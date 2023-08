Armando Prado: El régimen prohíbe hablar de Chávez y Diosdado Cabello #24Ago  

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en su programa de televisión, puso un cartel con el letrero “aquí se prohíbe hablar de Chávez”, y en el que fuera el canal de oposición hasta que lo compró el chavismo, no sólo se prohíbe hablar de aquel que disfrazó la peor dictadura que ha tenido el país con el uniforme de “socialismo del siglo 21”, sino también de Diosdado Cabello.

Esa es la razón por la cual fue despedido el periodista Sair Contreras, quien al entrevistar al diputado chavista Magallanes, le contradijo cuando éste le invitó a visitar las calles y ver los resultados del poder popular, declaró el profesor Armando Prado, coordinador del movimiento Larenses con la Primaria.

Las redes sociales se encargaron de difundir esa polémica entrevista, en la cual el periodista confesó que una hermana, policía, hubo de irse a Cúcuta, Colombia, para trabajar como niñera, ya que el salario que percibía como funcionaria no le alcanzaba y, además, su otra hermana, médica, trabajaba en un centro asistencial del gobierno donde no había insumos, no le gustó en nada esa revelación al diputado.

Y mucho menos que haya dicho que Hugo Chávez, en el 2005 y a través de una cadena de radio y televisión, invitó a Daniel Ortega a bañarse en el Guaire; le entregó recursos a Jacqueline Farías, para limpiar al río; pero, éste nunca fue saneado; y , además, recordó que también mucho dinero había recibido Diosdado Cabello, para la construcción de un ferrocarril, dinero que nadie sabe su destino final, molestó igualmente al entrevistado.

Y la gota que derramó el vaso fue que Contreras se quejara de que tiene que cargar el vital líqido para beber porque en su domicilio no hay, como tampoco lo hay para los vecinos de su sector, no obstante que en éste, jurisdicción del estado Miranda, es gobernado por el chavismo.

Pero, creo, prosiguió el profesor Armando Prado, que le molestó a José Vicente Rangel Avalos, el hijo del extinto José Vicente Rangel, directivo de Globovisión, fue su afirmación de que la realidad supera las imágenes de televisión.

Rangel Avalos, el mismo que inventó las zonas de paz para que los delincuentes vivan y utilicen como sitio seguro de sus botines, enseguida que terminó el programa, le pidió la renuncia a Contreras y al oponerse éste, lo botó.

Lo que ocurrió es muy claro: Contreras pensó que como periodista podía expresar su opinión; pero, en Venezuela, ese derecho está extinguido totalmente y es por ese motivo que a los entrevistados, que no son afines al régimen, en casi todos los programas informativos cuando un dirigente político va a ser entrevistado, se le advierte que no puede hablar mal de ningún funcionario.

Y la hegemonía comunicacional que se planteó en el gobierno de Chávez y continuada con Maduro no es otra cosa que el control absoluto que tiene el régimen sobre las plantas de televisión oficiales y privadas, así como sobre las estaciones de radio, porque como ya decía anteriormente, el derecho a la expresión ha sido eliminada en Venezuela, aunque aparezca como derecho constitucional, manifestó el profesor Prado. Este es uno de los motivos porque tenemos que elegir a un candidato en la Primaria, para que enfrente con decisión, fuerza y apoyo popular a este régimen que sólo ha traído atraso, hambre decepción a los venezolanos, incluyendo a los propios ingenuos chavistas.

