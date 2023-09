Capriles: Los trabajadores venezolanos no tienen futuro con Maduro #4Sep

El líder opositor Henrique Capriles encabezó este lunes una reunión con representantes de los trabajadores de diversos sectores del país, en el marco de su movimiento La Venezuela del Encuentro, que busca impulsar la participación ciudadana y la unidad de las fuerzas democráticas de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

En el evento, Capriles escuchó las demandas y propuestas de los trabajadores, quienes denunciaron la precariedad de sus condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo debido a la hiperinflación que arropa al país.

El precandidato presidencial exhortó a los asistentes a no distraerse «Aquí no hay futuro con Maduro, esa es la realidad; el trabajador venezolano no tiene futuro con Maduro, y nosotros queremos que los trabajadores tengan futuro, como queremos que esta Patria que es la nuestra, tenga futuro», destacó.

Capriles criticó la política económica del gobierno de Nicolás Maduro y exigió un aumento salarial urgente para los trabajadores. Asimismo, planteó la necesidad de un cambio político que permita recuperar la democracia y la institucionalidad, así como una política económica que frene la hiperinflación en Venezuela.

Resaltó que a pesar de los aumentos de ingresos en recaudación tributaria y los ingresos petroleros, el salario no ha sido ajustado desde marzo del año 2022. Rechazó que se hable de recuperación económica cuando los trabajadores públicos están ganando 130 bolívares al mes.

También señaló que aunque los venezolanos quieren un cambio político, la prioridad es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, protegiendo la alimentación y la salud, por lo que exigió «dolarizar» el salario y aumentar el sueldo mínimo y la pensión – actualmente en 130 bolívares (unos 3,96 dólares, al cambio oficial) -, en un 3.687,8 %, hasta 150 dólares.

Rechazó que no puedan ser dolarizados los salarios y el pago de pensiones, mientras que el precio de la gasolina es cotizado en dólares, siendo el Estado venezolano el que administra las estaciones de servicio. Resaltando que los salarios deben dolarizarse hasta que se fortalezca la moneda nacional.

Capriles, quien ha sido inhabilitado políticamente por el régimen de Maduro, reiteró su llamado a la unidad de la oposición y a la realización de primarias para escoger al candidato unitario. Además, condenó la violencia política que ha sufrido él y otros candidatos opositores en los últimos días por parte de grupos oficialistas.

