde se elaboran los Breakers es 50% automatizada, con máquinas de inyección de plástico, para elaborar todos los componentes necesarios del artículo, que es casi todo en su conjunto, pero el acabado y el empaquetado es manual.

Los dispositivos tienen que estar muy bien controlados, la soldadura tiene que ser perfecta, y Pickens realiza todos los controles de calidad in situ necesarios, para garantizar a sus clientes la eficacia de sus productos, razón por la cual con toda tranquilidad otorga 2 años de garantía.

Añadió Abreu que cuidan todos los aspectos de la fabricación “tiene que ser anticorrosivo porque si se oxidan, pierden la conductividad. Todo esto es importante y está controlado por Pickens en su portafolio que ofrece más de 300 productos”.

Estos productos tienen alta resistencia al Trip (la corriente nominal del interruptor automático que pueda soportar sin disparar). Se utilizan para tableros y en cajas de paso y control.

La tolerancia es más fuerte, el breaker está en el sitio principal de una oficina o una casa, por ejemplo, donde entra la electricidad y si hay un cortocircuito él se dispara. El trabajo de Voltaje de los breakers Pickens depende del modelo, y hay cuatro: Dos tipos atornillables-superficial (THQC-1P de 120/240, y el THQC-2P de 240/380) y dos tipos para empotrar -enchufables (THQL-1P de 120/240, y el THQL-2P de 240/380).

Para obtener más información, visite el sitio web de Pickens: www.pickensexport.com/. También sus redes sociales: Instagram (@pickensexport) y Facebook (Pickens Export).

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí