OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Ciudadanos para el Mundo #31Ago

Soy apasionado a la lectura y a escuchar a las personas que tienen disciplina y son ordenados en sus compromisos y su forma de vivir en familia, me llamó poderosamente la atención el nuevo sistema japonés y sobretodo la forma educativa, donde se enseñan a los jóvenes para el mundo y no para el Japón; por tal me permito compartir un documento que es de lectura buena y necesaria sobre todo en nuestro país; esto con la aspiración de que llegue al oído de las madres jóvenes y se orienten por este sistema con la plena seguridad que va ser de gran provecho; esto se lo dedico a las madres que me están honrando y haciéndome feliz con la segunda y tercera cosecha de nuevos nietos y bisnietos que me hacen disfrutar la vida a todo gozo, debidamente autorizado por el autor y con toda fe y sin ningún egoísmo y con fe deseo que este escrito sea de provecho por la paz y el futuro de sus retoños.

Hoy Japón formaliza su nuevo sistema educativo. Ya el viejo sistema educativo japonés era muy bueno y este es tan revolucionario que forma a los niños como “Ciudadanos para el Mundo,” no como japoneses. Se está probando en Japón un revolucionario plan piloto llamado “Cambio Valiente” (*Futoji no henko*), basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y Comenius. Es un cambio conceptual. Entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán globales, no nacionales.

- Publicidad -

El programa de 12 años, está basado en los conceptos:

-Cero materias de relleno.

-Cero tareas.

- Publicidad -

-Y solo tiene 5 materias, que son:

Aritmética de negocios.

Las operaciones básicas y uso de calculadoras financieras.

Lectura.

Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y terminan leyendo un libro por semana.

Civismo.

Entendiendo esto, como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia y a la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y medio ambiente.

Computación.

Office, internet, redes sociales y negocio on-line

Idiomas:

4 ó 5 Alfabetos, Culturas, Religiones, entre japonesa, latina, inglesa, alemana, china, árabe; con visitas socializadoras de intercambio a familias de cada país durante el verano.

¿Cuál será la resultante de este programa?

-Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 alfabetos.

-Son expertos en el uso de las computadoras y celulares como herramientas de trabajo.

-Leen 52 libros cada año.

-Respetan la ley, la ecología y la convivencia.

-Manejan la aritmética de negocios y finanzas al dedillo.

¡Contra ellos van a competir nuestros hijos!

–Chicos que saben más de los chismes de la farándula de moda, que saben y conocen los nombres y la vida de los artistas famosos, pero nada de historia, literatura o matemáticas, entre otros.

–Chicos que hablan solo español más o menos, que tienen pésima ortografía, que odian leer libros, que no saben hacer sumas de quebrados, que son expertos en “copiar” durante los exámenes y burlar las normas a los ojos de padres y educadores.

–Chicos que pasan más tiempo viendo y aprendiendo las estupideces de la internet, la televisión o partidos e ídolos de “Futbol,” que estudiando o leyendo, casi sin comprender lo que leen y por ello creen que un jugador de fútbol es superior a un científico.

–Chicos que son los llamados homo-videos, ya que no son socializados adecuadamente, sino que están estupidizados, zombis del Phone y Android, las Tablet, el skate, el Facebook, Instagram, los chats; donde solo hablan de las mismas estupideces que enumeramos antes o con los juegos informáticos, en un claro aislamiento que conocemos como autismo cibernético y que atenta contra la libertad, la educación, contra su autoestima, autonomía, contra el respeto a sus padres o al prójimo, contra el medio ambiente, la solidaridad, la cultura, y promueven un egoísmo alarmante dejando una sociedad ciega.

Creo que tenemos mucho trabajo por hacer.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

IG @volcancito2

@Jgmendozad

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí