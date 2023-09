Delsa Solórzano denuncia persecución, acoso y amenazas: Nada me va a detener #17Sep

Delsa Solorzano, candidata a la primaria de la oposición por Encuentro Ciudadano, denunció la «persecución, acoso y amenazas» por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado durante su recorrido por el estado Monagas.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la precandidata indicó que los uniformados «han amenazado a la ciudadanía que los acompaña y recibe» en las localidades que visita. «Hace pocos instantes, dichos funcionarios intentaron sabotear mi actividad en la calle 5 Julio en Punta de Mata, al tratar de emplazarlos se encerraron en su vehículo. Una vez abordo, casi me atropellan no solo a mi, si no a las personas que estaban acompañándome», alertó.

- Publicidad -

En el audiovisual que acompaña el mensaje, se observa a Solórzano increpar a las personas que se encuentran a bordo de un vehículo. «Pana ya está bueno, ¿por qué me persigues, vale? ¿vas a atropellar a la gente, me vas a atropellar también?», les reclama la candidata.

Pese a la persecución y el amedrantamiento, Delsa Solórzano reafirmó su compromiso con la libertad de Venezuela y aseguró que nada «la va a detener».

«Al régimen se lo digo con claridad: a esta mujer no la va a detener nada, no pierdan el tiempo porque yo hace mucho decidí de forma firme y clara que voy a liberar a Venezuela», expresó.

- Publicidad -

Igualmente, responsabilizó ante la opinión pública y la comunidad internacional de lo que pueda ocurrirle «a quienes siguen intentando amedrentarla».

Por último, en el contexto de su gira por el oriente del país, la precandidata presidencial defendió el proceso de elección primaria, en el que se elegirá al abanderado opositor que se enfrente al chavismo en 2024. En este sentido, rechazó las peticiones de algunos dirigentes políticos para que el proceso sea pospuesto.

#Urgente Desde Punta de Mata en el estado Monagas, quiero denunciar que durante todo el dia hemos sido perseguidos y acosados por funcionarios del Estado, quienes además han amenazado a la ciudadanía que nos acompaña y recibe. Hace pocos instantes, dichos funcionarios intentaron… pic.twitter.com/yhy2k8FDDE — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 17, 2023

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí