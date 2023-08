Maratón CAF Caracas 2024: El 17 de marzo será el evento deportivo por la integración de América Latina y el Caribe #24Ago

Será el 17 de marzo de 2024 cuando se correrá el Maratón CAF Caracas, también conocido como el maratón de la integración de América Latina y el Caribe, el cual y ofrecerá 2.000 cupos para la modalidad 42K y 4.000 cupos para 21K, de acuerdo con el anuncio del presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, Sergio Díaz-Granados, durante el evento de lanzamiento de esta competencia realizada en la ciudad sede de la multilateral.

La ruta del Maratón CAF 2024 será la misma de ediciones anteriores, comenzando y terminando en el Parque Los Caobos, y pasando por los municipios Libertador, Baruta, Sucre y Chacao, para el disfrute de todos los venezolanos y los extranjeros que asistan a esta cita por la integración.

- Publicidad -

El inicio de las inscripciones para los 6.000 corredores será el próximo 2 de octubre. Una buena noticia es que el precio de la inscripción será el mismo de la edición anterior, con un costo de USD 40. CAF informará oportunamente los detalles logísticos y novedades a través de sus plataformas digitales.

Récords en 2023

Durante la edición anterior, celebrada el 19 de marzo de 2023, miles de personas salieron a las calles de Caracas para apoyar a los más de 5.000 corredores provenientes de más de 20 países de América Latina y el Caribe, así como de cada región de Venezuela. El maratón contó con un récord en la participación de corredores élite con un total de 26 atletas de 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

En las categorías 42K y 21K se rompieron todos los récords: Magaly García (2:36:07) (Venezuela) y Justino Da Silva (2:16:15) (Brasil) fueron los primeros en cruzar la línea de meta en la modalidad 42K, mientras que en la modalidad 21K se alzaron como ganadores, Joselyn Brea (1:13:25) (Venezuela) y José Mauricio González (1:03:07) (Colombia). Además, ambas venezolanas conquistaron récord nacional por categoría.

- Publicidad -

El Maratón CAF 2023 no concluyó con el día de la carrera, luego se celebraron dos concursos que tienen como objetivo fomentar la integración regional a través de la fotografía y la escritura. Las ediciones anteriores del Maratón CAF han recibido las certificaciones en Responsabilidad Ambiental por el Council for Responsible Sport, y la séptima edición no fue una excepción al recibir la máxima certificación como un evento deportivo sustentable y responsable.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí