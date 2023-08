Djokovic vence a Alcaraz y se consagra en Cincinnati #21Ago

Con una épica remontada en casi cuatro horas, Novak Djokovic derrotó este domingo a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Cincinnati y se tomó una revancha por su derrota del pasado mes en Wimbledon.

El serbio llegó a salvar una pelota de partido ante el número uno del Ranking ATP para imponerse por 5-7, 7-6 (9/7) y 7-6 (7/4) y alzar su tercer título en Cincinnati y el número 39 de su carrera en torneos Masters 1000, récord del tenis masculino, culminando así un exitoso regreso a Estados Unidos después de dos años de ausencia e igualó el balance personal con Alcaraz a dos triunfos por bando antes de la gran batalla del Abierto de Estados Unidos (28 de agosto – 10 de septiembre).

Fue un partido que pudo ganar cualquiera, donde Carlos Alcaraz comenzó mejor, llevándose el primer parcial y cobrando ventaja en el segundo. Pero cuando el serbio estaba a su merced, el español no supo rematarle y Nole, tirando un poco de experiencia y otro poco de su formidable tenis, logró darle la vuelta al choque, para llevárselo en la tercera manga, cobrándose así venganza de su pasada derrota en Wimbledon a manos del murciano.

Djokovic extendió su récord en Masters 1.000 hasta su título 39, tercer torneo conquistado en 2023 y 95º en su carrera, estando ahora solo por detrás de Jimmy Connors y Roger Federer.

Para Alcaraz, supone un aprendizaje más, aunque no ganó su séptimo título de 2023, va camino a la defensa del título en el inminente US Open, que será la siguiente parada de este duelo que comienza a ser histórico, el US Open. Allí, torneo donde Alcaraz defiende título.

Djokovic derrotó 5-7, 7-6 y 7-6 al español Alcaraz y se quedo con el Masters de Cincinnati. pic.twitter.com/Y7bR002pFG — Ivan Kasanzew🎬 (@IvanKasanzew) August 21, 2023

