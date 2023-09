AN rechaza de manera categórica la detención arbitraria y tortura del estudiante de la UCV John Álvarez #7Sep

Los arrestos injustificados y la tortura, como herramientas del régimen de Nicolás Maduro para intimidar a las personas y evitar que estas ejerzan su derecho constitucional a protestar de forma pacífica, fue el tema central del debate realizado este jueves por la Asamblea Nacional legítima.

La AN rechazó de manera categórica, la detención arbitraria y los tratos crueles e inhumanos ejercidos contra el estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez.

Diputada Arellano: “No olvidemos a qué nos enfrentamos”

Al abrir el debate, la diputada Gaby Arellano (Concertación Por Venezuela), rechazó la detención de John Álvarez, un joven de 24 años, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, músico y líder comunitario.

“Su único delito es seguir soñando con una Venezuela de instituciones, de democracia y libertad. Un joven que, a pesar de las dificultades, no abandonó el país y se quedó alzando la voz por su comunidad. El régimen lo desapareció durante algunas horas y luego apareció en un tribunal con evidentes muestras de tortura. Fue electrocutado, golpeado con un bate y víctima de descargas eléctricas. Como John Álvarez, son centenares las víctimas de tortura de Venezuela y así lo recoge el expediente que reposa en la Corte Penal Internacional”, dijo.

La diputada pidió no olvidar “ante qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a un régimen que, puertas afuera, utiliza un discurso ante la comunidad internacional diciendo que el país está bien. Pero dentro del territorio nacional sigue violando los derechos fundamentales de quienes levantan la voz. Al final, todos terminan ante el Tribunal 13 de Terrorismo siendo imputados por los delitos de asociación para delinquir y conspiración, delitos que no tienen que ver con la actuación de John Álvarez ni de los cientos de presos políticos que están tras las rejas mientras hacemos esta sesión y mientras funcionarios del régimen están en otras partes del mundo intentando negociar.

Maduro y todo su sistema sigue asesinando gente, cerrando medios de comunicación, deteniendo a jóvenes estudiantes, torturando”.

Se solidarizó con la familia Álvarez, y aseguró que estas atrocidades seguirán siendo llevabas a las instancias internacionales y exigió a la comunidad internacional voltear la mirada hacia Venezuela, porque cada vez que los actores políticos y sociales se organizan como lo estamos haciendo, el miedo, el terror, la cárcel y la tortura se convierten en la única respuesta del régimen para tratar de silenciar a los venezolanos”. Asimismo, pidió a los jóvenes venezolanos no rendirse porque para lograr una Venezuela libre e independiente hay que seguir luchando y recuperar cada espacio.

Diputado García: “El régimen intensifica tortura a presos políticos”

Por su parte, el diputado Juan Pablo García (Vente Venezuela), señaló que el régimen sigue violando los derechos humanos de los venezolanos, esta vez los del joven estudiante de la UCV John Álvarez, “a quien después de torturar están obligando a declarar en vídeo para inculpar a los dirigentes sindicales Carlos Salazar, José Martínez y Carlos Julio Rojas”.

Álvarez fue presentado ante tribunales este 4 de septiembre y le imputaron los delitos de conspiración y asociación para delinquir, según Juan Pablo García, “en la misma causa de los seis luchadores sociales condenados a 16 años de prisión: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés”.

De hecho comentó que el régimen “intensifica la tortura a los presos políticos, sometiéndolos a tratos crueles e inhumanos, como el caso del Sargento Mayor de Primera, Juan Carlos Monasterios, condenado a 30 años de prisión sin prueba alguna, a quien mantienen aislado y sometido a torturas; y a cuya madre detuvieron en el estado Táchira a mediados de agosto y trasladaron a Caracas para encerrarla en la sede de la DGCIM en Caracas”, imputándola por el delito de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir en el Tribunal 2º, entre otros casos.

Comentó que están en presencia del “terrorismo de Estado en plena acción, con el objetivo de sembrar pánico y causar terror en los ciudadanos, para neutralizar a todo aquel que se enfrente al régimen y así garantizar su permanencia en el poder”; pero advirtió que se mantendrán al frente de la lucha para lograr el cambio en el país y pidió a la comunidad internacional no voltear la mirada frente a esta realidad. “Es tiempo de la justicia internacional”, precisó.

Diputado Caro: “Alcemos nuestra voz porque criminalizan la protesta”

Mientras que el diputado Gilber Caro (Voluntad Popular) alzó su voz en nombre de los miles de venezolanos “que han sido vilmente torturados, encarcelados, perseguidos e incluso asesinados por el régimen de Maduro y sus esbirros. Han perseguido de manera sistemática a todo aquel que alce su voz en contra” de un sistema que no deja a los periodistas expresarse libremente, que secuestra, desaparece y tortura a todo aquel que lo confronta y criminaliza la protesta.

Denunció a Maduro por emplear los cuerpos de seguridad como brazo ejecutor para perseguir y amedrentar a los líderes político, pero también al poder judicial para dictar privativas de libertad, como la expedida hace menos de 48 horas, contra John Álvarez, estudiante de la UCV por alzar su voz. “Álvarez Peña fue privado de libertad y torturado, como torturaron a 9.000 personas cuyas voces y denuncias están asentadas en la Corte Penal Internacional. Alcemos nuestra voz porque criminalizan la protesta y han hecho creer que lo que hacemos está mal, que protestar está mal, que alzar la voz está mal, que decir la verdad está mal. Ellos a lo malo le quieren llamar bueno y a lo bueno le quieren llamar malo”.

En este sentido, Caro dejó saber al régimen de Maduro que “pese a las torturas y persecuciones nosotros vamos a ser libres. No vamos a quedarnos callados. Esta AN sigue viva, como viva debe seguir la esperanza y la palabra para denunciar a Nicolás Maduro que amedrenta para minimizar el voto. Por eso, esta AN debe proteger la primaria y seguir denunciando al régimen para que los observadores internacionales vayan a Venezuela y el mundo entero vea cómo persiguen a los venezolanos, a los sindicalistas, cómo acaban de condenar a seis sindicalistas por protestar y decir que el pueblo de Venezuela se está muriendo de hambre. No vamos a desmayar hasta que Venezuela sea libre”.

Diputada Castro:»John Álvarez no es conspirador, sino preso político»

Finalmente la diputada Yajaira Castro de Forero (Primero Justicia), denunció al régimen por no cesar en la violación sistemática de los derechos humanos de quienes piensan distinto. En esta oportunidad, dijo, le tocó al estudiante de Antropología de la UCV, John Álvarez Peña, quien fue detenido de manera arbitraria, sin motivo alguno y sin orden judicial el pasado 30 de agosto por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Dos días después fue presentado ante un Tribunal con Competencia en Terrorismo, presuntamente por pegar volantes. “Este tribunal lo vincula a la causa de los seis sindicalistas condenados injustamente a 16 años de prisión, después de haber sido sometidos a un juicio viciado y condenados por una supuesta conspiración y asociación para delinquir”.

Además dijo de Álvarez Peña que forma parte de la Comisión de Usuarios del comedor universitario. “No es un conspirador, mucho menos un terrorista, pero hoy sí es un preso político. Después de ser detenido fue torturado a golpes con objetos de madera en varias partes de su cuerpo y recibió descargas eléctricas por negarse a incriminar a dos personas en un vídeo. Así lo denunció su abogado. Este es un patrón que ha venido utilizando este régimen cuando pretende perseguir, encarcelar e incriminar a cualquier persona que para ellos le es incómodo”. Dijo que el modus operandi del régimen se repite, y que está AN lo ha denunciado en muchos de los casos de los más de 300 presos políticos que han sido sometidos a detenciones arbitrarias, a expedientes viciados, a juicios injustos, y a tratos crueles e inhumanos, “como quedó demostrado con el caso del concejal Fernando Albán y el capitán Acosta Arévalo, quienes perdieron la vida bajo la custodia de funcionarios del Estado”.

A su parecer, la visibilización de estos casos ha permitido a la comunidad internacional reconocer la grave crisis en lo que respecta a la violación de derechos humanos en Venezuela. Con medidas como estas, argumentó, “el régimen pretende seguir cerrando los espacios cívicos ante la exigencia de nuestros derechos tales como salarios dignos y justos, salud, educación, sistema eléctrico y condiciones para ir a unas elecciones libres. Estamos frente a una nueva escalada de persecución a la disidencia política, a los gremios organizados, a los sindicalistas, a los estudiantes de cara a las elecciones. Pero esto no nos va a detener en esta lucha democrática hasta lograr un cambio de gobierno en Venezuela”, puntualizó al recordarle a todos los funcionarios policiales que estas detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y desapariciones forzosas “constituyen crímenes de lesa humanidad y no prescriben y en algún momento, le rendirán cuentas a la justicia”.

Diputada Figuera: “El parlamento asume defensa de más de 300 presos políticos

Al cerrar el debate, la presidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, quien enfatizó que este parlamento ha asumido la defensa de los más de 300 presos políticos del régimen, evidenciando la sistemática violación de los derechos humanos. “Se les ha negado la presunción de inocencia, el legítimo proceso, la legítima defensa. Incluso se han denunciado los tipos de torturas más cruentas que pueda ejercer una dictadura.

Y tras mencionar el caso del asesinato del concejal Fernando Albán, Figuera resaltó que si esto ocurrió con un funcionario público “nada garantiza que a las personas que son puestas tras las rejas o que son detenidas, forzadas o desaparecidas se les respeten sus derechos humanos”. De allí la importancia de hacer las denuncias de manera permanente, y acompañar a los familiares de las víctimas.

Reconoció la labor de sus colegas parlamentarios que denuncian estos hechos y que incluso han sido víctimas de la persecución del régimen. “Sigamos denunciando y acompañando a todas las organizaciones no gubernamentales y a las instancias que han asumido internacionalmente la recopilación de cada una de las denuncias de quienes hemos sido víctimas de violación de los derechos humanos”.

