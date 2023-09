Carlos Prosperi: «Basta de personalismos y de creernos todo poderosos» #4Sep

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Carlos Prosperi visitó de nuevo el estado Sucre y valoró las alianzas políticas como señal de madurez en la política venezolana

El candidato por Acción Democrática a las primarias de la oposición, Carlos Prosperi, visitó por tercera vez el estado Sucre y desde allí se refirió a las alianzas entre partidos políticos, entre ellas la anunciada recientemente entre Un Nuevo Tiempo, partido que apoya al representante de Primero Justicia, Henrique Capriles.

«En política las alianzas son normales, malo sería que en un escenario como el que tenemos y donde nos jugamos la democracia de Venezuela, uno de nosotros se inscriba aparte y decida participar solo en las elecciones presidenciales para dividir la unidad», dijo Prosperi a los asistentes.

«Qué si Manuel apoyó a Capriles, señores la política es de acuerdos, de madurez. Las alianzas son naturales. Tienen derecho a mover sus piezas, ¿o es que acaso nosotros estamos mochos? Aquí todo el mundo juega. Nosotros vamos a jugar y vamos a jugar para ganar», destacó Prosperi.

Advirtió que «no se trata de un nombre, ni de partidos políticos. Basta de personalismos y de creernos todo poderosos cuando el único todo poderoso es Dios, más bien hay que pedirle a Dios que nos dé la suficiente fortaleza, la suficiente madurez política para llevar adelante la unidad, que será la que nos dará el gran triunfo en las elecciones presidenciales».

«Todos somos necesarios, hasta los del chavismo, y que para llegar a la Presidencia de La República no podemos llegar solos, sino que hay que hablar con cada uno de los venezolanos que estan defraudados y que creyeron en este desastre que ya tiene 24 años», indicó el candidato a las primarias.

«Todo esto no lo podemos lograr y no lo podemos consolidar si no salimos a votar el 22 de octubre, porque cada uno de ustedes serán las personas que iniciarán la escritura de las páginas de este gran país que en el 2024 tendrá un nuevo renacer», recalcó Prosperi. «Cada uno de ustedes debe comprometerse también a movilizar a nuestro pueblo, a votar bien temprano el 22 de octubre y después que la 1 de la tarde Venezuela entenderá que ha nacido la prosperidad, finalizó el candidato adeco.

