Cabello: El nuevo CNE tiene «la herencia que dejó Tibisay Lucena» #28Ago

Según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) «tiene una estructura sólida». Para el también diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, el país tiene el mejor poder electoral del mundo, «la herencia que dejó Tibisay Lucena».

«Esta semana fueron designados los nuevos rectores del CNE, el Psuv cumplirá siempre las normativas que en materia electoral sean dictadas por este CNE, siempre lo hemos hecho, es el mejor Consejo Nacional Electoral del mundo«, dijo el lunes 28 de agosto durante una rueda de prensa.

La nueva directiva del ente comicial la integran Elvis Amoroso, excontralor general, como presidente; Rosalba Gil, exsecretaria de la referida AN; Carlos Quintero, mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb); Aimé Nogal, abogada y exmilitante de Un Nuevo Tiempo; y Juan Carlos Delpino, exrector suplente.

El dirigente oficialista calificó de «equilibrado» el nuevo rectorado del CNE. Reiteró que las elecciones «pueden ser en cualquier día. Lo que establece la Constitución es que se entregará cada seis años la Presidencia».

Sobre los cuestionamientos que ha hecho la oposición a las nuevas autoridades señaló que «le pones el CNE que quiere a la oposición y terminan peleando entre ellos, porque se odian».

«Ellos se asustan con el pueblo, es la verdad. Pueden tener la seguridad que nosotros no nos vamos a dejar tumbar; que todos los que han pedido invasiones, en caso de que ocurra algo, deben ser tratados como enemigos de la patria. Son ellos quienes están llamando a la desobediencia», agregó.

Por otra parte, señaló que el Psuv tiene hasta ahora 17.550 actividades realizadas; 325 marchas municipales; 1.227 concentraciones; 826 jornadas de formación; 3.214 «cafecitos», 899 sancochos comunitarios. Aseguró que el partido seguirá en sus jornadas de movilización

Un total de 2.581.180 personas han participado este año en esas manifestaciones públicas de respaldo a Nicolás Maduro, aseguró .

«Ya tenemos unas ocho semanas revisando, haciendo un reconocimiento a nuestra gente, cada día hay más actividades. Es un encuentro en una calle, en una casa, y allí se van discutiendo cosas», reiteró.

Opuesto al diálogo

Cabello, considerado el número dos del oficialismo, consideró que la oposición «no tiene nada» para negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de diálogo de México, cuyo proceso está estancado desde noviembre pasado.

Desestimó la capacidad de negociadores como Tomás Guanipa, que forma parte de la delegación opositora en los diálogos, para hacer ofertas al Ejecutivo.

«¿Qué puede negociar un personaje como Tomás Guanipa en México? No tiene nada que negociar, es nulo, vacío, no toma decisiones (…) no tienen nada que negociar, no se han dado cuenta de que el país los dejó atrás», dijo, pese a que la oposición expuso sus condiciones en diversas ocasiones.

