La venezolana Stefany Belandria es la piloto más joven de Latinoamérica #30Ago

Stefany Belandria, originaria de Guasdualito en el estado Apure, logró una hazaña extraordinaria al convertirse, a la edad de 17 años, en la piloto más joven tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica.

Su deseo de convertirse en piloto la llevó a dar sus primeros pasos en una academia en el estado Carabobo a los 16 años, sin haber tenido experiencia previa en la aviación.

En su localidad natal, los aviones militares que surcaban los cielos llaneros eran su única conexión con la aviación. A pesar de ello, se propuso alcanzar su sueño en un entorno en el que el aeropuerto local no operaba vuelos comerciales desde hace décadas.

Stefany, sin antecedentes familiares en la aeronáutica y con escaso conocimiento en el campo, tomó junto a sus padres la decisión de perseguir su vocación. Su búsqueda la llevó a Valencia, donde comenzó su formación como piloto. Sin embargo, debido a su edad, tuvo que obtener una autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) para empezar el curso de formación. A los 16 años inició su preparación, esperando cumplir los 17 años, la edad mínima requerida para obtener su licencia de piloto.

Durante su formación, Stefany alternaba sus estudios en el liceo con un curso de inglés y la preparación como piloto. A pesar de los desafíos, logró graduarse como bachiller, piloto y bilingüe.

Ningún obstáculo la detuvo



En noviembre de 2022, Stefany Belandria finalmente alcanzó la edad necesaria para obtener su licencia y autorización de vuelo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cumplir su sueño de volar, una apendicitis la llevó de urgencia a un centro de salud, lo que la mantuvo en tierra durante varios meses.

“Fue demasiado frustrante. Yo le decía a las enfermeras a mi no pueden operar en cinco horas tengo un vuelo, yo no podía creer lo que me estaba pasando, le decía a mi compañero de residencia, Luis diles que no me operen”, contó Stefany entre risas ese episodio que le obligó esperar.

Después de superar este obstáculo médico, Stefany emprendió un nuevo rumbo y viajó a Estados Unidos en enero de este año, donde recibió el apoyo de conocidos para ingresar a una academia de aviación en Miami. Su preparación previa en Venezuela resultó invaluable, ya que su dominio del inglés le permitió comprender las instrucciones y manuales sin dificultades.

Un logro que enaltece a su país



Esta semana, con dedicación y perseverancia, Stefany Belandria se graduó como piloto privado en Estados Unidos a la edad de 17 años, estableciendo un récord como la mujer más joven en lograr tal proeza en ese país y en Latinoamérica.

Aunque ha logrado un hito asombroso, Stefany no se detiene aquí. Su próximo objetivo es obtener la capacitación para convertirse en piloto de instrumentos y, posteriormente, en piloto comercial. Sueña con volar un Boeing 737 y espera, algún día, aterrizar en el aeropuerto de Guasdualito, que actualmente permanece inactivo en términos de operaciones comerciales.

Su determinación y ambiciones en el mundo de la aviación la han convertido en un ejemplo inspirador para muchos. Ella y tantos jóvenes venezolanos son un ejemplo del gran talento que hay en el país.

Mira la entrevista que le realizó el reportero del equipo de Radio Fe y Alegría Noticias, Juan Carlos Rosales, a Stefany Belandria.

