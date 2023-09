Comisión de Primaria lanza buscador oficial de centros de votación #4Sep

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Para el proceso de primarias se habilitarán 3.008 centros de votación, según informó el presidente de la comisión, Jesús María Casal a finales de agosto

Tras instar a la población general a no recurrir a fuentes de información no oficiales relativas a las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 22 de octubre, la Comisión Nacional de Primaria (CNPrimaria) lanzó una herramienta que permite ubicar centros de votación para que los ciudadanos sepan a qué lugares pueden acudir a votar.

Desde la página web de la comisión, cualquier ciudadano puede consultar cuál es el centro de votación más cercano a su sector de residencia. Tan solo es necesario introducir el número de cédula y la fecha de nacimiento, y el sistema coteja estos datos con los del Registro Electoral.

La Comisión Nacional de Primaria explica que este buscador de centros de votación aplica únicamente para las primarias del 22 de octubre, y que fue elaborado a partir de la base de datos del Registro Electoral, con corte al 31 de mayo de 2023.

«Se incluye a todos los electores inscritos en el Registro Electoral Venezolano, sin que ello signifique que tengan la intención de participar en esta elección Primaria», detalla la página web.

Información oficial

Horas antes, la Comisión Nacional de Primaria exhortaba a la población venezolana a esperar las herramientas virtuales oficiales, emanadas desde esta instancia, para informarse sobre los detalles de las elecciones primarias que se efectuarán el 22 de octubre.

Entre estos instrumentos que la CNPrimaria, afirmaba, pondrá a disposición de la ciudadanía, se encuentra el buscador de centros oficiales, un mecanismo que permitirá a los votantes ubicar los centros de votación habilitados para esa jornada.

En este sentido, el organismo encargado de organizar el proceso de primarias insta a la población a esperar la habilitación de este sistema, en lugar de dejarse llevar por buscadores no oficiales que podrían informar de forma imprecisa.

«Exhortamos a venezolanos, dentro y fuera del país, a no hacerse eco de buscadores no oficiales de centros y mesas de votación, pues estos no cuentan con revisiones finales avaladas por este órgano rector y podrían arrojar información imprecisa sobre el lugar donde le corresponderá votar», afirmó el ente mediante un comunicado publicado en Twitter.

La comisión recalca que la única información relativa al proceso electoral que está confirmada y avalada es la que consolida su equipo técnico, que actualmente hace las revisiones finales para este buscador de centros de votación, confirmando cada centro y mesa disponibles.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a evitar la divulgación de información no oficial sobre las elecciones primarias, pues podrían «generar confusión en el electorado».

COMUNICADO / @cnprimariave exhorta a venezolanos a esperar por buscador oficial de centros de votación pic.twitter.com/bq5vHMvRCE — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) September 3, 2023

Para este proceso se habilitarán 3.008 centros de votación, según informó el presidente de la comisión, Jesús María Casal a finales de agosto. Fueron seleccionados mediante evaluaciones técnicas, de representación poblacional y a través del consenso entre las fuerzas políticas que participarán en el proceso.

Estos centros cubrirán el 100% de la población, al tener presencia en los 335 municipios del país y 97,5% de las parroquias.

