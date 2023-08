Angelo Palmeri: Seguimos afianzando la ruta electoral, nos mantenemos a la disposición de los venezolanos #29Ago

La tolda azul trabaja arduamente en función de darle vida a las más de 5 mil mesas y 3 mil centros propuestos por la Comisión Nacional de Primarias para el próximo 22 de octubre, aseguró el secretario de Organización Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, Angelo Palmeri.

- Publicidad -

Palmeri destacó que nos corresponde a todos los factores y actores políticos seguir apoyando y promoviendo la Primaria y el voto como herramienta de lucha. “Hay que continuar afianzando la ruta electoral y mantenernos a la disposición de los venezolanos”.

En referencia a las reuniones con distintos candidatos a la Primaria, el representante de la Casa Azul indicó que han conversado con distintas instancias y factores, “el eje central de UNT es la construcción de la política, no podemos abandonar el terreno de las reuniones, de articular con los otros actores y factores los objetivos comunes”.

Agregó que, “es necesario construir una base sólida que nos lleve al verdadero objetivo que es el 2024, no podemos sacarlo del discurso y solo enfocarnos en algo particular como es la Primaria, pero el objetivo es el 2024 y 2025, un ciclo electoral completo y es el fortalecimiento de la ruta electoral y la unidad es lo que no podemos perder de esa ruta”.

- Publicidad -

Al mismo tiempo, Palmeri afirmó que “nuestro partido está todos los días en constante evolución, poniendo a prueba la organización, en acompañamiento a los problemas de la gente, la función social del partido ha sido fundamental y el mejor ejemplo de eso es el gobernador Manuel Rosales. En esta unidad que estamos construyendo siempre va ha haber vulnerabilidades y puntos débiles, pero la estamos compaginando con los demás factores, buscando la organización que puede mejorar en todos los niveles”.

Palmieri precisó la manera de reconectarse con el elector, identificarse con los problemas que vivimos todos los venezolanos.

“La propuesta es la construcción de alternativas y los partidos hemos venido marcando la pauta, cuando iniciamos este proceso después de las elecciones del 2021 le hemos hecho ver a los venezolanos que con organización, identidad de criterio y con la misma estrategia podemos lograr victorias electorales”, aseguró en Televen.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí