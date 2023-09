Iván Aguilar: Así como Buría quedó en el abandono está hoy Barquisimeto  #15Sep

“Como barquisimetano, en la ocasión de celebrarse el Día de Barquisimeto por la fundación de la ciudad, me siento profundamente dolido y preocupado porque las autoridades nacionales, regionales y locales, no hayan dado la talla en la solución de los problemas de los servicios públicos de la capital larense”.

Así, en esos términos, se expresó el profesor Iván Aguilar, máximo dirigente del Movimiento al Socialismo en Lara, quien confesó que desde que asumió las responsabilidades políticas de esa organización se ha mantenido en permanente contacto con todos los municipios de esta entidad federal.

Entiendo, dijo, como lo entiende la inmensa mayoría de venezolanos, que las prioridades para quienes están ocupando de responsabilidad gubernamental no es atender las necesidades de la población, sino la permanencia en el poder.

Todos los servicios públicos presentan fallas muy graves, pero dentro de esa gravedad considero que ha llegado al extremo la salud, ya que los familiares de los pacientes tienen que sufrir como éstos un dolor al no tener como adquirir los insumos que les piden en los hospitales y tienen que hacer lo imposible, hasta pedir como mendigos, para no dejar morir a quienes han sufrido de una enfermedad o se agravan por los males que padecen.

Quienes detentan el poder, en todos los niveles porque no hay excepción, no han podido comprender el contenido del artículo 83 de la Constitución, el cual es muy claro al decir que la salud es un derecho social fundamental y es obligación del Estado garantizarlo porque forma parte del derecho a la vida.

A diario la gente está muriendo porque no tiene las medicinas que requiere el tratamiento de su enfermedad y esa es una situación que no puede ser rebatida, porque, lamentablemente, está ocurriendo.

Me he referido a la salud y debo hacer hincapié en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, porque éste, desde hace 69 años no es sólo de los barquisimetanos, sino de todos los larenses y de los pacientes de Yaracuy, Portuguesa, Falcón y Trujillo, e incluso Barinas.

“Cuando una ciudad cumple un aniversario más es motivo de regocijo de sus habitantes, pero estamos viendo cómo la indolencia del gobierno ha dejado que servicios como el de la salud se hayan deteriorado de tal manera, que los beneficiarios sufren un gran martirio por falta de insumos, de médicos y, en general, de la atención que requieren”.

“En mis continuos recorridos por todo el estado he podido hablar con muchas personas, quienes se quejan de los problemas ocasionados por los malos servicios públicos y en especial el de la salud”, declaró.

Insisto en ese tema porque en las dos últimas visitas que he hecho muy recientemente a Buría, gente de escasos recursos económicos que subsisten por la gracia de Dios y mantienen esperanzas en mejorar su vida, plantean el problema de la salud como el más grave de todos los que tienen.

Y cuando uno va a Buría, donde estuvo asentada Barquisimeto, no puede menos que sentir malestar en el alma porque ese territorio está completamente abandonado y así como se dejó en el abandono a Buría, se está quedando descuidada, prácticamente abandonada, la capital de Lara, dijo muy compungido Iván Aguilar.

