Pérez Vivas asegura desde Antímano que derrotará a Maduro «voto a voto» 21Ago 

Su intención de derrotar a Maduro “voto a voto” dio a conocer el precandidato a la presidencia de la República, César Pérez Vivas, quien recorrió las calles de la parroquia Antímano, en la ciudad de Caracas, donde conoció de cerca el sentir de la comunidad. En barrio nuevo, le expresaron su frontal descontento con Nicolás Maduro y sus políticas erradas.

«A la gente no le alcanza el salario y todos lo expresan de manera clara que no quieren más socialismo, no quieren más a Maduro y por eso nosotros voto a voto derrotaremos a Maduro para que vuelva a haber trabajo, empleo, para que alcance el dinero, para que volvamos a tener servicios de calidad, es el compromiso que tenemos con Venezuela», precisó el abanderado de Concertación Ciudadana.

Cómo parte de su recorrido por las principales paradas de transporte hacia los barrios de esta emblemática zona del oeste de Caracas, el candidato expresó su gratitud con la receptividad que recibió por parte de los vecinos: «Recibimos bastante solidaridad y disposición al cambio (…) Encontramos disposición al diálogo y anhelo de trabajo».

Maduro convirtió el salario en limosna

Hizo referencia a los bajos salarios que dispone el venezolano para vivir durante el mes, por lo que insistió en que «No hay otra fórmula para salir de la pobreza que produciendo, que generando riquezas, que cambiando el modelo político y económico».

Desesperanza política

Pérez Vivas también destacó que, en su recorrido por la zona, conoció de cerca el descontento social con la disciplina política que podría contrarrestar años de mal gobierno en el país. «Nos tropezamos con personas desesperanzadas, que no creen en ninguna posible solución y se refugian en la antipolítica pero no son la mayoría, la mayoría quiere cambio», reconoció.

Recordó que es a través del voto la única forma democrática y definitiva como el país puede salir del socialismo del Siglo XXI, que tiene más de 20 años acabando con el sistema público, político, económico y social de la nación.

