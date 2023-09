Regreso a clases: Compras fraccionadas de útiles y uniformes amortiguan gastos escolares #13Sep

Trabajo www.talcualdigital.com

A poco menos de tres semanas para el inicio de clases del año escolar 2023-2024, cuya fecha fue fijada por el Ministerio de Educación para el próximo 2 de octubre, vendedores de útiles escolares, uniformes y zapatos indicaron que muchos padres y representantes «apenas» inician la búsqueda del mejor presupuesto para hacerse de la canasta escolar. Mientras que otros, ante la insuficiencia salarial y pocos ingresos optaron por la compra fraccionada de la lista, continúan en la búsqueda de las mejores ofertas, al tiempo que priorizan lo indispensable para el regreso a clases.

- Publicidad -

Testimonios de padres y representantes de estudiantes de escuelas públicas y privadas y de diversos niveles académicos que fueron consultados por TalCual durante un sondeo realizado por el centro de Caracas, comparten el drama y sacrificio que representa la compra de útiles y uniformes, cuyo monto este año se ubica entre 25 dólares y 200 dólares.

Algunos expresaron que, a la fecha, todavía adeudan parte de las mensualidades o parte del pago de la matrícula de inscripción. No obstante, los costos varían según el tipo de lista escolar y del comercio que se elija para comprar, aunque casi todos manejan precios similares.

Uno de los lugares principales para muchos padres y representantes a la hora de comprar útiles y uniformes es el centro de la ciudad, principalmente las zonas de Capitolio y La Hoyada que cuentan con ferias escolares, locales de comerciantes chinos, librerías y buhoneros que aprovechan para ofrecer productos de la temporada escolar.

A las 10:30 am del miércoles 6 de septiembre, los puestos que conforman la feria escolar situada en la plaza Caracas desde semanas anteriores permanecían llenos de mercancía, pero con escasas personas que se acercaban a preguntar por el precio de distintos artículos. Esta situación ocurre pese a estar ubicada en una zona amplia, de mucha visibilidad y circulación peatonal.

«Mucha gente viene, pregunta por los precios y compran una que otra cosa», dijo la vendedora de uno de los puestos de la feria. Aseguró que este año las ventas se han ralentizado un poco, a diferencia de otros períodos en los compraban parte de la lista de útiles al término del año escolar. - Publicidad -

Entre los artículos más buscados y priorizados por los compradores están las libretas, que tiene un costo desde $1 por unidad hasta $4 dependiendo del tamaño. Algunos puestos ofrecen descuentos de hasta $3 y $4 al monto final de la lista de útiles, y por la compra de un morral obsequian cartucheras, para promover las ventas.

Entre las ofertas disponibles están los combos de seis libretas por $5; los cuadernos, que son de los menos solicitados en muchas listas escolares, se consiguen desde 30 bolívares (menos de un dólar), mientras que las cajas de colores oscilan entre $2 y $5, dependiendo de la calidad y la cantidad de creyones que tenga (12 y 24 unidades). También tienen disponible uniformes y zapatos para estudiantes de educación inicial, primaria y bachillerato.

¿Cómo se planifican los hogares para el regreso a clases?

Según una encuesta realizada por el asesor de investigación de mercadeo y fundador de la consultora Atenas Group, Alexander Cabrera, 74% de los padres y representantes dijo que utilizará el mismo uniforme de 2022, mientras que más de 90% aseguró tener planeado la comprar parcial o total de útiles y uniformes escolares para sus hijos.

Asimismo, la consultora indicó que 74% de los 1.518 hogares encuestados señaló que utilizará los útiles y uniformes del año pasado, pero que también comprarán algunos nuevos; mientras que 19% comprará útiles y uniformes nuevos. Solo 7% de los padres y representantes encuestados piensan reutilizar los artículos escolares y los uniformes.

Por su parte, en la feria escolar situada frente a la estación del Metro de La Hoyada, las ofertas de productos y sus precios son los mismo que los de plaza Caracas, pero a diferencia de esta última, la concurrencia de personas que compraban o buscaban presupuesto era mayor. Estos precios son similares a los de los locales de comerciantes chinos, que ofrecen libretas en menos de un dólar ($0,78) y la docena tiene un costo de $9,5.

Para Migdalia Flores, una trabajadora del área de mantenimiento de un gimnasio y madre de una adolescente cursante de segundo año de bachillerato, la compra de los útiles escolares le supone una elección difícil, pues tiene que elegir entre comprar comida y pagar pasajes o comprar la lista de útiles.

«Me dieron la lista de los útiles de mi hija y todavía no he podido comprar todo. Hasta el momento he comprado solo tres libretas de las nueve que pidieron, porque lo que gano no me alcanza, y eso que me pagan más que el sueldo mínimo», aseguró la trabajadora.

Explicó que, debido al poco ingreso que percibe al mes «y que se ha hecho más insuficiente este año» todavía tiene dos meses atrasados en el pago del colegio y todavía debe la inscripción de este nuevo período.

Por su parte, las librerías manejan otros precios. Tal es el caso de la caja de colores de marcas originales y específicas, que fueron muy requeridas en muchas listas de este año, tiene un costo de $9,5, mientras que el precio de los menos reconocidos se encuentran a partir de $2 la caja de 12 unidades.

«Pregunté en una librería por el presupuesto de la lista de útiles de mi hija de preescolar, que es una en las que piden más, y el total fue de $75,68 sin meter los artículos de uso personal. Pregunté en un puesto de las ferias y la misma lista, sin útiles de marcas salía en casi $26», dijo una de las compradoras.

No obstante, las librerías cuentan con clientes que buscan calidad. «Hay gente que le gustan las cosas de calidad y paga por ellos. La lista de útiles más cara que han cancelado aquí fue de $200, principalmente porque llevaba blocks, colores y otros productos de marcas originales, pero no todas salen en ese precio», dijo la vendedora de una librería situada en el centro de la ciudad.

Uniformes y zapatos

Los uniformes y zapatos escolares se exhiben en vidrieras, en la vía pública y en puestos de buhoneros desde hace varias semanas y con precios similares. En las ferias escolares se pueden encontrar franelas y monos deportivos en $5; chemise en $7 y las camisas en $5. Los pantalones tienen un costo de $8 hasta la talla 12, mientras que los precios de los zapatos escolares oscilan entre $10 y $20.

Los zapatos deportivos tienen precio de $18 y $20, pero varía según la marca y la calidad. Algunas tiendas ofrecen combos de zapatos más un morral pequeño por el precio de $10.

«Hasta el momento llevo gastado casi $40. Compré una docena de medias en $10; dos combos de dos top para niñas en $5 cada uno. En el mercado de La Hoyada compré cuatro franelas en $5 y un pantalón en $10, y todavía me faltan los zapatos y parte de los útiles de la lista», dijo una compradora en la feria escolar de La Hoyada.

Leer más en Tal Cual

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí